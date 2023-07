Hollywood entra en pánico con la huelga: estas son todas las películas que han aplazado su estreno

La huelga de Hollywood ha obligado a aplazar muchas películas

La huelga de actores y guionistas sigue haciendo estragos en Hollywood. Mientras muchos trabajadores salen a la calle para manifestarse por mayores derechos y mejores condiciones en sus contratos, los estudios se niegan a dar su brazo a torcer y han tenido que tomar medidas drásticas. La primera de ellas fue detener los rodajes, entre ellos las de películas como Gladiator 2, Deadpool 3 o la última entrega de Misión Imposible, Sentencia Mortal - Parte 2. Ahora, la industria se está planteando aplazar los estrenos de las que ya llevan tiempo rodadas.

La veda la abrió Rivales, la cinta de Luca Guadagnino con Zendaya como protagonista, que estaba programada para inaugurar el próximo Festival de Venecia y para estrenarse el 15 de septiembre. Sin embargo, con el estallido de la huelga por parte de los actores y sumada a la de los guionistas, la película se retiró del Festival y ha tenido que aplazar su estreno al año que viene. Si no hay actores que puedan promocionar la película, los estudios prefieren no sacarla, y esto ha provocado una reacción en cadena que ha sembrado el caos en Hollywood y ha hecho que todas las productoras hayan empezado a posponer sus grandes estrenos.

Ahora le ha tocado el turno a Sony, una de las grandes empresas dentro de Hollywood y que tenía en los próximos meses grandes películas para estrenar. Cintas tan esperadas como Kraven el cazador, que tenía previsto estrenarse este mismo otoño durante el mes de octubre, ahora lo hará el 30 de agosto de 2024. Lo mismo sucede con otras películas del estudio como la secuela Ghostbusters: Afterlife, el reboot de la mítica saga Cazafantasmas, que llegó a cines en 2021 y cuya continuación se esperaba para diciembre de este mismo año, pero ahora no llegará hasta el 29 de marzo de 2024.

Los superhéroes, los más afectados

La peor parte se la ha llevado Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la tercera entrega de la saga animada con Miles Morales como protagonista que directamente se ha quedado sin fecha de estreno, cuando estaba programada para marzo de 2024. Pero el joven de Brooklyn o Kraven no son los únicos que verán su estreno aplazado varios meses. Otras películas que aún faltan por rodar como Deadpool 3 o Venom 3 también han tenido que paralizarse del todo y posponer su llegada a los cines mucho más tarde de lo esperado.

De momento, la única de esta categoría que se podría salvar es Madame Web, la película basada en el universo de Spider-Man que cuenta con Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Emma Roberts en su reparto. La película tiene su estreno programado para el día de San Valentín de 2024, dos días antes incluso de la fecha en la que estaba fijada originalmente. Habrá que ver cómo avanza la huelga, pero lo cierto es que el futuro no inmediato no parece muy alentador con tantas cancelaciones y aplazamientos de grandes estrenos.

