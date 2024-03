Estas son las bebidas que aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2

Estante de supermercado con bebidas azucaradas (Shutterstock)

Un estudio a largo plazo que ha involucrado a casi 500 niños en Massachusetts, Estados Unidos, ha revelado una posible conexión entre el consumo regular de bebidas azucaradas y zumos durante la infancia y adolescencia, y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estos hallazgos fueron presentados durante las Sesiones Científicas de Epidemiología y Prevención, Estilo de Vida y Cardiometabólico de 2024 de la Asociación Estadounidense del Corazón.

El Dr. Soren Harnois-Leblanc, dietista registrado e investigador postdoctoral en el departamento de medicina poblacional del Harvard Pilgrim Health Care Institute y la Harvard Medical School, sugiere que estos hallazgos, aunque preliminares, refuerzan la evidencia existente sobre los riesgos a largo plazo de las bebidas con azúcar agregada en relación con la diabetes tipo 2 en niños. Harnois-Leblanc recomienda que los pediatras y profesionales de la salud aborden este tema al discutir hábitos alimenticios saludables con los jóvenes y sus padres.

El estudio analizó la relación entre el consumo de bebidas azucaradas, zumos y frutas frescas durante la infancia y adolescencia con marcadores de diabetes tipo 2. Descubrieron que el consumo de bebidas azucaradas se asociaba con un aumento en la resistencia a la insulina, niveles de glucosa en sangre en ayunas y niveles de HbA1c, especialmente entre los niños. Por su parte, el zumo de frutas también mostró una relación con aumentos en los niveles de HbA1c, especialmente en los niños. Sin embargo, el consumo de fruta fresca no pareció tener un efecto significativo en el riesgo de diabetes tipo 2 en niños o niñas.

Un acercamiento a la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en la cual el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre es demasiado alto. Como explica Medline Plus, cuando se da esta condición, el cuerpo no produce suficiente o no utiliza eficazmente la insulina, que es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para ser utilizada como energía. Cuando hay resistencia a la insulina, la glucosa se acumula en la sangre en lugar de llegar a las células, lo que resulta en hiperglucemia.

Esta enfermedad puede desarrollarse lentamente con el tiempo y generalmente está asociada con factores como sobrepeso, obesidad, falta de actividad física, antecedentes familiares y genes. Los síntomas pueden incluir aumento de la sed, hambre, fatiga, visión borrosa y otros problemas de salud si no se controla adecuadamente, por lo que es fundamental vigilarla a través de cambios en el estilo de vida, dieta saludable, ejercicio y, en algunos casos, medicamentos para mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control.

Los datos de la diabetes tipo 2 en España

Según la Sociedad Española de Diabetes (SED), la diabetes tipo 2 afecta a más de 5,1 millones de personas en nuestro país, lo que representa casi el 15% de la población española.

La prevalencia de la diabetes mellitus en España es del 6,8%, siendo el 96,6% de los casos de diabetes tipo 2. La incidencia de diabetes tipo 2 se estima en 8 por cada 1.000 habitantes al año. Además, se destaca que un tercio (30,3%) de las personas con diabetes en España no están diagnosticadas, lo que puede llevar a complicaciones graves si no se identifica o trata adecuadamente.