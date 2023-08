Hay Paul Mescal para rato: ‘Gladiator 2′, ‘Foe’, ‘Hamnet’ o por qué todos quieren contar con el actor irlandés

Paul Mescal en la última gala de los Oscar (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Pasó de la noche a la mañana y, en este caso, la pandemia ayudó a su fama repentina. Todo el planeta estaba entre mantas y rodeado de migas de galletas mientras veía Normal People en su ordenador y asistía a una crisis sanitaria sin precedentes en su televisor. La adaptación de la novela de Sally Rooney, protagonizada por Paul Mescal en el rol de Connell y por Daisy Edgar-Jones en el papel de Marianne, fue un éxito rotundo.

La delicadeza narrativa de la historia de la autora irlandesa y la química entre ambos actores convirtió a la serie en un fenómeno que perdura y que llevó a los dos jóvenes intérpretes a la lista de los más queridos. No en vano, Mescal recibió una nominación a los Premios Emmy (los más importantes de la televisión en Estados Unidos) por su grácil y vivaz interpretación de Connell. Eso fue en 2020 y, desde entonces, la fama del irlandés ha subido como la espuma. Aftersun ha sido clave en esa conversión de ídolo de serie adolescente a actor imprescindible de los nuevos proyectos que Hollywood tiene entre manos.

La ópera prima de Charlotte Wells, una historia personal sobre una delicada relación paternofilial, elevó a Mescal a un peldaño superior. En la que muchos consideraron la mejor película de 2022 (entre ellos el diario británico The Guardian), el actor da vida a Calum: un padre joven y roto que se marcha de vacaciones a Turquía con su hija Sophie (Frankie Corio) mientras intenta luchar con sus demonios. En un proyecto independiente, y siendo su primer papel protagonista en una película, Mescal fue nominado a ‘Mejor actor’ en la última edición de los Premios Oscar.

Te puede interesar: De Paz Vega a Leticia Dolera: las actrices españolas que se han puesto detrás de las cámaras

Connell (Paul Mescal) y Marianne (Daisy Edgar-Jones) en una escena de 'Normal people' (Hulu)

Dos grandes papeles, dos grandes nominaciones. El futuro que le depara(ba) a Paul Mescal era (es) prometedor. Los más ávidos ya lo predijeron cuando, en Normal People, el intérprete se arrancaba las entrañas (en la ficción, por supuesto) con diálogos demoledores en los que se metía en la piel de un adolescente devastado por la muerte de su mejor amigo y por la incapacidad de lidiar con las emociones que la vida le generaba. El éxito de la adaptación de la novela de Rooney se debe, en parte, al excelso trabajo de ambos actores.

Después de haberse convertido en la diana de todos los halagos tras su impecable trabajo en Aftersun, a Paul Mescal le han surgido infinidad de proyectos que, no sólo confirman su talento, también la predilección de Hollywood por el que parece ser el actor del momento. Uno de los más notorios es Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott y cuyo rodaje se ha paralizado a causa de la huelga de guionistas y actores de Hollywood. En la nueva entrega, en la que también participarán Denzel Washington, Pedro Pascal y Connie Nielsen, Mescal será Lucius, el sobrino de Cómodo (interpretado por Joaquin Phoenix en Gladiator) e hijo de Lucilla (Nielsen).

Te puede interesar: Por qué ‘Gladiator 2′ ya ha ganado millones antes de estrenarse en cines

Frankie Corio y Paul Mescal en una imagen de 'Aftersun'

Aunque puede ser el proyecto más internacional y comercial de Mescal hasta la fecha, no es la única película que estrenará en el próximo año. Una de las más esperadas, y que se podrá disfrutar próximamente en Prime Video, es Foe: basada en la novela superventas del escritor Ian Reid y dirigida por Garth Davis (Lion, María Magdalena), este drama de ciencia ficción ahonda en los problemas íntimos de una pareja que conforma junto a Saoirse Ronan. Ante la ausencia de un ser querido, ¿puede ser éste sustituido por una réplica biomecánica?

Otro proyecto del que formará parte, pero de la que se conocen menos detalles, es Hamnet. Chloé Zhao, la ganadora del Oscar por Nomadland, adaptará la exitosa novela de Maggie O’Farrell y contará con Mescal y Jessie Buckley para llevarlo a cabo. La mezcla parece contar con todos los ingredientes del éxito.

Te puede interesar: ‘Dune: Parte Dos′ se retrasa un año: esto es lo que se sabe de la segunda parte de la exitosa película

El ‘momentum’ de Mescal

Ahí no acaba el listado de cintas en los que el actor irlandés estará involucrado, sólo falta ver cómo afectará el desarrollo de la huelga de Hollywood a los rodajes y los estrenos . Una película que sí sabemos que saldrá el próximo 22 de diciembre en Estados Unidos (en España todavía se desconoce su fecha de estreno) es All of us strangers.

En la cinta dirigida por Andrew Haigh, Mescal y Andrew Scott (Fleabag) encarnan una gran historia de amor que se inspira en Strangers, la novela de Taichi Yamada ambientada en el Japón de 1987. Este tórrido romance, que sirve de puerta al pasado del director, narra la historia de Adam (Scott): un escritor de cuarenta años que vive solo en un frío rascacielos a las afueras de Londres y que, una noche, conoce a su vecino Harry (Mescal).

La atracción que desemboca tras ese primer encuentro les llevará a una relación romántica y tierna. Y a mucho más. A raíz del amor que ambos se profesarán, Adam se volverá a sentirse atraído por su infancia, por la casa familiar y por entablar un nuevo diálogo con unos padres que ya no están con él.

Te puede interesar: ¿Te has quedado sin series para ver? Ponte ‘Jury Duty’ en Prime Video

Andrew Scott y Paul Mescal en una imagen de 'All of us strangers'

Paul Mescal no sólo quiere demostrar que está en el mejor momento de su carrera, también su versátil abanico interpretativo. El irlandés formará parte de la comedia musical Merrily we roll along, dirigida por Richard Linklater y basada en el espectáculo teatral homónimo estrenado en 1981. Hace unos meses, Mescal estrenó Carmen junto a Melissa Barrera y Rossy de Palma. Una reinterpretación moderna de la novela de Prosper Mérimée y de la ópera de Georges Bizet dirigida por el exbailarín y director Benjamin Millepied (El cisne negro).

Otras cintas que contarán con el actor de Aftersun en su elenco son The history of sound, dirigida por Oliver Hermanus y con Josh O’Connor (The Crown) en el reparto. Se trata de una historia publicada por Ben Shattuck en la que se narra la historia de dos jóvenes, Lionel (Mescal) y David (O’Connor), que se enamoran durante el transcurso de I Guerra Mundial.

También participará en The end of getting lost junto a Margaret Qualley, un thriller para Amazon Studios bajo la dirección de la cineasta turca Deniz Gamze Ergüven y en A spy by nature, de Kevin Macdonald.

Paul Mescal estará hasta en la sopa (en el mejor de los sentidos) y habrá sopa para rato.

Seguir leyendo