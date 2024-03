El falso médico desenmascarado tras ejercer 30 años y estafar más de 300.000 euros: “A mi madre le ha jodido la jubilación”

Fachada principal de la Ciudad de la Justicia de Málaga. (Europa Press)

A Esther nunca le gustó el médico al que acudía su madre para tratarse los dolores que padecía en hombros, cadera y rodillas. Había detalles que no le cuadraban como la ausencia de títulos en la consulta o que jamás realizara un informe, además de “decir cosas que no tenían ningún sentido”. Sus sospechas se confirmaron el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil detuvo en Rincón de la Victoria, Málaga, a un hombre que ejercía como médico rehabilitador a pesar de no tener la titulación correspondiente en el ámbito sanitario.

La investigación de esta operación denominada Bonidoc se inició en enero tras la denuncia de dos personas que señalaron que un hombre estaba ejerciendo como médico sin tener la formación necesaria y, poco después, los investigadores pudieron comprobar cómo un amplio número de personas acudían a tratarse de diferentes dolencias a una consulta privada ubicada en una vivienda de Torre de Benagalbón, por lo que fue detenido por la supuesta comisión de un delito de intrusismo laboral y de estafa agraviada.

El hombre, de 56 años, llevaba más de tres décadas ejerciendo como médico y, según la Guardia Civil, podría haber estafado más de 300.000 euros, si bien la investigación sigue abierta y no se descarta que haya más víctimas. El supuesto fisioterapeuta no estaba colegiado ni en Málaga ni en ninguna otra asociación profesional del país.

“Decía a los pacientes que era un médico de reconocido prestigio. Les hacía unas supuestas pruebas diagnósticas y, en base a ellas, iba aplicando tratamientos, generalmente de tipo traumatológico”, lo cual ha generado algunas lesiones y quemaduras al aplicar pomadas inadecuadas, explica a Infobae España el abogado Damián Vázquez. Al principio, cobraba por transferencia, “dando a los pacientes un código de operación para evitar que en el concepto pusieran ‘tratamiento médico’, y después empezó a cobrar en negro, sacando grandes cantidades de dinero”, añade el letrado, pues muchas personas llevaban años acudiendo a la consulta. “Los pacientes confiaban en él y ahora se dan cuenta de que han sido estafados”.

En el registro del domicilio del detenido los investigadores hallaron diversa documentación e informes médicos, análisis de sangre, ecografías y resonancias magnéticas de varias personas, así como dos agendas que contenían citas de clientes y sus posteriores cobros por los tratamientos recibidos. En los documentos encontrados aparecía impreso un sello con el nombre del detenido como médico rehabilitador y un número de colegiado.

Detención del falso médico de Málaga

“Mi madre y mi tía siguen en shock”

Una de las principales afectadas de esta presunta estafa, asegura Esther (nombre ficticio), es su madre, una mujer de 69 años que llevaba 13 acudiendo a la consulta de este falso médico para tratarse diferentes dolores, si bien también ha sido estafada su tía, de 74 años. “Ambas están en shock, se sienten engañadas y tienen mucha ansiedad, no pueden ni dormir” después de todo lo ocurrido. Además, explica, unas recientes pruebas médicas han constatado que su madre tiene tendones dañados “en algunas zonas donde el supuesto médico la trataba”.

Esther se muestra especialmente indignada porque en el caso de su madre, al haber acudido durante tantos años a esta consulta, la cantidad estafada ronda los “250.000 euros”, según sus cálculos, pues aunque las consultas costaban 20 euros, por cada tratamiento de uno o dos meses podría cobrar 4.000 o 6.000 euros. “A mi madre le ha jodido la jubilación porque este señor se ha llevado los ahorros de toda una vida”, asegura. Por si fuera poco, el falso médico “conocía perfectamente” la complicada situación familiar de Esther, que tiene un hijo con una grave discapacidad, lo cual también implica unos gastos elevados en su economía. “Sabe aún peor porque él estaba al tanto de ello”.

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga ya se ha personado como acusación en el caso, mientras que la asociación El Defensor del Paciente lo solicitó este martes ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga. Por el momento, son unas 10 personas las que han denunciado los hechos, pero es muy probable, según informa el abogado, que en los próximos días vayan surgiendo más afectados, por lo que también se estima que la cantidad estafada por el falso médico supera con creces los 300.000 euros.