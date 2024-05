‘Supervivientes 2024’: Kiko Jiménez destapa la infidelidad de dos concursantes detrás de las cámaras

Kiko Jiménez, concursante de 'Supervivientes 2024'. (Mediaset)

El ambiente lleva varios días agitado en Supervivientes 2024, donde los concursantes han empezado a protagonizar varias polémicas. En el centro de varias de ellas se encuentra Kiko Jiménez, que como lleva demostrando que llegó a la isla es experto en hacer que los espectadores no se aburran, pues tan pronto está bien con uno que se alía con el otro. No solo eso, sino que no tiene problemas en desvelar ante las cámaras algunos hechos que pasan cuando no están en directo y se supone que nadie les ve.

Así lo ha hecho en la gala de este jueves, en la que ha contado que vio a dos de sus compañeros besarse. Esto no sería tan relevante, sino fuera porque uno de ellos tiene pareja y, por ende, habría cometido una infidelidad.

Te puede interesar: ‘Supervivientes 2024′: Aurah Ruiz sufre un nuevo percance en su salud que deja en el aire su continuidad en el ‘reality’

Ante la mirada atenta del resto de concursantes, entre los que estaban los protagonistas, el novio de Sofía Suescun no tuvo problemas en dar hasta sus nombres. “Es la hora de contarnos las verdades. Vamos a contar la verdad. Gorka, Marieta, compartidlo con la audiencia”, empezó diciendo, poniendo a estos dos compañeros en el punto de mira.

La primera reacción de Gorka fue hacerse el despistado, “no sé de qué hablas”, respondió. Esta simple frase empujó aún más a Kiko, que no dudó en destapar lo que habría pasado entre ellos, provocando a su vez que Gorka se pusiera un poco nervioso, llegando a atacarle al decir que “cuenta otra mentira más, todo el mundo ha visto que eres un mentiroso compulsivo”.

Sin dejarse amedrentar, el andaluz no dudó en asegurar que lo que iba a contar era cierto: “Sobre todo, porque tiene un compromiso. Debería ser leal a la audiencia y no hacer las cosas por detrás”. “Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí”, afirmó después.

La respuesta de Gorka y Marieta

La reacción del entrenador personal fue enfadarse e intentar encontrar apoyo en el resto de concursantes. “Le voy a decir a todos mis compañeros a ver si eso es verdad”, añadió, buscando que alguno de ellos desmintiera a Kiko Jiménez, aunque sin éxito. De hecho, ni siquiera Marieta alzó la voz en un primer momento para negar ese beso y es que hicieron falta algunos segundos para que negarlo: “Me he quedado en shock. Obviamente, no ha pasado, yo no tengo nada que perder, la que estoy soltera soy yo”.

Te puede interesar: La advertencia de Kiko Matamoros a Telecinco sobre ‘Supervivientes’: “Estoy loco por contar lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós”

“¡Eres un mentiroso compulsivo! Este hombre tiene que pisar a la gente para que él brille. ¡Es el tío más sucio que he visto en mi vida!”, reaccionó Gorka, cuyo enfado no dejaba de crecer. Pero tampoco su indignación con Kiko Jiménez, al que sentenció de manera contundente: “Eres la típica persona que quiero tener lejos de mi vida. Tóxico. No quiero estar cerca de ti tío, nunca más”.