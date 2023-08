Aston Martin alucina con Fernando Alonso: “No lo había visto antes”

Jun 18, 2023; Montreal, Quebec, CAN; Aston Martin driver Fernando Alonso (ESP) stands on the podium after finishing second of Canadian Grand Prix at Circuit Gilles Villeneuve. Mandatory Credit: David Kirouac-USA TODAY Sports

Aston Martin aprovecha el parón de vacaciones para hacer su balance de situación una vez alcanzado el ecuador de la temporada. La escudería británica se ha convertido sin duda en el equipo revelación de este año. Han pasado de ser el séptimo equipo de la parrilla a ocupar la tercera plaza en el Mundial de Constructores y colarse entre los Mercedes y Ferrari. Un cambio de estatus debido a dos factores: El acierto de lleno en el diseño del monoplaza y el talento de Fernando Alonso, su piloto primera espada.

En un época donde el factor mecánico cada vez tiene más peso que el humano, Alonso es la excepción que confirma regla. El asturiano ha exmprimido al máximo el rendimiento del AMR23 hasta tal punto de conseguir seis podios y conseguir puntos en carreras en las que el monoplaza no tenía tanto ritmo.

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, comprende la magnitud de tener a Fernando en el box. “Lo que he visto con Alonso es algo que no había visto anteriormente. Da igual el tipo de piloto, la edad o la categoría, el hecho es que nunca antes había visto algo así. Todavía estoy profundamente impresionado con las primeras carreras de este año. Lo suyo se puede calificar de sobrehumano. Sus tiempos de reacción son fantásticos. Es simplemente increíble. La palabra sobrehumano es la que mejor se adecúa para definir lo que Fernando está haciendo aquí”, ha indicado.

“Stroll puede estar al nivel de Alonso”

Su rendimiento sobre la pista se traduce en resultados. Se ha colado en todas las Q3 clasificatorias y ha sumado puntos en todas las carreras que se han disputado hasta llegar a los 149. Éxitos que le han sido esquivos a su compañero de equipo Lance Stroll, el canadiense no se ha subido ni una vez al podio y tan sólo acumula 47 puntos en su haber. Los números son irrefutables, pero la manera en la que se han cosechado también es definitoria.

“Si miras el Mundial, está claro que hay una gran diferencia en puntos, pero si te fijas en la forma en lo que ha ocurrido, encuentras buenas explicaciones. Cuando el coche estaba en su mejor momento, Fernando logró grandes resultados y Lance venía de una lesión en la mano, tuvo un abandono y como equipo, no lo hicimos bien en Miami”, ha justificado Krack sobre el rendimiento de Stroll.

Sin embargo, el jefe de la escudería respalda al piloto canadiendse hijo del dueño de Aston Martin. “Para nosotros no es un problema. Ya vimos en Hungría que Lance puede estar a un nivel similar al de Fernando y no debemos olvidar que Alonso es uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos. No es fácil tenerlo de compañero de equipo. La forma en la que Stroll lidia con ello es digna de elogio”, sentencia. Por el momento, Alonso ha barrido a Stroll tanto en clasficiación como en carrera y el asturiano seguirá siendo un martillo pilón.

