Cómo se hace la torrija de roscón de Reyes de Pan.Delirio, la mejor de toda la Comunidad de Madrid

Torrija de Roscón de Reyes de Pan.Delirio

Corría el año 2017 cuando un padre y un hijo, con el mismo nombre, Javier Cocheteux, y la misma afición, la panadería, abrieron Pan.Delirio. En su primer obrador, ubicado en Juan Bravo, 21, comenzaron a elaborar su famoso roscón de Reyes, con el que en el año 2020 ganaron el premio al mejor roscón de Madrid. Este roscón es el motivo por el que los fundadores de Pan.Delirio decidieron comenzar su negocio. Fruto de un sueño, un día decidieron dejarlo todo a un lado para ofrecer al público el Roscón que hacían en casa cada Navidad desde hace muchos años.

Cada día, durante las semanas de Navidad, elaboran su Roscón de Reyes tradicional, de manera artesanal y con la mejor materia prima. Con masa madre, fermentaciones lentas, harinas certificadas sin aditivos, auténtica agua de azahar de Sevilla, ralladuras de naranja y limón ecológicos, mantequilla artesana… En el momento justo de fermentación los decoran con fruta escarchada, azúcar y almendra natural.

El roscón de Reyes de Pan.Delirio

Tal he sido el éxito de su roscón que han querido darle el doble de utilidad con otros nuevos métodos. Así, reutilizando los roscones que quedaban sin vender del día anterior, surgió la idea de crear una torrija de Roscón de Reyes, un producto que mezcla lo mejor de la Navidad con lo mejor de la Semana Santa para un postre de esos de deshacerse de placer. Y, como no podía ser de otra forma, un roscón ganador ha dado como resultado una torrija ganadora: en 2022, Pan Delirio se llevó el premio a Mejor Torrija Tradicional por parte de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid).

Una torrija a base de roscón, la mejor de 2022

Los fundadores de Pan.Delirio, Javier Cocheteux padre e hijo, siempre buscan la mejor materia prima para confeccionar sus productos. Cuando hace tres años se animaron crear su torrija, decidieron buscar un método que evitase freír para que fuese más saludable, pero que mantuviera el 100% de su característico sabor. Además, la elección de la base era fundamental, por lo que, tras probar con varias opciones, decidieron que “si nuestro producto estrella es el Roscón de Reyes, una torrija elaborada con esa misma masa tendría que ser igualmente excepcional, y nos pusimos manos a la obra”, desvelan.

El proceso de elaboración es, como todo lo que hacen, completamente artesanal. “La torrija tiene que convertirse en una crema, para lo que debe desaparecer la textura de la masa fermentada. Lo conseguimos bañándolas por lo menos una noche en leche infusionada con cáscara de limón, miel, canela y vainilla, para que al día siguiente hayan bebido tanta leche que, prácticamente, se conviertan en un recipiente de leche saborizada”, explican los autores. Por último, solo queda rebozarlas en huevo por todas sus caras, hornearlas y espolvorearlas con la típica mezcla de azúcar con canela molida.

Torrijas de Pan.Delirio

La torrija de roscón de Reyes de Pan.Delirio se puede comprar a través dela web del obrador, en uno de sus tres locales (C/ Juan Bravo 21, C/ Profesor Waksman 8 y C/ Naranjo 7) o en su cafetería instalada en el nuevo Gourmet Experience de El Corte Inglés de Castellana. Su precio es de 24 euros por kilo, lo que equivale a 7 euros por unidad.

Así puedes hacer en casa las torrijas de roscón de Pan.Delirio

El obrador ha compartido con Infobae España la receta de sus exitosas torrijas, un paso a paso algo diferente al habitual que consigue un resultado sobresaliente. Los ingredientes habituales están presentes, pero a ellos también se unen otros como la miel, que le dan un toque especial. En el obrador se utilizan los roscones que se han quedado sin vender el día anterior, pero obviamente se puede hacer con pan del día anterior o cualquier brioche o masa enriquecida.

Ingredientes:

½ kg de Roscón del día anterior

1 l de leche

3 huevos

2 ramas de canela

1 cucharada de canela en polvo

100 g miel cruda ECO de azahar

1 vaina de vainilla

10 cucharadita de aceite de oliva virgen extra

100 g de azúcar

1 cáscara de limón

Elaboración: