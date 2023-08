Todo lo que sabemos de ‘La sociedad de la nieve’: la película de J.A. Bayona sobre la tragedia de los Andes que clausurará el Festival de Venecia

Una imagen promocional de 'La sociedad de la nieve' (Netflix)

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. Sólo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron. Durante los 72 días en los que tuvieron que mantenerse con vida, los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse fueron in crescendo.

Los supervivientes quedaron atrapados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, El valle de las lágrimas, un glaciar a 3.500 metros de altura que invita a la hostilidad más implacable. Antropofagia, desafíos y solidaridad: así fueron los más de dos meses de convivencia de los 29 que consiguieron salir con vida del fatídico accidente y cuya historia traslada J.A. Bayona en La sociedad de la nieve.

La película producida para Netflix ahondará en la tragedia del vuelo 571, que transportaba a 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club junto a otros tantos pasajeros, y se encargará de clausurar el 80º Festival de Venecia, aunque participará en la Sección Oficial fuera de concurso. En España participará en la sección Perlas del Festival de San Sebastián. De momento, se desconoce cuándo se estrenará en el gigante del streaming, pero los rumores apuntan a que podrá disfrutarse en la plataforma antes de 2024. De momento, y hasta que esa fecha se confirme, Netflix ha compartido su primer tráiler.

Tráiler oficial de 'La sociedad de la nieve'

Bayona ahondará, no tanto en el accidente per se, sino en esos 72 días de supervivencia en los que los 29 pasajeros que quedaron con vida tuvieron que enfrentarse a todo tipo de peripecias. El director de Lo imposible, El orfanato, Un monstruo viene a verme, Jurassic World: El reino caído y de los dos primeros episodios de El señor de los anillos: Los anillos del poder regresa con una cinta con la que pretende dar un paso más en su carrera internacional.

Con La sociedad de la nieve, el cineasta consigue que una cinta española cierre por primera vez en la historia el certamen de Venecia e inicia, así, su carrera hacia la próxima edición de los Oscar (habrá que esperar para ver si termina siendo afectada por la huelga de guionistas y actores de Hollywood). El filme se rodó en Montevideo (Uruguay), en Sierra Nevada y en los Andes.

"La sociedad de la nieve" (Netflix)

Una nueva adaptación

El argumento de La sociedad de la nieve puede resultar familiar, pues ya se ha hecho una película basada en la tragedia de los Andes. Se trata de ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke o John Malkovich. El filme estaba basado en la novela de Piers Paul Read Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los 16 supervivientes del desastre, formando un relato aún más fidedigno si cabe de los hechos.

