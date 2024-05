‘Supervivientes’ advierte mediante un comunicado a los concursantes de lo que puede pasar si incumplen las normas

Seis de los concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET.COM)

Tras dos meses y medio en las adversas condiciones de Honduras, los concursantes de Supervivientes 2024 comienzan a enfrentarse a un desgaste físico y mental que cada vez los pone más al límite. Por ello, la organización del programa ha querido señalar en la última gala la falta de empeño a estas alturas de la aventura.

Laura Madrueño, ha sido la voz cantante de la dirección del programa de Telecinco, y ha compartido un comunicado expresando la decepción de la organización ante la pasividad que muestran los concursantes desde hace unos días, además de añadir la presentadora que se trata de “una situación que me preocupa”. El comunicado se ha centrado en la actitud de los participantes, la cual “ha cambiado en los últimos días. El agotamiento, la desidia y la falta de energía os han llevado hasta el punto de haber olvidado el gran objetivo de vuestro paso por esta aventura: la supervivencia. La pesca, el cuidado del fuego, la recogida de leña, son algunas de las actividades que estáis abandonando estos últimos días, convirtiendo el cansancio en la base de vuestra experiencia”.

Te puede interesar: ‘Supervivientes 2024′: Kiko Jiménez destapa la infidelidad de dos concursantes detrás de las cámaras

De esta manera, la organización les ha propuesto un exigente reto: “Si de verdad queréis ser dignos merecedores de vivir Supervivientes, os tenéis que enfrentar a un duro reto conjunto para demostrar si realmente debéis seguir en esta aventura y merecer el título de supervivientes”. Por el contrario, los participantes deberán afrontar las consecuencias de la isla, que se verá afectada por una reducción de sus recursos.

Además, para motivar aún más a los participantes, Jorge Javier Vázquez ha enfatizado en la importancia de este desafío, incidiendo en las grandes expectativas que hay puestas en ellos y lo importante que es que mantengan vivas sus habilidades de supervivencia. “Espero que no me decepcionéis”, ha dicho el catalán en un tono bastante serio. Ya que esta prueba no solo determinará su permanencia en el concurso, sino también su potencial para conseguir ser merecedores del premio. Nada más escuchar las palabras de Laura, los concursantes han prometido volver a darlo todo y mantener una buena actitud para continuar en el programa.

¿Quiénes son los nominados?

La próxima gala traerá la expulsión de uno de los nominados, una lista que esta semana incluye a Aurah Ruiz, Javier Ungría, Pedro García-Aguado y Gorka Ibarguren, quienes se enfrentan nuevamente a la amenaza de la eliminación. Uno de ellos seguirá los pasos de Laura Matamoros, ya que la influencer fue la última expulsada de la isla al enfrentarse a Kiko Jiménez y tras conseguir hacerse con la repesca unas semanas antes.

Esta semana, tanto los nominados como el resto de concursantes deberán de enfrentarse al reto propuesto por la dirección del programa, para demostrar así tanto al público como al resto de sus compañeros, que pueden ser claros vencedores de una final que está cada vez más cerca.

Te puede interesar: ‘Supervivientes 2024′: Aurah Ruiz sufre un nuevo percance en su salud que deja en el aire su continuidad en el ‘reality’