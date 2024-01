Rocío Carrasco responde a los despidos de sus amigos de Mediaset: “De desagradecidos está el mundo lleno”

Rocío Carrasco en la presentación de 'Bake Off: famosos al horno'. (RTVE)

Rocío Carrasco comienza el 2024 de la mejor manera posible, haciendo suyo el popular refrán de “año nuevo, vida nueva”. Tras una larga temporada alejada de la pequeña pantalla después de que Mediaset vetara su nombre, la hija de Rocío Jurado vuelve a ponerse ante las cámaras para enfrentarse a un programa que nada tiene que ver con el polémico Rocío, contar la verdad para seguir viva y en el que podrá mostrarse en un registro totalmente diferente.

La madrileña es una de las concursantes de Bake Off: famosos al horno, la nueva apuesta de TVE para las noches de los jueves en la que sus participantes deberán demostrar su talento en los fogones preparando delicados y ricos postres siguiendo las directrices de tres jueves muy conocidos, los chefs Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular.

Infobae España fue uno de los medios que presentes en la esperada entrevista que Rociíto, amable y cercana, habló con ilusión de este nuevo programa televisivo en el que además de estar haciendo algo que le gusta mucho, espera sea el comienzo de una nueva etapa laboral cuajada de éxitos.

Rocío, es un regreso muy bueno a la televisión.

Es maravilloso porque cuando me lo propusieron no pude negarme porque era un formato que ya conocía y lo presentaba una de mis gordas [Paula Vázquez]. Tenía todos los ingredientes para decir que sí.

¿Has rechazado muchos proyectos durante todo este tiempo o no te han llegado tantos como te hubiese gustado?

Me han llegado muchos, pero yo siempre he intentado hacer lo que me parecía que debía de hacer, lo que realmente me gustase y hacer el entretenimiento que a mí me gusta consumir como espectadora. Me gusta trabajar en lo mismo que me gusta consumir, y me gusta el entretenimiento puro y duro, y Bake Off lo es.

Concursantes de 'Bake Off: famosos al horno'. (RTVE)

¿Tenías conocimientos previos de repostería?

Venía con el manual básico. Lo típico: hacer bizcochos o galletas. Y alguna otra cosa más extraña, porque mi familia de Chipiona, mi prima Ani y mi tío Antonio, han tenido obrador de pastelería toda la vida. Eso, quieras o no, te hace ser conocedora del medio y elaborar alguna cosa que quizás una persona normal en su casa no hace. Pero cuando dije que sí, me puse las pilas y empecé a ver vídeos, recetas y, al final, no me va a salir nada mal.

¿Qué tiene de reclamo TVE para conseguir un casting tan potente como el de Bake Off?

Es nuestra televisión de siempre. Está haciendo unas apuestas maravillosas, un contenido fantástico con una parrilla muy importante. TVE y el formato es un binomio perfecto, y eso a la gente le da confianza.

¿Qué crees que ha pasado en Telecinco? ¿Qué valoración haces de todos los cambios que está teniendo la cadena?

No quiero ser desagradable, pero ni lo sé ni me importa. Te lo digo de verdad.

Ahora vas a ser de la competencia.

Pues mira, pues muy bien. Realmente ni me va ni me viene, no es algo que ni me preocupe.

Bake Off se estrena contra una nueva edición de GH DÚO. ¿Vas a estar pendiente de las audiencias?

Sería una irresponsable no preocuparme del dato trabajando en esto.

¿Pero te preocupa?

Me preocupa, no me obsesiona. Si te digo que no me va a preocupar el dato que haga el programa, te estaría mintiendo. A mí y a cualquiera que tenga un mínimo de responsabilidad y esté dentro del formato.

Rocío Carrasco, durante la primera entrega de 'Rocío, la verdad para seguir viva'. (Mediaset España)

¿Te provoca rabia el trato que han recibido los que fueron tus compañeros en Telecinco?

De desagradecidos está el mundo lleno. Y creo que con eso ya te lo he dicho todo.

¿Bake Off da pie a que participes en otros talents de la televisión pública como MasterChef o Bailando con las estrellas?

Vamos a dejarlo en este proyecto de momento porque pare hacer el ridículo siempre hay tiempo.

¿Hay más proyectos en mente en TVE?

Hay cosas, sí.

¿Te gustaría volver a presentar un programa al estilo de Hable con ellas?

Si a mí me ofrecen en TVE un formato como Hable con ellas, con mis gordas, yo sería la mujer más feliz del mundo. Sería un pelotazo. Yo siempre he dicho que quiero un Hable con ellas con todas nosotras sin guion, sin saber lo que va a pasar. Sería maravilla pura, porque ahí sí sale lo natural de cada una. Si viene alguien que no te esperas, si harías la pregunta que el espectador quiere, no la que tienes que hacerle.

¿A quiénes te refieres?

Yolanda Ramos, Alba Carrillo, Marta Torné, Sandra no porque tiene contrato en Telecinco, pero me encantaría. Y Paula [Vázquez] se lo pasaría teta, disfrutaría como una niña pequeña.

¿Crees que se funcionaría y que encajaría en TVE?

Si a don José Pablo [López] le da la gana, claro que funcionaría. Todas somos tan diferentes, pero a la vez nos complementamos y nos conocemos tanto, que eso sería una fiesta.

¿En qué momento personal te encuentras ahora? Porque este trabajo es completamente diferente a lo que venías haciendo en televisión.

Sin lo previo, yo nunca podría haber hecho Bake Off. Si tú me dices hace tres años que yo hoy iba a estar participando en un programa como este no me lo creería. Pero aquí estoy.

Rocío Carrasco y Terelu Campos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Y muy bien acompañada. Terelu es casi tu hermana.

Estamos lo mejorcito de cada casa. Está Alba, Yolanda, yo... Espero que os guste.

¿Te ha sorprendido algún compañero especialmente?

Yo no conocía a Marc [Clotet], ni a Julio ni Patxi [Salinas]. Pero no puedo decir que me hayan sorprendido, porque eso significa que tenía una idea preconcebida y no me gusta hacer con los demás, lo que no me gusta que me hagan a mí. Pero ha sido una experiencia muy grata porque hemos hecho una piña muy chula.