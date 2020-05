Ambos coinciden en el colegio al que asisten, en el que Connell es el chico popular y exitoso en los deportes, además de ser buen estudiante. Marianne es impertinente ante las autoridades de la institución educativa, no tiene amigos, no asiste a fiestas ni forma parte de ningún grupo de intercambio social. Se muestra arisca a las relaciones con sus pares pero con Connell vive una relación diferente. Ella la chica rica que se enamora del joven pobre. Pero nada tiene que ver con aquellas telenovelas que planteaban esta diferencia social tan llena de lugares comunes. Esta distinción es sólo una descripción del personaje que apenas arroja un dato más, pero eso es todo. De hecho, la autora, dijo sobre el rol de Marianne: “No quiero caer en esterotipos ofensivos pero quiero tener la libertad de crear personajes femeninos que no sean robots feministas, que nunca hayan cometido errores”.