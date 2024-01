La precocidad de Alcaraz no tiene límites: dos récords más para la colección tras llegar a cuartos en Australia

Alcaraz en cuarta ronda de Australia 2024 (REUTERS/Issei Kato)

Carlos Alcaraz sigue dotando de una solidez nada desdeñable a su candidatura para hacerse con este Abierto de Australia. Hasta la fecha, el número dos del mundo avanza con paso firme por el primer Grand Slam del año, habiéndose dejado apenas un set por el camino y con la mirada del tigre siempre presente. Como buen devoto de la banda sonora de Rocky, el español quiere ser el último que golpee, con su raqueta, en Melbourne. Motivos no le faltan para pensar que la cosa puede estar entre él y su más inmediato predecesor en la clasificación del tenis mundial, Novak Djokovic.

En busca de un grande que todavía no forma parte de su palmarés (al igual que sucede con Roland Garros), Carlitos está logrando que las fisuras brillen por su ausencia en su juego. Tampoco fue el caso este lunes contra el serbio Miomir Kecmanovic, al que doblegó por 6-4 en los dos primeros sets para posteriormente endosarle un ‘rosco’ (6-0) en el tercero y definitivo. Con el pase a los cuartos de final, Alcaraz ya ha logrado su mejor resultado histórico en el major australiano. Tras no haber sido de la partida aquí en 2023, no tiene nada que perder en las rondas decisivas, con el alemán Alexander Zverev, sexto del ranking, como próximo rival el miércoles.

Al colarse entre los ocho últimos supervivientes del torneo, Alcaraz ha añadido dos nuevos récords a su colección. Totalmente acostumbrado a codearse con las leyendas de su deporte día sí y día también, a pesar de contar con apenas 20 años, ha vuelto a conseguirlo ahora, en el que ya es su Open de Australia de mayor enjundia.

Alcaraz en su partido contra Kecmanovic (REUTERS/Tracey Nearmy)

Alcaraz suma y sigue con los hitos

Con su clasificación para la antepenúltima ronda aussie, Alcaraz ha entrado en un selecto club: el de los jugadores más jóvenes que han accedido a los cuartos de final de los cuatro Grand Slam tenísticos en la Era Open. El murciano se ha colocado cuarto en esta particular clasificación, con 20 años y 262 días. En tercer lugar, se encuentra precisamente Djokovic, con los mismos 20 años y ocho meses de Carlitos.

Rafa Nadal fue el segundo más joven en conseguir una plaza de cuartofinalista en todos los grandes, con 20 años y siete meses. En lo más alto de la lista, aparece el alemán Boris Becker, cuya marca ha sido inabordable a día de hoy: con 18 años y nueve meses, ya se le había visto en las jornadas decisivas de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

Por si esto fuera poco, Alcaraz ha marcado, además, un hito en lo que respecta a los partidos ganados sin ceder sets en Grand Slam con menos de 21 años. Su 48,1% de efectividad le ha permitido superar a todo un mito como el estadounidense Andre Agassi (47,5%) para ser el segundo con un porcentaje de victorias más elevado. Por delante, únicamente Nadal, con un 54,4%. Por detrás, aparte de Agassi, otros tenistas de prestigio como el igualmente yankee Andy Roddick (46,5%) y el sueco Stefan Edberg (46%).

Alcaraz firma autógrafos este lunes (REUTERS/Edgar Su)

Todos estos nombres propios del circuito masculino alcanzaron el número uno en algún momento de sus carreras. Alcaraz aún podría recuperarlo en los próximos días. Todo depende de que gane un choque más que Djokovic en la presente competición. En el caso de que sus caminos se cruzasen, lo harían en la gran final.