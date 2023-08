Stroll reconoce la diferencia de rendimiento con Fernando Alonso: “Tengo que descubrir como acercarme a él”

Fernando Alonso y Lance Stroll durante la presentación del inicio de temporada (Aston Martin).

Mientras los motores siguen apagados debido al parón por vacaciones que atraviesa la Fórmula 1, los pilotos aprovechan para reflexionar sobre la primera mitad de la temporada y mejor de cara a la segunda parte del año. Ese es el caso de Lance Stroll. Después de un inicio de temporada marcado por su lesión en la mano y la irregularidad en la pista, el canadiense medita sobre la abismal diferencia con Fernando Alonso, su compañero de equipo. Es una de las más grandes de toda la parrilla. 102 puntos separan a Fernando Alonso, tercero en el Mundial con 149 unidades en su haber, de Stroll, noveno en la tabla con 47 puntos.

La mencionada diferencia ha lastrado a Aston Martin en la última parte del campeonato que ha bajado hasta la tercera posición del Mundial de Constructores, donde se mantienen gracias a las rentas conseguidas por Alonso en las primeras carreras. Los números no fallan. El 76% de los puntos de Aston Martin los ha conseguido Fernando Alonso, mientras que Stroll se queda en un 24%. La distancia entre ambos tan sólo es superada por Williams, AlphaTauri y Hass.

Stroll admite ser más lento que Alonso

“Sé que ha habido muchas carreras en las que he tenido la sensación de haber sacado el máximo partido al coche, y él era un poco más rápido, y así son las cosas. Hay otras veces en las que realmente piloté bien y estuve delante de él un par de veces. Así que, sí, estoy orgulloso de ello. Pero sin duda, ha estado a un nivel muy alto durante todo el año, ha cometido muy pocos errores y hay que darle crédito por ello, porque ha estado conduciendo a un nivel extremadamente alto, y realmente sacando el máximo partido del coche cada semana”, explica Lance Stroll.

La comparativa entre Fernando Alonso y Lance Stroll (F1)

El canadiense no ha logrado ningún podio, su mejor posición en carrera es cuarto y su mejor posición en parrilla de salida es un quinto puesto. Números aceptables, pero que pierden relevancia en la comparación con Alonso que ha puntuado en todas las carreras y subido al podio hasta en seis ocasiones. “Fernando ha sido más rápido que yo, así que tengo que descubrir cómo acercarme a él y ser más rápido. Simplemente ha estado en un nivel realmente alto durante toda la temporada, y ha brindado ese tipo de rendimiento cada semana. Tengo que descubrir cómo acercarme a él y ser más rápido”, considera Stroll.

Aston Martin no atraviesa su mejor momento de la temporada. Han sido superados por los Mercedes y ambos Mclaren cada vez están más cerca. Una tendencia que Lance espera cortar cuando vuelvan a rugir los motores. “Espero que volvamos a ser competitivos, creo que lo podemos conseguir. No ayudó perderme unas 250 vueltas de test en febrero y no estoy físicamente en mi mejor momento esta temporada. Sin embargo, creo que más que mi lesión, me ha hecho más daño la mala suerte que he tenido fuera de la pista”, explica. Lance cuenta con el respaldo de la escudería que no se plantea prescindir de sus servicios.

