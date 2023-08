De Paz Vega a Leticia Dolera: las actrices españolas que se han puesto detrás de las cámaras

Actrices que se convierten en directoras

Esta semana ha coincidido el estreno de dos películas españolas que constituyen la ópera prima de dos intérpretes, Mi soledad tiene alas, de Mario Casas y Las chicas están bien, de Itsaso Arana. En los últimos tiempos hemos visto cómo algunos actores probaban también suerte detrás de las cámaras, como ha sido el caso de Daniel Guzmán, Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, Gustavo Salmerón, Eduardo Casanova, Paco León o Javier Calvo, consiguiendo todos y cada uno de ellos una gran repercusión con sus películas, ya haya sido a nivel de prestigio crítico o de éxito comercial.

Pero también las mujeres han tomado las riendas de sus propios relatos, y en estos años hemos asistido a una auténtica avalancha de actrices que han querido contar sus historias y verter en ellas su estilo y personalidad. Estas son algunas de ellas, pero hay más: Ana Rujas (creadora de Cardo), Nadia de Santiago, Aura Garrido, Sara Sálamo, Sílvia Munt... que siguen los pasos de iconos de Hollywood como Greta Gerwig u Olivia Wilde.

Ana Mariscal

Ana Mariscal, en pleno rodaje

Si hablamos de pioneras en este sentido, deberíamos nombrar a Helena Cortesina, que con 21 y en 1923, hizo el primer largometraje dirigido y producido por una mujer, titulado Flor de España o la historia de un torero. También hay que nombrar a Margarita Alexandre, pero estos años se ha reivindicado la figura de Ana Mariscal. Como intérprete destacó en los años cuarenta y cincuenta y trabajó en numerosas ocasiones con Ignacio F. Iquino, pero también con Rovira Beleta, con Manuel Mur Oti, Rafael Gil o Luis Lucía, con el que rodó el éxito Morena Clara. En un momento dado, creó su propia productora y comenzó a dirigir, siendo su primera películas Segundo López, aventurero urbano (1953) a la que siguieron nueve títulos más, entre ellos, El camino (1963), que fue proyectada en el Festival de Cannes 2021 en una copia digitalizada, contribuyendo a redescubrir el talento de esta directora cuya obra también ha recogido la Filmoteca Española en un ciclo.

Icíar Bollaín

Icíar Bollaín presentando 'La boda de Rosa' EFE/ Mariscal

Es considerada una de las directoras más importantes dentro de una generación, la de los noventa, en la que por desgracia no había muchas mujeres detrás de la cámara como referentes, constituyendo junto a Isabel Coixet o Gracia Querejeta el trío con más repercusión del momento. Estuvo nominada al Goya a la mejor dirección novel con Hola, ¿estás sola?, al mejor guion por Flores de otro mundo y ganó dos estatuillas por Te doy mis ojos, en la que abordaba la violencia de género y que se convirtió en un auténtico acontecimiento social por tratar un tema que hasta el momento no había sido retratado de una manera tan precisa en el cine de nuestro país. Sin embargo, Icíar Bollaín comenzó como actriz, y su primer papel fue siendo una preadolescente en El sur, de Víctor Erice, quedando para siempre en el imaginario colectivo del cine español. Trabajó con Manuel Gutiérrez Aragón en Malaventura, con Gerardo Herrero, con Felipe Vega o Pablo Llorca, o con su compañera de generación, Chus Gutiérrez en Sublet. En 1995 participó en Tierra y libertad, de Ken Loach, donde conocería al que se convertiría en su marido, el guionista Paul Laverty. También colaboró con José Luis Borau en Niño nadie y en Leo, que ha su último papel protagonista hasta el momento.

Te puede interesar: ‘Ahsoka’, la primera guerrera Jedi del universo ‘Star Wars’ que protagoniza su propia serie

Laura Mañá

Laura Mañá en pleno rodaje

La actriz catalana comenzó a hacerse un hueco en el panorama de los noventa hasta que trabajó con Bigas Luna en La teta y la Luna y adquirió un mayor reconocimiento. Fue su momento de más intensidad en el terreno de la interpretación, ya que participó en La pasión turca y Libertarias, ambas de Vicente Aranda y junto a Ana Belén. Participó en el producción francesa Doberman, protagonizada por Monica Bellucci y Vincent Cassel y volvió a España para la serie Periodistas. En el año 2000 firmó su primera película, Sexo por compasión, a la que seguiría Palabras encadenadas. Continúa compaginando ambas facetas y sus últimas películas como directora han sido las comedias Te quiero, imbécil y Un novio para mi mujer y como actriz, El cuerpo en llamas, próxima serie de Netflix.

Leticia Dolera

Foto de Leticia Dolera en el rodaje de 'Vida perfecta' cedida por Movistar+. EFE

Empezó siendo muy jovencita en la serie Al salir de clase, junto a otros actores de su generación, y fue donde consiguió visibilidad. En 2003 partió en la coproducción Imagining Argentina, junto Emma Thompson y Antonio Banderas y 2005 en el film indie americano Un café en cualquier esquina. Después de participar en un buen puñado de cortometrajes dirigidos por hombres, decidió ponerse ella misma detrás de la cámara y en 2005 firmó Lo siento, te quiero al que seguiría A o B. Mientras iba probando con esta nueva faceta siguió apostando por directoras para sus proyectos como intérpretes, como Paula Ortiz, con quien trabajó en De tu ventana a la mía, aunque su mayor éxito fue Rec 3: Génesis, de Paco Plaza, en la que se convertía en una novia zombie. En 2015 rodó su ópera prima, Requisitos para ser una persona normal, por la que fue nominada al Goya y después, dos temporadas de la serie para Movistar Plus+ Vida Perfecta.

Elena Martín

Elena Martín en el rodaje de 'Creatura', película que se presentó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes 2023

La conocimos gracias a Las amigas de Ágata, donde era una de las protagonistas, pero ya desde entonces quería también dirigir sus propias películas, y no tardó en hacerlo, ya que dos años después firmó Julia Ist. su debut detrás de las cámaras que parte de una experiencia personal como Erasmus en Berlín y que ella misma protagonizó. Combinó ambas facetas y la vimos en Con el viento, de Meritxell Colell y en el cortometraje Suc de síndria, de Irene Moray, siempre en historias protagonizadas por mujeres. Participó en la serie Veneno, de Los Javis y dirigió el videoclip de Rigoberta Bandini, Perra. Este año presentó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes su segunda película como directora, Creatura.

Abril Zamora

21-10-2021 Abril Zamora da voz a la generación de la crisis y al colectivo LGTBIQ+ en 'Todo lo otro' HBO MAX

Curtida en los escenarios y en las series de televisión, comenzó a dirigir a raíz de la ficción Temporada baja, una webserie de la que fue creadora. De ahí pasó a encargarse de algunos episodios de Señoras del (H)AMPA a convertirse en la showrunner de Todo lo otro, protagonizada también por ella misma. Como actriz ha participado en Élite, en El desorden que dejas, ambas de Netflix, y tuvo un importante papel en La vida por delante, nada más y nada menos que junto a Sophia Loren, cuya canción principal, de Laura Pausini, ganó el Globo de Oro y estuvo nominada a los Oscar.

Te puede interesar: Quiénes son Sadie y Sunny Sandler, las hijas de Adam Sandler que protagonizan la nueva película de Netflix junto a su padre

Marta Nieto

La actirz Marta Nieto, posa en la alfombra roja en la 35 edición de los Premios Goya en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

La actriz, que ha pasado por series con tanto éxito popular como Los hombres de Paco o Motivos personales, tuvo su primer papel protagonista gracias a Antonio Banderas, que también quiso probar su faceta como director en El camino de los ingleses. La hemos visto en series como Karabudjan, junto a Hugo Silva o la película Combustión. Aunque fue gracias a Madre, de Rodrigo Sorogoyen donde su proyección como intérprete subió como las espuma tras ganar un premio en el Festival de Venecia. A partir de ese momento no ha parado de trabajar, en proyectos tan interesantes como Tres, de Juanjo Giménez y tiene pendiente de estreno La manzana de oro, de Jaime Chávarri, Verano en rojo, de Juana Macías y ¡Salta!, de Olga Osorio. En año pasado presentó su primer trabajo tras la cámara, Son, protagonizada por Patricia López Arnaiz y que giraba en torno a la infancia trans y que supone el preludio de lo que será su ópera prima, que acaba de terminar de rodar, titulada La mitad de Ana.

Paz Vega

Paz Vega dirige su ópera prima, 'Rita'

Otra intérprete reconocida que acaba de pasarse al otro lado ha sido Paz Vega que también acaba de rodar su primera película, Rita, que gira en torno a un grupo de niños en los años ochenta. Se dio a conocer en la serie de televisión Más que amigos y de ahí pasó a 7 vidas, donde alcanzó el reconocimiento popular. En 2001 protagonizó Lucía y el sexo, de Julio Medem, por la que ganó el Goya a la mejor actriz revelación. El musical El otro lado de la cama fue uno de los acontecimientos taquilleros de los 2000 y de ahí pasó al mercado internacional con Spanglish, junto a Adam Sandler. Desde entonces ha ido alternando a un lado y otro del charco. Ha trabajado con Frank Miller en The Spirit, con Danis Tanovic en Triage, con Pedro Almodóvar en Hable con ella y Los amantes pasajeros o junto a Nicole Kidman en Grace de Mónaco, donde encarnaba a Maria Callas. En los últimos años no ha parado de trabajar y ahora rueda a las órdenes de Álex De la Iglesia 1992, una miniserie, justo después de haber terminado el rodaje de Rita.

Seguir leyendo: