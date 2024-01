Quién es Damián Betular, el reconocido chef argentino y jurado de ‘Bake Off España’ que ha cocinado para Mick Jagger y Will Smith

El chef y pastelero Damián Betular en una imagen de redes sociales (Instagram)

El conocido chef Damián Betular ha tenido que dejar atrás su natal Argentina para embarcarse en una nueva aventura en España. El pastelero se ha convertido en uno de los tres jurados del espacio Bake Off: famosos al horno de RTVE, que se estrenará el próximo jueves 11 de enero en La 1 a las 22:50 horas.

No es la primera vez que el cocinero debuta en programa de televisión gastronómico, pues ha participado como juez en la versión argentina de MasterChef Celebrity y Bake Off, donde sacó a relucir sus conocimientos y enseñanzas.

La propuesta de participar en la versión española del espacio de repostería llegó a Betular de manera inesperada. “Un día me llamó la productora que hace Bake Off Argentina y me dieron una propuesta de palabra. Pero, después, me lo confirmaron porque esto es un programa que se transmite por televisión española, que es el canal oficial”, explicó en el espacio televisivo Intrusos.

Damián Betular en 'MasterChef Celebrity Argentina' (Telefé)

El pasado 28 noviembre de 2023 el chef aterrizó en España para comenzar las grabaciones del espacio gastronómico, una labor que está siendo bastante ardua. “Como grabamos en un campo, los rodajes llegan a ser de 14 horas”, reveló al ya citado medio.

Pese a la dificultad que pueda presentar esta nueva aventura, lo cierto es que Damián Betular está disfrutando al máximo esta experiencia y, además, siente una gran admiración por sus compañeros de jurado, especialmente por Paco Roncero, quien tiene un gran reconocimiento a nivel mundial y posee dos estrellas Michelin.

Asimismo, en el mismo espacio televisivo destacó las diferencias que él ha notado respecto a la versión argentina del concurso. “Aquí los famosos tienen como una masterclass todas las semanas, en donde nos cruzan y tienen un gran respeto por todos los integrantes del jurado”, explicó.

No obstante, que su nombre guarde consigo un gran reconocimiento, poco tiene que ver con su paso por la pequeña pantalla. Antes de embarcarse en proyectos televisivos, el chef ya era prestigiosamente conocido tras trabajar en el exclusivo Palacio Dahau-Park Hyatt de Buenos Aires, donde cocinó para celebridades la talla de Mick Jagger, Emma Watson o Will Smith.

Pasión por los fogones desde la niñez

Se podría decir que su pasión por los fogones es innata, pues desde temprana edad Damián Betular supo cuál era su vocación. En sus palabras, sus grandes referentes fueron su abuela y su madre, quienes le acompañaban mientras cocinaba. Cuando supo que quería dedicar su vida a los fogones, partió a la capital de argentina para formarse en el Instituto Argentino de Gastronomía como profesional gastronómico y pastelero.

Después, puso rumbo a Estados Unidos y a Reino Unido para complementar su formación culinaria. Con la idea de seguir ganando experiencia, partió hacia México y Japón. Mientras adquiría destrezas en las cocinas, tuvo como profesor a Osvaldo Gross y su gran mentora fue Pamela Villar, quien le abrió camino y lo sumó a su equipo.

En 2013, se incorporó a la plantilla de trabajadores del Palacio Dahau-Park Hyatt de Buenos Aires, donde estuvo durante nueve años y logró alcanzar el grado de chef ejecutivo. Cinco años después, estuvo presente en la cumbre de los líderes mundiales, donde cocinó un panqueque con dulce de leche como postre.

No obstante, su mayor desafío ha sido realizar una tarta de 43 pisos para un matrimonio argentino. Una elaboración que buscaba recrear la que, en su día, tuvo el príncipe William de Inglaterra y su esposa, Kate Middleton. Betular y su equipo estuvieron trabajando arduamente durante un mes para prepararla y su valor rondó los 7 mil dólares, es decir, 6.400 euros.

Tras convertirse en uno de los pasteleros más exitosos de Argentina, Damián Betular puso fin a su etapa en el prestigioso hotel para emprender sus propios negocios. De esta manera, ha sacado a relucir su faceta de escritor con su libro Pastelería. Volúmen 1, en el que repasas su vida y comparte algunas de sus recetas favoritas. Por otro lado, ha puesto en marcha una empresa local de pastelería llamada Betular Patisserie en Argentina.