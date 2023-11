El emotivo mensaje que se está colgando en bares y restaurantes de España: “Los que están trabajando también tienen familia”

Ambiente en las calles y establecimientos de Vigo, a 27 de noviembre de 2021, en Vigo. (Marta Vázquez Rodríguez/ Europa Press)

Regalos, luces, turrón, comidas, cenas, villancicos, juegos... y familia. La Navidad es la época más familiar del año, para quien le guste reunirse con los suyos y para quienes no, también. Es el momento en el que se vuelve a casa, en el que debates con tu cuñado sobre igualdad porque dice que él no es ni machista ni feminista; el momento en el que alguien opina sobre monarquía o república tras el discurso del rey; el momento en el que te preguntan que si ya tienes pareja o te comentan si has cogido unos kilos. La cena del 24 de diciembre, del 31 de enero, o las comidas de Navidad y Año Nuevo son sagradas. Algunas familias se recogen en sus casas, pero otras se decantan por ir a restaurantes. Y para los de la segunda opción, hay un emotivo mensaje que se está colgando en el mundo de la hostelería.

Hay que tener en cuenta que para que unos puedan salir a disfrutar de una cena elegante es necesario que haya personas trabajando: cocineros, camareros, limpiadores... igual que también esos días no faltan a su puesto de trabajo médicos, enfermeros, bomberos, policías o periodistas, entre otros. Algunos establecimientos han querido recordar esta realidad y han compartido un cartel con un tuit de Soy Camarero, la cuenta de X que recoge todo tipo de reivindicaciones del sector. “En estas fechas que se acercan, recuerda que los que están trabajando con una sonrisa en el restaurante también tienen familia y deseos de pasar esas fechas con ellos, recuerda el tuitero.

Y por ello recuerda que hay que intentar ser “amables, empáticos y hacerles el trabajo más llevadero”. Todo ello incluye algunas cuestiones como cumplir con los horarios para que estos trabajadores no tengan que quedarse “mucho más de lo debido” y puedan, dentro de lo posible, “disfrutar de los suyos”, concluye el texto junto a un “felices fiestas”.

Lo están imprimiendo y colocando en algunos restaurantes 😊❤️ pic.twitter.com/TjpNs62phE — Soy Camarero (@soycamarero) November 27, 2023

“Respeto y empatía por el trabajador siempre”

Este tuit ha generado varias reacciones. Algunas aplauden el comentario, pero otras prefieren realizar matices. Una usuaria de la red social muestra su enfado porque se pida ser amable “solo en estas fiestas”. “He trabajado de cara al público y hay gente mezquina, gente amable y cordial”, narra en un tuit que supera los 200 likes. “¿Por qué solo importa ahora? Y el resto del año, ¿nos da igual? Respeto y empatía por el trabajador siempre”, recalca.

Esto a mí me repatea un poco, me explico, ¿por qué hemos de ser amables solo en estas fiestas? He trabajado de cara al público,y hay gente mezquina , gente amable y cordial.Por qué solo importa ahora?Y el resto del año, nos da igual?Respeto y empatía por el trabajaror siempre. — Montse P.H.2. 0 (@montsepasher) November 27, 2023

En otros comentarios se resalta que este tipo de carteles no deberían colocarse únicamente en la hostelería, sino en muchos otros establecimientos, como por ejemplo los supermercados. Otra tuitera resalta que este mensaje es “válido” para todos los puestos de atención al público y un empleado del sector pide respeto también para los repartidores. “Me toca aguantar las frustraciones y malos modales de muchos camareros, también pedimos respeto. Entendemos la carga de trabajo pero es para todos”, resalta. “Me encantaría poner el nombre de algún restaurante en el que nos tratan a patadas y solo les falta escupirnos”, agrega.

En cualquier caso, respeto siempre para todos los trabajadores que están cumpliendo con su jornada laboral. Y respeto en general.