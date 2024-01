‘La sociedad de la nieve’, la película de J.A. Bayona sobre la tragedia de los Andes, representará a España en los Oscars 2024

Una imagen de 'La sociedad de la nieve' (Netflix)

La sociedad de la nieve ha sido la película seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar. La decisión estaba entre tres cintas, la de J.A. Bayona, Cerrar los ojos, de Víctor Erice y 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola.

La elección ha sido compleja, pero la Academia ha decidido apostar por la particular visión del cineasta sobre la tragedia de los Andes. Así lo ha anunciado esta mañana la actriz Bárbara Lennie desde la sede situada en Zurbano, 3. La sociedad de la nieve clausuró el 80 Festival de Venecia, convirtiéndose en la primera cinta española en hacerlo en toda su historia. La película se traslada a la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en los Andes.

Te puede interesar: Las películas que no te puedes perder si piensas de forma diaria (o periódica) en el Imperio romano

Bayona regresa al cine español en colaboración con Netflix y abordando los síntomas de la supervivencia en una cinta que ha recibido una amplia ovación y que se postulaba como una de las grandes favoritas a representarnos en los Oscar. En España también participará en la sección Perlas del Festival de San Sebastián. De momento, se desconoce cuándo se estrenará en el gigante del streaming, pero los rumores apuntan a que podrá disfrutarse en la plataforma antes de 2024. También se estrenará de forma simultánea en los cines.

Tráiler oficial de 'La sociedad de la nieve'

La sociedad de la nieve aborda la tragedia del vuelo 571, en el que únicamente sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros a bordo (19 de ellos, miembros del equipo de rugby Old Christians Club). Bayona ha querido centrarse, no tanto en la causa que originó el evento, sino en los 72 días posteriores hasta el rescate en los que los supervivientes tuvieron que lidiar con todo tipo de situaciones extremas.

Te puede interesar: Todas las veces en las que Elvis ha sido protagonista en la gran pantalla: del ‘biopic’ de Baz Luhrmann al cuento de amor tóxico de Sofia Coppola

Éstos quedaron atrapados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, El valle de las lágrimas, un glaciar a 3.500 metros de altura que invita a la hostilidad más implacable. Antropofagia, desafíos y solidaridad: así fueron los más de dos meses de convivencia de aquellos 16 que Bayona retrata en una cinta que promete convertirse en una de las apuestas de la temporada.

El director de Lo imposible, El orfanato, Un monstruo viene a verme, Jurassic World: El reino caído y de los dos primeros episodios de El señor de los anillos: Los anillos del poder regresa con una cinta con la que da un paso más en su carrera internacional.

"La sociedad de la nieve" (Netflix)

Una nueva adaptación

El argumento de La sociedad de la nieve puede resultar familiar, pues ya se ha hecho una película basada en la tragedia de los Andes. Se trata de ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke o John Malkovich. El filme estaba basado en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los supervivientes del desastre, formando un relato más fidedigno de los hechos.