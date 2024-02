Ilia Topuria, un fenómeno de masas: de acercar la UFC a España a su contrato con OnlyFans

Ilia Topuria celebra su victoria sobre Volkanovski (REUTERS).

Nació en Alemania, tiene orígenes georgianos, creció en Alicante y terminó consagrándose como uno de los mayores luchadores de la UFC y las MMA entrenando en suelo español. “Toda mi vida está en España”. Ahora tiene otra ciudad marcada a fuego: Los Ángeles. Al otro lado del charco, Ilia ‘El Matador’ Topuria ha escrito su nombre en la historia del deporte al convertirse en el primer español en reinar en la UFC. “Me siento muy feliz. Lo único importante en la vida es creer en uno mismo y yo dije que podía noquearle en el segundo round. Conozco mis habilidades y sabía que en algún momento podía ser campeón de la UFC. Ahora es el momento de llevar la UFC a España”, asegura Topuria con el cinturón ya en su poder.

Ilia Topuria ha revolucionado la UFC en general y en España en particular. A los mayores de 35 años seguramente no les suene, pero entre los menores es de sobra conocido. Es el mejor luchador español en la UFC, la mayor competición de artes marciales del planeta, la que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. Su brevedad, su agresividad y el carácter de sus estrellas -de Ronda Rousey a Conor McGregor pasando por Khabib Nurmagomedov- provocaron un boom hace una década que hoy se mantiene personificado en el carismático Topuria. Pese a que en telespectadores todavía está lejos del boxeo, en Youtube y redes sociales mueve masas, de ahí la popularidad de ‘El Matador’.

Un carismático revolucionario

Su popularidad ha ascendido como la espuma en los últimos meses, no solo dentro del octágono, donde presume de un récord inmaculado (15-0), sino también fuera, donde se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para patrocinadores, medios de comunicación y aficionados. Cada año se incrementan el número de suscriptores a Eurosport -cadena que ofrece el contenido de la UFC en nuestro país- el consumo en la aplicación, web y redes sociales. En este último apartado tiene mucho que ver la personalidad carismática de Topuria, que ha entendido la idiosincrasia del negocio desde el primer momento.

Ilia Topuria noquea a Volkanovski y se convierte en el primer campeón español de la UFC. (EP).

“Ilia ha entendido a la perfección que, para ser una estrella de la UFC, no basta con ser un peleador increíble, tienes que ofrecerle algo más al público, y ahí es donde marca más la diferencia. Incluso ha hecho su propia promo para la pelea de Volkanovsi. Es especial”, explica Laura Fernández, presentadora de El Club -programa de UFC- en Eurosport. Su estatus empieza a acercarse al de Fernando Alonso, Rafa Nadal o Pau Gasol, deportistas que también tuvieron a todo un país levantado de madrugada observando la televisión. El Matador acumula 2,4 millones de seguidores y ha visitado en dos ocasiones El Hormiguero y La Resistencia. El fenómeno Topuria lo ha conseguido él mismo, demostrando todo lo que decía antes de sus peleas. Tiene una personalidad que agrada en el mundo de la lucha.

De Estados Unidos a España y contrato con OnlyFans

Otra de las curiosidades de Ilia es que posee una cuenta de OnlyFans, plataforma con la que tiene contrato para subir contenido, aunque no el habitual que se publica en dicha web. Topuria difunde contenido “relacionado exclusivamente con MMA / UFC, así como momentos de fight week, peleas, behind the scenes, etc”, escribió en sus redes sociales para explicar qué se encontrarían los usuarios en su perfil. Además, el producto aún no ha alcanzado su cúspide. España puede ser la próxima parada.

El propio Topuria lo ha dejado claro en varias ocasiones, apuntando el Santiago Bernabéu como escenario. “Si hay un combate en España qué mejor sitio que ese”, asegura. “Topuria es un grande y tuvo una actuación tremenda. Si sigue así creo que tendrá un gran futuro”, comentó del CEO de UFC, quien cada vez tiene más claro que en nuestro país tiene un buen mercado: “Sí, seguro que iremos a España. No sabemos exactamente cuál sería el adversario de Ilia. Falta por saber en qué recinto y cuándo lo haremos, pero sí que iremos a España”, confirmó.

De inmediato, se le sugirió el estadio Santiago Bernabéu, y se mostró interesado: “¿Qué capacidad tiene el Bernabéu?” 80.000 espectadores, le respondieron, y con opción de poder reducirse si no se quería un evento tan grande. “¿Es cerrado?”, preguntó Dana. Se lo confirmaron, y el directivo afirmó: “Se puede. Ok. Me gusta. Si hay un pabellón disponible, se hará”, sentenció. Aunque el día anterior Lawrence Epstein, COO de UFC consideraba que entrarían en nuestro mercado en 12 o 18 meses. Quizá el efecto Ilia obligue a adelantar planes. Ilia ya lo ha dicho y es una persona de palabra.