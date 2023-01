3 razones para ver “Aftersun”, la conmovedora y aclamada película que llegó a Mubi

Sophie, de once años (Frankie Corio) y su padre, Calum (Paul Mescal), vacacionan en un resort de playa turco a fines de la década de 1990. (Mubi)

Desde este 6 de enero, la aclamada película Aftersun se puede ver en el catálogo de Mubi. Se trata de la ópera prima de la cineasta Charlotte Wells, inspirada en sus memorias familiares, que protagonizan Paul Mescal (Normal People) y la actriz debutante Frankie Corio. Ambas estrellas encarnan un conmovedor viaje de un padre y su hija, un evento al que ella volverá una y otra vez siendo adulta.

“En un centro vacacional en decadencia, Sophie, de 11 años, atesora el escaso tiempo que pasa con su cariñoso e idealista padre, Calum. Veinte años después, los tiernos recuerdos de Sophie de sus últimas vacaciones juntos se convierten en un retrato poderoso y desgarrador de su relación”, apunta la sinopsis oficial en la plataforma. ¿Por qué deberías verla?

El drama dirigido por Charlotte Wells se inspira en los recuerdos que tiene de su padre. (A24)

Elogiada por la crítica

El debut de Wells resulta en una historia que funciona como un abrazo al corazón, esa clase de film que mezcla el recuerdo con una impresionante visión cinematográfica. Los recortes de la memoria de Sophie se muestran a través de las tomas que hizo con su propia cámara de video, eran los años 90 y esta fue su única forma de registrar estos momentos junto a su padre que se sentirían más tarde como un vacío dentro de ella.

Aftersun ha sido alabada por la prensa especializada (está calificada con un 96 por ciento en el sitio web Rotten Tomatoes). “El tema mismo del largometraje de Wells es la brecha entre el detalle sensorial de unas vacaciones bañadas por el sol y la incognoscible vida interior de los personajes. El resultado es un dúo fascinante de Mescal y Frankie Corio”, opinó Sheri Linden, de The Hollywood Reporter.

"Aftersun" fue ampliamente elogiada por la crítica especializada. (A24)

“No hay cantidad de tiempo en la piscina, bebidas afrutadas y bailes de Macarena que puedan mantener a raya el pasado o el futuro”, escribió Guy Lodge para Variety. Por otro lado, David Ehrlich, de IndieWire, consideró que “no es solo una película honesta sobre la forma en que recordamos a las personas que hemos perdido (fragmentadas, escurridizas, en ninguna parte y en todas partes a la vez), también es un acto de recuerdo de sí mismo que te dejará sin aliento”.

Un film con sello de A24

A24 es una de las empresas cinematográficas más importantes de los últimos 10 años y parte de su éxito se debe a la decisión de confiar en proyectos muy singulares y únicos en su tipo. No solo encontramos dramas especialmente profundos como La habitación, The Florida Proyect, Lady Bird, A Ghost Story y la nueva Aftersun; sino que también es conocida por sus brillantes producciones de terror como El legado del diablo, Midsommar, X, entre otras más.

La película fue producida por la empresa cinematográfica detrás de "Lady Bird" y "Midsommar". (A24)

Al ritmo de Under Pressure

Charlotte Wells discutió la inclusión del inolvidable tema de David Bowie y Queen como algo no premeditado. De hecho, ella misma admite que fue un completo accidente. La cineasta recuerda haber estado editando una escena en particular –de la que no vamos a adelantar demasiado– y que solo incorporó “Under Pressure” para tener algo con qué trabajar en el propósito de darle un ritmo al corte en ese preciso momento.

“[Pasó] sin ser consciente de las letras y de cuán directamente se relacionaban con el material”, contó a Wells a IndieWire. “Y tal vez eso sea completamente increíble y loco, pero es verdad. […] Siempre fue la culminación del sentimiento hacia el que se basa toda la película, así que, me alegro de que resuene fuerte y, en última instancia, sea una expresión de dolor y todos los sentimientos complejos en torno al dolor. Creo que eso es milagrosamente a lo que la gente está respondiendo”.

Después de su paso por cines selectos en el mundo, Aftersun está disponible para ver en Mubi.

