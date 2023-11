Dónde comer la mejor pizza napolitana artesana de España: estos son los 40 restaurantes que la hacen

La pizza, conocida por su versatilidad y sabor, se ha convertido en un elemento destacado en comidas y celebraciones de todo tipo. Para muchos, disfrutar de una buena pizza es uno de los mayores placeres gastronómicos. Por ello, es importante saber a qué lugar acudir a la hora de disfrutar de este plato. Así, la española Grosso Napoletano, se presenta como la mejor alternativa. Esta cadena, que defiende la pizza artesanal, se ha hecho recientemente con el título a la mejor cadena de pizza del mundo por parte de la guía de referencia 50 Top Pizza .

Con tan sólo siete años de historia, esta emergente cadena de restaurantes no para de acumular nuevos logros. Su éxito se debe a una propuesta culinaria extendida a más de 40 restaurantes en la que se cocina en cuestión de segundos, a la vista del cliente y en hornos de leña fabricados en Nápoles de forma exclusiva. Además, su oferta se distingue por la calidad de sus ingredientes, las masas de larga fermentación y un ambiente inconfundible.

Así han sido los primeros años de vida de Grosso Napolitano

La española Grosso Napoletano se fundó en Madrid en el año 2017, sus artífices fueron Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Desde sus inicios, los fundadores de la marca apostaron por contar con auténticos expertos en la materia, que desempeñaron un papel fundamental en la difusión global de la pizza napolitana.

Con el crecimiento y la profesionalización continua de la empresa, así como con la incorporación de perfiles destacados como Bruno González en el cargo de director general, Grosso Napoletano está experimentando un importante impulso en su reputación. Por ello, la compañía se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión que tiene como objetivo alcanzar la cifra de 100 locales para el año 2026.

Todos los restaurantes de Grosso Napoletano en España

A día de hoy, los restaurantes de esta franquicia están repartidos por todo el territorio nacional, el listado es amplio y alcanza la cifra de los 40 establecimientos. Estas son sus localizaciones: