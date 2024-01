El arma de doble filo de Zverev contra Alcaraz en Australia: domina los quintos sets, pero ha jugado 14 horas

Alexander Zverev en cuarta ronda del Abierto de Australia (REUTERS/Eloisa Lopez)

Alexander Zverev se encuentra más contento por el qué que por el cómo en lo que respecta a su presente concurso en el Abierto de Australia. “Estar en cuartos de final me hace muy feliz, a pesar de que no he podido mostrar mi mejor nivel de tenis”, admitía el número seis del mundo, tras eliminar a Cameron Norrie este lunes. Acabar con el británico en octavos le supuso ganar su segundo partido a cinco sets en lo que va del primer Grand Slam del curso tenístico. Un arma de doble filo que Carlos Alcaraz espera que esté en contra del alemán, y no a su favor, en la batalla que librarán el miércoles.

Por un lado, la parte positiva de la balanza para Zverev es que cada vez se le da mejor llevarse el gato al agua si de una quinta manga se trata. Lo acaba de demostrar frente a Norrie (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 [3]) y también lo hizo ante el eslovaco Lukas Klein en segunda ronda (7-5, 3-6, 4-6, 7-6 [5], 7-6 [7]). En toda su carrera, presenta un balance de 21-10 en quintos sets. Algo muy a tener en cuenta en Melbourne ahora que arranca la parte decisiva del torneo. Más si cabe, al advertir que el de Hamburgo ha ganado en 18 de las últimas 20 ocasiones en las que ha tenido que jugársela a todo o nada en un set decisivo.

Para el próximo rival de Alcaraz, no hay quinto malo. Otro dato que asusta especialmente: no cede un choque que se va a las cinco mangas de cinco posibles desde el 30 de agosto de 2021, cuando Novak Djokovic le derrotó en semifinales del US Open. A partir de entonces, nadie le ha tosido en estas lides: Sebastián Báez en segunda ronda de Roland Garros 2022, Juan Pablo Varillas en primera ronda de Australia 2023, Jannik Sinner en octavos de final del US Open 2023 y los ya citados Klein y Norrie en la actualidad han sido sus víctimas.

Zverev en acción contra Cameron Norrie (REUTERS/Edgar Su)

En favor del segundo cabeza de serie, que le espera a continuación, hay que decir que tampoco se le dan nada mal los quintos sets. Alcaraz presenta un 9-1 favorable en materia, con el de tercera ronda precisamente de Australia con Matteo Berrettini, un 17 de enero de 2022, como única derrota. Dos años después, presentar tanta solidez como Zverev jugando un quinto parcial le ayudará a afrontar con garantías la circunstancia de tener que ganarle uno a él, si es que esta se presenta. Eso sí, hay otro factor que puede ser más beneficioso para el murciano.

Más desgaste que nadie

El ‘pero’ que puede encontrarse Zverev debido a la resistencia numantina de la que ha hecho gala hasta la fecha en el Open es el cansancio que lleva encima. Una realidad palpable, porque sólo fue capaz de vencer en tres sets en la tercera ronda, en la que superó al estadounidense Alex Michelsen (6-2, 7-6 [4], 6-2). En el debut, necesitó cuatro para doblegar a su compatriota Dominik Koepfer (4-6, 6-3, 7-6 [3], 6-3). Más los cinco ya comentados que vinieron luego por partida doble, la conclusión es que estamos ante el superviviente en Australia que más tiempo de juego acumula a día de hoy.

Es así porque Zverev lleva 14:03 horas en pista. Superan con holgura las 12:21 de Daniil Medvedev, 11:41 de Andrey Rublev, 11:29 de Djokovic, 10:58 de Taylor Fritz, 10:54 de Hubert Hurkacz, 08:49 de Sinner y, quizá en perjuicio de sus intereses, 08:48 de Alcaraz. En definitiva, estamos ante un enfrentamiento entre el tenista más exigido y el que menos de la edición.

A pesar de todo, Sascha intenta proclamar a los cuatro vientos que aún puede con su alma. O, al menos, no le pesan las piernas como hace unos meses en Nueva York. “Sí, seguro que será una ventaja para él haber estado menos horas en la cancha que yo. Si juegas menos, estás más fresco. En todo caso, yo me siento bien, no como en el US Open, donde estaba completamente muerto y me sentía físicamente agotado. No puedo negar que llego con cansancio por haber disputado dos partidos a cinco sets, pero no estoy exhausto, como sí ocurrió en Nueva York”, quiso aclarar.

Zverev en octavos de final de Australia (REUTERS/Eloisa Lopez)

Con el cara a cara ganado frente a Alcaraz (4-3), Alexander Zverev quiere sustituir la posible extenuación por motivación en el compromiso de envergadura que le espera en la Rod Laver Arena. El caso es que al otro lado de la red tendrá a alguien igual o más deseoso de seguir en competición. En definitiva, se avecina tenis de muchos quilates: imposible pronosticar de antemano si ser el rey de los quintos sets resultará beneficioso o contraproducente en la antepenúltima jornada australiana.