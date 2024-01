La WTA ya tiene a su nueva Serena Williams: Coco Gauff, la joven de 19 años que quería seguir los pasos de sus ídolos

La tenista Coco Gauff durante el Open de Australia (REUTERS / Tracey Nearmy)

Hace aproximadamente un año y medio, una de las mejores tenistas de la historia decía adiós a las pistas y colgaba su raqueta: Serena Williams. A partir de ese momento, el circuito de la WTA ha tenido un vacío difícil de llenar. Que surja una tenista de las características de Williams se preveía complicado, dado el palmarés con el que se ha retirado: 39 títulos de Grand Slam (23 de forma individual y 14 en dobles). Sin embargo, hay una jugadora que ha suscitado el mismo sentir que despertaba Serena cada vez entraba en acción. Coco Gauff, es la estrella a la que muchos señalan como la sucesora de Williams.

Con tan solo 19 años, se encuentra en el puesto número cuatro, aunque es de esperar que no tarde en alcanzar la corona y situarse en lo más alto del ranking. En septiembre del año pasado, consiguió levantar su primer Grand Slam en el US Open. Y lo cierto, es que se trata de la tenista más joven en conseguirlo desde que lo hiciera Williams en el año 2001. Aunque ambos comparten muchos más que eso, porque mirar a Gauff y no acordarse de Williams es casi imposible. Existen muchas pruebas que evidencian las semejanzas entre las leyenda y la perla emergente.

“Las hermanas Williams me inspiraron a jugar al tenis porque veía a alguien como yo jugando a un deporte en el que no había mucha gente que se pareciera a mí”, aseguraba Gauff durante el torneo de Nueva York. Lo cierto es que la joven de 19 años lleva siguiendo a las hermanas desde que era pequeña y empezaba a dar sus primeros raquetazos. Tan solo encendía la televisión para ver a Serena o a Venus jugar. Por lo que era evidente que su juego, su forma de moverse, estilo y potencial serían similares a las de sus ídolas.

Con 10 años ya se podía apreciar su potencial

Con tan solo 10 años, Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena, le ofreció una beca para unirse a su academia de Niza, que es una de las mejores del mundo. Tan solo tres temporadas después, Gauff se coló en la final junior del US Open y al año siguiente, con 14 años, se alzó con la victoria en el torneo junior de Roland Garros. El potencial de la estadounidense comenzaba a deslumbrar al mundo. Y en 2019 debutó como profesional en el circuito de la WTA en el torneo de Indian Wells y unas semanas más tarde ya estaba levantando su primera copa en Miami.

Ese mismo año, recibió una invitación para participar en Wimbledon que no pudo rechazar. Casualidades del destino en el cuadro le tocó enfrentarse a Venus Williams, en ese momento tan solo tenía 15 años y se encontraba en el puesto 313 del ranking, pero había cumplido un sueño. Sin embargo, si quería llegar tan lejos como las hermanas, era necesario mucho trabajo a nivel físico y mental, sobre todo para encarar los Grand Slam: “Son tan intensos que siempre quieres ganar y ahora he aprendido a lidiar con eso. Creo que esa es una parte importante de la vida y del aprendizaje y cuanto más estoy en esa posición, más aprendo cómo manejar la presión”.

La importancia de su padre

Al igual que en el caso de las hermanas Williams, el papel del padre de Coco Gauff, Corey Gauff, fue fundamental para que la tenista llegara donde hoy se encuentra. Con menos severidad de la que aplicó Richard Williams, Corey entrenó a su hija para que despuntara en el deporte. Primero probaron suerte con el baloncesto, la gimnasia o el atletismo. Sin embargo, Coco estaba destinada a empuñar una raqueta. Así, el padre de la estadounidense trazó un plan a 10 años vista para llegar a la joven Coco a lo más algo. Un plan que acabó por funcionar.