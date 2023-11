Despiden a la camarera que critica en TikTok el trabajo precario: “Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera”

Carmen Merina, la tiktoker despedida de su trabajo en una cafetería de Granada (TikTok).

La hostelería es un sector laboral que está al orden del día en redes sociales. Los perfiles de influencers que comparten contenido sobre las condiciones laborales en bares, cafeterías y restaurantes se multiplican. Un ejemplo de ellos es Soy Camarero, la cuenta del experto en hostelería Jesús Soriano, y otro es el de la tiktoker Carmen Merina.

Conocida en redes como @rayomcqueer_, tiene 471.500 seguidores solo en TikTok y hasta este domingo trabajaba en una cafetería de Granada. Ese dato lo supieron sus seguidores de primera mano gracias a los vídeos frecuentes que publica en su perfil.

En uno de ellos comentó varias cosas que le daban igual de su trabajo en la cafetería: “Me viene un cliente y me dice y ‘mira que me has cobrado de menos, el tamaño del café es grande y te he cobrado uno pequeño’. Me da igual, llévatelo. Si fuese por mí yo cogía toda la vitrina de los dulces y te la daba (...)”.

En el mismo vídeo, Carmen Merina señaló que le da igual que el cliente no haya consumido para ir al baño: “No me debes un café o una botella de agua. ¡Ve al baño!”.

Tras la mencionada publicación, Carmen contó cosas que le molestaban de su trabajo, criticando que se le devolviesen horas tras hacer horas extra, el hecho de que haya hipervigilancia con las cámaras y que haya un grupo de WhatsApp del trabajo, entre otras cuestiones.

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

Su popularidad en TikTok fue tal que participó en LaSexta Xplica y tras sus vídeos aseguró que la habían hecho encargada. Sin embargo, este domingo 19 de noviembre ha confirmado que la han despedido.

Así fue la comunicación del despido

“Bueno. Pues efectivamente me han echado. ‘Carmen qué mal. Lo siento mucho, de verdad. Seguro que encuentras algo mejor’. Tranquila amor, me da igual. No pasa absolutamente nada. No se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera. O sea, todo ok”, indica.

“Para quien no lo sepa, yo trabajaba en una no tan famosa franquicia de cafeterías y me hice viral con un vídeo que hice hace tiempo. El otro día fui a trabajar a hacer mi jornada de 8 horitas y media… y sorpresa. Me estaban esperando los de recursos humanos para tener una charlita amistosa. Me cambio de ropa, no sé qué y voy ahí y me sueltan una verborrea impresionante (...) para decirme lo que todos veníamos sospechando desde que subí. Cierto videíto en cierta plataforma me dicen que tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa y que en ese momento yo dejase de trabajar”, explicó.

Acto seguido le presentaron un dossier “enorme” con pruebas que justificaban su despido en caso de que Carmen quise impugnarlo. “Pues salían unas fotos de las cámaras de seguridad (...) sellando de más una tarjeta de fidelización (...). Después de una charla de una hora me dijeron que no terminase el turno y que me fuese a casita (..)”, detalla.