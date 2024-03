Encuentran restos de plásticos azules en el interior de alimentos disponibles en Mercadona, Lidl y Aldi: ¿qué ha ocurrido?

Imagen de un trozo de plástico azul en una merluza. (Instagram de Carlos Ríos)

Es posible que hayas visto mensajes en redes sociales que alertan sobre la presencia de trozos de plástico azul en productos frescos y envasados en supermercados como Mercadona, Aldi o Lidl. Sin embargo, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzan un mensaje de calma al asegurar que no se les ha notificado ninguna alerta alimentaria al respecto por parte de las autoridades sanitarias competentes.

La AESAN, que depende del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha puesto en contacto con las empresas implicadas y estas le han informado de que se trata de “casos residuales y puntuales”, y que no han detectado nada al respecto en sus autocontroles “ni han recibido devoluciones de productos por parte de los clientes por este motivo”, según señala a Infobae. La agencia alimentaria aclara que, por el momento, no se les ha notificado ninguna alerta alimentaria al respecto por parte de las autoridades sanitarias competentes, ni directamente por algún consumidor o por las propias empresas, si bien se mantienen atentos ante cualquier novedad.

Te puede interesar: Crisis de sanitarios en el Hospital de Getafe: la falta de médicos compromete el futuro del centro público

El revuelo en redes sociales se ha generado después de que el famoso nutricionista Carlos Ríos comentó en su perfil de Instagram que cada día recibía varios mensajes de personas que habían encontrado restos de plástico azul en diferentes productos, especialmente cárnicos y congelados, que se vendían en supermercados como Mercadona, Aldi y Lidl. “Hoy mismo una seguidora se ha sacado de la boca uno de estos plásticos azules cuando estaba comiendo una merluza congelada de Mercadona”, señaló hace tres días, al tiempo que recomendaba prestar atención al tratarse de fragmentos “difícilmente perceptibles y fácilmente ingeribles”. También adjuntó varias fotografías de alimentos como pavo frío, bacon o pasta que contenían restos de esos plásticos azules.

Ríos, creador del movimiento Realfooding que trata de reducir el consumo de alimentos procesados y considerado por muchos como un gurú de la alimentación saludable, también anticipa que “probablemente nada de esto salga en los medios de comunicación” y asegura que por eso da la voz de alarma en sus redes sociales: “Por si alguien puede evitar comerse alguno de estos plásticos”. El nutricionista también ha indicado que conoce muchos más casos y recomienda a los usuarios notificar la presencia de estos plásticos a atención al cliente del supermercado correspondiente.

Te puede interesar: El menor de Gambia que acudió a la ONU para pedir protección sigue en situación de calle sin que España tome medidas

Un trozo de plástico azul en un paquete de pasta de Mercadona. (Instagram de Carlos Ríos)

Cabe también destacar que aunque la AESAN no ha emitido una alerta alimentaria, también ha aclarado que se mantiene a la espera de cualquier novedad, ya que la agencia actúa como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de los mismos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia. De esa forma, se constituye como punto nacional de contacto de las redes de alerta del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la Red de Alerta alimentaria de la Unión Europea (Rapid Alert System for Food and Feed, (RASFF) y de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN).