El motivo por el que la UFC ve imposible la pelea entre Topuria y McGregor en el Bernabéu: “No hay opción”

Ilia Topuria durante el combate ante Alexander Volkanovski. (REUTERS).

Ilia Topuria ha revolucionado la UFC en general y en España en particular. A los mayores de 35 años seguramente no les suene, pero entre los menores es de sobra conocido. Es el mejor luchador español en la UFC, la mayor competición de artes marciales del planeta, la que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. Su brevedad, su agresividad y el carácter de sus estrellas -de Ronda Rousey a Conor McGregor pasando por Khabib Nurmagomedov- provocaron un boom hace una década que hoy se mantiene personificado en el carismático Topuria, flamante nuevo campeón de peso pluma tras vencer a Volkanovski por K.O.

Tras tumbar al australiano, Ilia ya tenía en mente su siguiente pelea. “McGregor, si todavía tienes pelotas, te espero en España”, anunciaba mientras portaba el cinturón sobre el octógono. En la rueda de prensa posterior, volvió a expresar su deseo. “Quiero pelear contra Conor McGregor porque es el último capítulo de las MMA del pasado”. Afirmación que no tardó en encontrar réplica. “Tengo huevos, tengo cuatro hijos”, contestó McGregor. De enfrentamientos dialécticos han nacido varios combates de la UFC, pero en esta ocasión parece poco probable. Dana White, CEO de la división, así lo asegura.

El peso, el inconveniente

“Conor no puede dar el peso pluma. No hay opción”, aseguró. Sus palabras son directas. Sólo McGregor puede cambiar la situación, pero las circunstancias no invitan a creerlo. La última vez que el irlandés marcó el peso pluma fue hace nueve años y desde entonces ha peleado en peso ligero, una categoría más pesada a la de Ilia. Era un luchador grande y con 27 años necesitaba eliminar esos cortes de peso tan agresivos. Su cuerpo se lo pedía. Por tanto, más de ocho años después es improbable que regrese a esa categoría.

Topuria celebra su victoria sobre Volkanovski (REUTERS).

Es más, se rumorea a un posible ascenso a peso welter -categoría 12 kilos superior a la de Topuria- después de que haya desarrollado una musculatura mayor desde que se fracturase la tibia y estuviera alejado del octógono. Y que Topuria ascienda hasta esa cantidad de peso es improbable. Principalmente porque acaba de ser campeón de peso pluma y tendría que renunciar al título con el que lleva soñando toda la vida para poder competir. Y después porque no tiene necesidad de hacerlo. El último corte de peso en Los Ángeles ha sido “el mejor” de su carrera por lo que su futuro, al menos a corto plazo, está en el peso pluma.

La UFC aterriza en España

Sin McGregor, pero en España. El propio Topuria lo ha dejado claro en varias ocasiones, apuntando el Santiago Bernabéu como escenario. “Si hay un combate en España qué mejor sitio que ese”, asegura. “Topuria es un grande y tuvo una actuación tremenda. Si sigue así creo que tendrá un gran futuro”, comentó del CEO de UFC, quien cada vez tiene más claro que en nuestro país tiene un buen mercado: “Sí, seguro que iremos a España. No sabemos exactamente cuál sería el adversario de Ilia. Falta por saber en qué recinto y cuándo lo haremos, pero sí que iremos a España”, confirmó.

De inmediato, se le sugirió el estadio Santiago Bernabéu, y se mostró interesado: “¿Qué capacidad tiene el Bernabéu?” 80.000 espectadores, le respondieron, y con opción de poder reducirse si no se quería un evento tan grande. “¿Es cerrado?”, preguntó Dana. Se lo confirmaron, y el directivo afirmó: “Se puede. Ok. Me gusta. Si hay un pabellón disponible, se hará”, sentenció. Aunque el día anterior Lawrence Epstein, COO de UFC consideraba que entrarían en nuestro mercado en 12 o 18 meses. Quizá el efecto Ilia obligue a adelantar planes, aunque no parece que McGregor esté en ellos.