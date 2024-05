‘Supervivientes 2024′: Aurah Ruiz sufre un nuevo percance en su salud que deja en el aire su continuidad en el ‘reality’

Aurah Ruiz en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

La novena entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie ha estado cargada de sorpresas y de un cúmulo de emociones. Nada más establecer conexión con Cayos Cochinos, Laura Madrueño anunció un nuevo giro en la mecánica del programa y que afectaría de lleno a todos los participantes de esta edición.

“Nuestros supervivientes vuelven a Playa Uva. Además, lo hacen de una forma totalmente diferente a lo que conocían porque no va a haber separación entre sus playas, así que van a vivir sin vallas de por medio”, explicó la presentadora de televisión desde Honduras, dejando claro que este cambio de localización no significa una reunificación de los concursantes. La periodista también puntualizó que se trata de un cambio temporal, sin entrar en más detalles sobre los motivos por los que la organización ha tomado esta decisión.

Aurah Ruiz, en el centro de las miradas

Una de las concursantes que más atención ha acaparado en los últimos días ha sido Aurah Ruiz, quien tuvo que ser evacuada de emergencia en mitad de una prueba tras sufrir una aparatosa caída el pasado jueves, 2 de mayo. Afortunadamente, todo quedó en un susto y la canaria pudo continuar su paso por el reality. Sin embargo, su rostro volvió a estar en el centro de los focos después de haber sufrido un nuevo varapalo en su estado de salud.

“Ha sufrido un serio ataque de ansiedad y está al límite. Ha confesado que quiere abandonar el concurso”, explicó Carlos Sobera, poco antes de mostrar un vídeo en el que la pareja de Jese Rodríguez pedía a la organización poner fin a su experiencia en Honduras. “No puedo respirar en esta playa, no me hace feliz. Que me saquen de aquí. Me rindo, me rindo. No puedo más”, decía la concursante, entre lágrimas.

Emotivo reencuentro

“El vídeo que me pusisteis de mi hijo debería de haberme dado más fuerza, pero me ha puesto la cabeza fuera del concurso”, aseguró Aurah Ruiz, haciendo referencias a las imágenes que visionó el pasado domingo con motivo del Día de la Madre en España. “La mente te juega malas pasadas y la supervivencia no es solo física, también es mental”, reflexionó la participante.

La gala tomó otro tono cuando Aurah Ruiz fue sorprendida con la emotiva visita de su padre, con quien se reencontró dos meses después de haber viajado a Honduras. La canaria visionó una significativa foto de su progenitor y leyó una carta en la que le pedía que si gritaba su nombre, él estaría allí. Así lo hizo y, como si de un truco de magia se tratase, apareció.

“Nunca te lo digo papá, pero pienso en ti todo el día, no me puedo creer que estés aquí”, le dijo. “Quiero que estés feliz. Nos estás haciendo muy feliz a todos, Jesé te quiere mucho, todos te queremos mucho. Todos estamos muy bien. Nos quedamos muy asustados con tu accidente y quiero dar las gracias a todos los que la ayudaron”, le dijo él, visiblemente orgulloso de su hija.

Libre de la expulsión

La noche de este martes, 7 de mayo, también abarcó la ceremonia de salvación. Pedro García Aguado, Kiko Jiménez, Miri y Laura Matamoros fueron los nominados que se enfrentaron a la plataforma de la salvación tras la doble salvación del domingo, que permitió que Marieta y Blanca Manchón se librasen de la expulsión.

Laura Matamoros no pudo estar presente debido a que aun bajo observación médica tras ser evacuada después de sufrir una caída recogiendo leña. Precisamente la hija de Kiko Matamoros fue la primera concursante en proseguir en la lista de nominados de esta semana. Tras ella siguieron la exconcursante de MasterChef y el novio de Sofía Suescun. De esta manera, el salvado fue el presentador de Hermano Mayor. “Voy a seguir para no defraudaros y que tengáis a vuestro campeón olímpico”, dijo el campeón de waterpolo.

Arantxa del Sol en plató

La modelo y actriz ya se encuentra en España tras poner fin a su paso por Supervivientes 2024. La presentadora de televisión acudió al plató del espacio de Mediaset para hacer un breve repaso de sus días en Honduras y, como no, hablar de su experiencia. “Estaba en mi mejor momento, no quería irme. Estaba con el mejor equipo y habíamos conseguido muchas cosas. Aunque sí ha habido momentos en los que quería abandonar”, aclaró a Carlos Sobera.

“Peor que echar de menos a la familia han sido los desengaños que he vivido”, aseguró Arantxa del Sol al recordar la visita de su marido, Finito de Córdoba. Precisamente, Ana Herminia rememoró el pasado viernes en ¡De Viernes! su supuesto idilio con el torero, un tema del que Arantxa se negó a hablar. “Me gustaría que me dierais otra bienvenida porque acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no tiene que ver con este. Quiero sonreír, disfrutar de mi vuelta y mi familia. Estoy aterrizando aún, dejadme en paz, por favor”, espetó la conductora de televisión, visiblemente molesta tras ser preguntada por esta cuestión.