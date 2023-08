El primo de Arguiñano es chef, también se llama Carlos y triunfa con su restaurante: “Vienen 90 personas al día”

Karlos Arguiñano y su primo, Carlos Arguiñano (Facebook)

Si paseas por Calamocha, un pequeño pueblo al noroeste de la provincia de Teruel, probablemente te sorprendas al pasar por delante del restaurante Carlos Arguiñano. ¿Qué hace aquí el famoso chef de la televisión? Karlos no ha abandonado su restaurante de Zarauz, ni se trata de un engaño o confusión. Este local pertenece a Carlos (con C) Arguiñano, primo del cocinero más famoso de la televisión.

“Soy primo del que sale en la tele”, aclara Carlos cuando comienza nuestra conversación. No nos hemos equivocado de número ni Google nos ha jugado una mala pasada, como sí les ocurre a otros muchos de los que llaman al restaurante de Carlos día a día. “Pasa todos los días. Cuando llaman, si no me llaman conocidos, siempre pregunto de dónde llaman para asegurarme”, explica el hostelero hablando de una confusión que no es, en absoluto, la protagonista de las reseñas que el restaurante recibe en la web. “Superrecomendable”; “Hemos ido varias veces y seguiremos volviendo”; “Croquetas deliciosas, oreja de cerdo crujiente, carne muy rica” son algunas de las frases que acompañan las buenísimas reseñas de este restaurante turolense.

Carlos comenzó en la cocina muy pronto y, reconoce, el éxito de su primo tuvo algo que ver. “Desde pequeño soy cocinero. Yo lo veía en los periódicos o en las revistas del País Vasco y yo creo que eso me llamó para dedicarme a la cocina”, explica. El chef y presentador ha ayudado a muchos en España a aprender sobre cocina, gracias a los trucos y consejos que da en sus programas, y no ha sido diferente con su primo, aunque ha tenido su propia trayectoria y formación. “Estuve un verano trabajando en el restaurante, pero he aprendido en diversas escuelas de hostelería en España”, cuenta Carlos.

Durante su vida, ha trabajado en muchos locales y restaurantes diferentes y, a todos los que eran de su propiedad, los ha llamado Carlos Arguiñano. “No le iba a poner a mi negocio Antonio Banderas”, bromea el cocinero. Tras trabajar en muchos y muy diversos locales, algunos tan emblemáticos como Casa Emilio, el restaurante más antiguo de Zaragoza, decidió abrir un pequeño restaurante junto a su mujer en un pueblo tranquilo. Eligió Calamocha, en Teruel, un pueblo que se alza en medio de la extensa llanura del Jiloca, en la margen derecha del río. “Acabamos en Calamocha, abriendo este negocio hace 23 años y aquí seguimos. Hasta el 20 de agosto está ya completo, comidas y cenas, y vienen unas 80 o 90 personas diarias, ahora en verano llegan a ciento y pico”, asegura Carlos a Infobae España.

La comida casera del restaurante Carlos Arguiñano

Carlos define su cocina como una cocina normal, con platos de cocina mediterránea tradicional y la brasa como principal método de cocción. La comida casera es su seña de identidad. “El 99,9% de lo que servimos lo hacemos nosotros casero, desde el carpaccio hasta los asados”, aclara el cocinero. Su servicio arranca a primera hora de la mañana y ofrece platos muy variados a precios comedidos, tapeo, un menú del día de 15 euros (22 los fines de semana) y opciones para llevar.

Tataki de atún balfegó con verduras salteadas (Restaurante Carlos Arguiñano)

Hay platos típicos, y otros más sencillos, todos ellos caseros. Solomillo de cerdo a la plancha con salsa de foie y setas shitake, langostinos fritos al estilo tailandés con salsa de chili dulce y mahonesa de menta, hojaldre relleno de espárragos trigueros, gambas y ajetes o escalivada de verduras con jamón de pato de Santa Euralia y aceite de olivas negras son ejemplos de sus platos más elaborados, aunque también se pueden probar elaboraciones tan sencillas como hervido de judía verde, macarrones con chorizo y queso o pollo a la brasa. Y para acabar, cualquiera de los postres caseros de Carlos.

Buena relación entre Arguiñanos

La relación de la familia Arguiñano con la cocina ya es un hecho. Varios de los hijos del chef beasainense han seguido sus pasos, también su primo, al que el presentador apoya siempre que tiene ocasión. De hecho, Arguiñano (con ka), mencionó hace unos años en su programa la existencia del restaurante de Calamocha, animando a los espectadores que pasearan por la zona a hacerle una visita a su primo. “Este es Carlos Arguiñano, que tiene un restaurante que se llama Carlos Arguiñano, con ce”, aclaraba, señalando una fotografía de los dos Arguiñanos juntos. También el propio Carlos ha hecho una aparición en el programa de su primo, uniéndose a él en los fogones frente a las pantallas.

La relación de ambos es muy buena. “Por WhatsApp hablamos mucho y por teléfono, cuando pasa por aquí pasa a vernos...”, explica el cocinero afincado en Calamocha, que a menudo ha podido recibir a su primo en su pequeño restaurante.

