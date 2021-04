La directora Chloé Zhao ganó un histórico Oscar por “Nomadland”

Chloe Zhao llega a la edición 93 de los Premios de la Academia, en Union Station, en Los Ángeles, EEUU, el 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

La cineasta Chloé Zhao ganó el domingo el Oscar a mejor dirección por su elogiada película “Nomadland”, favorita a alzarse con el premio mayor de la noche. La directora china se convirtió en la primera mujer asiática de la historia en ganar una estatuilla de la Academia de Hollywood en dicha categoría en una ceremonia en la era de la pandemia que volvió a traer glamour y estrellas en vivo tras un año de entregas de premios mayormente por Zoom.

Zhao, nacida en Pekín, venció a Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), David Fincher ("Mank") y Thomas Vinterberg ("Another Round").









La realizadora, de 39 años, fue la segunda mujer en ganar el Oscar a Mejor Dirección por “Nomadland”. Han pasado 11 años desde que Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar un Oscar por la dirección del drama bélico “The Hurt Locker”.

“Esto es para todos los que tienen la fe y el coraje para aferrarse a la bondad en sí mismos (...) y en los demás”, dijo Zhao al recibir el premio.

Daniel Kaluuya (Reuters)

Daniel Kaluuya, de 32 años, ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel como el activista de la década de 1960 Fred Hampton de las Panteras Negras en “Judas and the Black Messiah”.

“¡Qué hombre! Cuán afortunados somos de vivir una vida donde él existió”, dijo Kaluuya refiriéndose a Hampton. “Hay mucho trabajo por hacer”, agregó.

El impulso de Hollywood por la diversidad en los últimos cinco años podría llevar a que los cuatro premios de actuación, así como el galardón al mejor director vayan para personas de color por primera vez en los 93 años de historia de los principales honores en la industria del cine.

El emotivo discurso de Thomas Vinterberg





La comedia danesa sobre el alcoholismo “Another Round” ganó el Oscar a Mejor Película Internacional. Un emocionado Thomas Vinterberg dedicó el premio a su hija, quien murió en un accidente automovilístico poco antes de comenzar el rodaje.

La historia de venganza del #MeToo “Promising Young Woman” ganó un Oscar al Mejor Guión Original para Emerald Fennell. El dramaturgo francés Florian Zeller obtuvo un premio por el Mejor Guión Adaptado por “The Father” y lo aceptó a través de una conexión satelital.

Emerald Fennell (Reuters)

El distanciamiento social y las restricciones de viaje han obligado a repensar totalmente la ceremonia, a la que asistirán solo unos cientos de nominados y presentadores, incluidos Brad Pitt y Harrison Ford.

Después de pruebas estrictas y protocolos de cuarentena, la mayoría de las celebridades no usaron mascarillas en el primer evento importante de alfombra roja después de meses de entregas de premios por Zoom.

“Este fue un año duro para todos, pero nuestro amor por el cine nos ayudó a atravesarlo”, dijo la actriz y directora Regina King, quien dio inicio a la ceremonia.

“Sí, lo estamos haciendo sin mascarillas”, dijo King. “Piensen en esto como el set de una película, una película de los Oscar con un elenco de más de 200 nominados”, agregó.

Las celebridades estaban encantadas de volver a estar juntas en el mismo lugar.

“¡Estamos muy emocionados de estar fuera de casa!”, dijo Reese Witherspoon.

“Nomadland” es favorita a ganar el Oscar a Mejor Película. Pero “The Trial of the Chicago 7”, ambientado en las protestas por la guerra de Vietnam, es visto como su contrincante más fuerte, según expertos en los premios.

Los otros nominados a Mejor Película son el drama de Hollywood de la década de 1930 “Mank”, que tiene 10 nominaciones; la historia de venganza “Promising Young Woman”, el filme sobre una familia inmigrante coreana “Minari”, la biopic sobre los derechos civiles “Judas and the Black Messiah”, el relato sobre la demencia “The Father” y la película sobre un baterista sordo “Sound of Metal”.

Los ganadores son elegidos en una votación secreta por los 9.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

