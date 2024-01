Alba Carrillo regresa a la televisión con ‘Bake Off’: “Espero que ganemos a ‘Gran Hermano’ porque se repiten más que el ajo”

Alba Carrillo en la presentación de ‘Bake off: famosos al horno’. (RTVE)

Tras una temporada alejada de la televisión que a ella se le ha hecho muy largo y que le ha hecho pasar por una época muy triste, Alba Carrillo regresa a la televisión de la mano de uno de los programas más esperados de la temporada. RTVE ha apostado sus jueves a Bake Off, un talent de cocina en el que sus concursantes deben demostrar sus habilidades preparando postres de gran nivel.

Sin duda es un gran reto para ella, pues no solo tiene que cocinar, también enfrentarse a un jurado muy exigente compuesto por Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular. Y todo ello sin olvidar que es su regreso al trabajo, una oportunidad por la que está muy agradecida y que quiere que sea un trampolín para seguir mucho tiempo junto a la cadena pública. Sobre esto y mucho más ha hablado con INFOBAE ESPAÑA en una divertida y sincera entrevista junto a otros medios de comunicación.

Nueva aventura televisiva para este comienzo de año. ¿Cómo fue ese momento en el que te llaman y te lo pensaste mucho?

No. ¿Cómo me voy a pensar venirme a Televisión Española? Yo, que estaba ahí llorando con el moco tendido. Para mí fue un regalo. Me dijeron: ‘Alba, ¿qué tal? Vamos a hacer una cosa que es de pastelería, no te puedo contar mucho más, ¿pero te interesaría? Es en una cadena que es líder…’. Y dije, ‘sí, quiero’. Fue muy rápido… Entonces me dijeron que iban a hablar con la cadena y cuando me dijeron que me habían cogido casi me da algo. Estaba en un centro comercial y creo que se enteró hasta el que estaba en la puerta. Estoy feliz.

Equipo de ‘Bake off: famosos al horno’. (RTVE)

¿Te apetecía hacer algún tipo de talent?

Me apetecía hacer un talent. Me apetecía que me dieran una oportunidad de volver a trabajar, de seguir aquí en el medio que tanto me gusta, que es la tele. Me apetecía darme a mí también otra oportunidad y demostrarme que estoy aquí y me queda mucho. Que voy a dar guerra.

¿Tenías conocimientos de pastelería?

Yo hice hace 12 años cuando nació mi hijo, porque yo siempre que tengo un desamor estudio, por eso tengo el currículum que tengo. Me metí en Cordon Bleu a hacer el curso básico de pastelería, que eran tres meses, con tal por no matar a Fonsi (Nieto).

Y bien porque disfruté. Hice algunas tartas francesas, pero hace 12 años y ya no volví a coger una batidora ni nada. Entonces sí que sabía algo, pero es que esto nada que ver, esto es el Ferrari de los programas. Una barbaridad.

Como espectadora ves mucha televisión y vosotros vais contra Gran Hermano, ¿vais a ganar en audiencia?

No soy capaz de decir si vamos a ganar o no a Gran Hermano. ¿Que lo espero y lo deseo? Sí, lo deseo, porque es verdad que esto es algo nuevo. Aquí va a haber personajes nuevos y Gran Hermano se viene repitiendo más que el ajo, la verdad. En GH vais a ver más de lo mismo, a este que se enfadó con este, al ex de la otra al de La isla de las tentaciones… ¿Pero habéis visto a Ana Boyer en su casa? ¿Cocinando? ¿Lavando los platos? No, porque en casa tiene servicio. Hay cosas que a mí me interesaría ver aquí y sobre todo el plus, que lo he dicho antes a la rueda de prensa y que me parece súper importante, es que es familiar. Esto yo lo voy a poder ver con mi hijo y con mis padres, cosa que yo en Gran Hermano no podía hacer. Ese concurso, por ejemplo, potencia el desencuentro y aquí fomentamos el compañerismo. Ya es lo que cada uno quiera elegir para ver.

Pero Telecinco ahora está proponiendo una televisión blanca y familiar. ¿Cómo lo ves tú desde la distancia?

Yo ya lo he dicho siempre, que yo el concepto blanco y familiar de Telecinco, sigo sin encontrarlo porque sigue ahí, por ejemplo, José Manuel Avilés. Entonces no entiendo ese concepto blanco y familiar, pero bueno, a lo mejor es que yo no… Pero eso no es un concepto blanco y familiar.

Alba Carrillo, en su canal de Twitch.

En otros programas has vivido con mucha tensión, ¿cómo ha sido llegar a un espacio tan natural en el que hay compañerismo?

Al principio me sentía un poco desubicada por el buen trato, o sea, de verdad que estaba como pensando ‘no puede ser’, y me decían, ‘tú no te preocupes porque te tienes que sentir a gusto, porque no te vamos a…’. Y yo les decía, ‘¿pero me vais a preguntar por tal?’, y ellos, ‘no, es que no nos interesa nada tu vida personal, irá surgiendo con las cosas, pero lo que hasta donde tú quieras llegar, con tus emociones’.

Y yo no podía creer, pensaba, ‘pero, ¿no me vais a llevar a una fiesta y me vais a grabar?’. Y entonces, claro, estoy viviendo algo que al principio estaba como cuando sales de Gran Hermano y piensas que hay micrófonos aún. Estoy muy contenta, de verdad.

Comentaba Terelu Campos que este proyecto le llegó en un momento complicado, ¿en qué punto estabas tú cuando te lo ofrecieron?

Yo estaba muy triste porque siempre pensé que la televisión era donde yo me podía manejar, es lo que me gusta y no sabía si me iban a dar otra oportunidad, si alguien iba a confiar en mí porque como me hicieron lo que me hicieron de la manera esa…

¿Has sentido cierta responsabilidad de poder estar en una televisión pública y reinventarte a ti misma?

Soy la misma Alba, el tema es cómo me enfoquen. Hay personas que han sacado lo peor de mí, pero yo soy igual, natural. En Bake Off algún día monto un drama porque soy así. Simplemente, depende mucho de cómo quieran enfocar.

En ese sentido, ¿de ti qué se va a conocer?

De mí se va a conocer el aspecto más luchador porque a veces soy muy competitiva y perfeccionista. Lucho mucho por hacer las cosas bien y voy a tener ahí mis peleas conmigo misma. A mí me emociona ver a mis compañeros que de verdad se lo están currando a muerte y estamos dejándonos los restos. Creo que mola y es inspirador para el espectador.

Te vuelves a juntar con Rocío Carrasco y con Yolanda Ramos, que fuisteis compañeras en Hable con ellas. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?

Es brutal, porque además nos vemos en otro ámbito. Somos amigas. De Yolanda no fui compañera en Hable, pero sí que la conocí a través de Rocío, en su boda. Me reafirmo en que Rocío tiene una paciencia que te mueres porque la pobre entre Terelu y yo la vamos a volver loca, ya lo veréis. Esta mujer es el Santo Job.

Has aterrizado en TVE muy bien, ¿te gustaría seguir en la cadena?

Claro, yo me quiero quedar. No me dejan salir de aquí a bailar, pero si no yo me iba a bailar directa. Me encantaría, tengo la responsabilidad de hacerlo muy bien porque me encantaría quedarme, voy a ser sincera.

¿Y en MasterChef Celebrity también te atreverías?

A ver, el problema es que la productora es íntima amiga de Feli, entonces creo que por eso ha metido a su mujer y todo el rollo. Me acuerdo de que en la primera edición iba a hacerlo yo y me quitaron y pusieron a Fonsi y porque me estaba divorciando. Es más complicado.

Pero en Bailando con las estrellas sí, o un buen Mañaneros, por favor, con Jaime Cantizano, los guapos ahí de pelo en pecho. O en Aquí la tierra, ¡lo que sea! Yo me adapto a cualquier sitio, que me metan donde quieran, pero algo de tele porque es que me divierte.

Yo en lo que estoy que lo reviento. Yo ya tengo mi ONG elegida para cuando gane porque cuando gane el cazador pasó que los primos de Fonsi, Gelete y Pablo dijeron: ‘¿y cómo no nos has dado a la Fundación Ángel Nieto el premio?’. Así que les dije que voy a ganar Bake Off para dárselo a la Fundación Ángel Nieto y que tengan que venir los tres a recogerlo. Esto no ha pasado, pero es un spoiler que me he marcado yo.