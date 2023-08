Monchi se pronuncia sobre la acusación de coger del cuello a Isco y Sara Sálamo explota: “Eres el antideporte, espero que ahora sepas controlarte”

Isco y Monchi durante la presentación del futbolista como jugador del Sevilla. (SFC)

La relación entre Isco y Monchi no tiene fin. Ni si quiera la distancia que separa Sevilla y Birmingham ha servido como alto al fuego en su particular controversia. La misma se desató con una agresión violenta que el mismo Isco relató en una entrevista para Marca. “Él decía que yo me quería ir, cuando en realidad quería quedarme en el Sevilla. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Yo no podía estar a gusto en un club donde el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui”, explicó el ya jugador del Betis.

Tras estas declaraciones, el exdirector deportivo del Sevilla y actual directivo del Aston Villa, se pronunció a través del mismo medio. “Me desperté por la mañana un día, vi que tenía 60 mensajes y pensé: “algo ha pasado”. Si me hubiera cogido en Sevilla igual era distinto. Pero estaba tan inmerso en la dinámica del día a día con dos operaciones abiertas... con lo de Isco no perdí ni un segundo”, aseguró Monchi.

“Espero que ahora sepas controlarte”

Esas declaraciones, unidas a las que afirmó en redes sociales restando “importancia al tema” y queriendo “quitarle relevancia”, han hecho que Sara Sálamo, pareja de Isco, haya estallado y acusado fuertemente al director deportivo. “Igual lo de restarle importancia a una agresión es de ser… Pues como tú eres. Igual mi respuesta también te pone violento… (Espero que ahora sepas controlarte). Igual deberías aprender a replicar de otra forma cuando escuchas algo que no te gusta. Eres el antideporte. ¿Una disculpa no hubiera estado mejor? Espero que te vaya muy bien en tu carrera y en tu vida”, escribió.

Isco, en su primer entrenamiento con el Betis. (Betis)

Después de esta acusación, la propia actriz publicó otro mensaje claramente dedicado a Monchi. “Deportividad: respeto a las reglas del juego. También incluye conceptos tan nobles como amistad, respeto al adversario y espíritu deportivo. Ojalá podamos disfrutar junto a nuestros hijos de espectáculos sanos, diversos y respetuosos. La violencia no debe tener cabida”. Entre medias de un mensaje y otro, como uno, le reprocharon que se pronunciase sobre lo ocurrido, pero Sálamo no se mordió la lengua. “Esto de que las parejas de los futbolistas se metan en estos berenjenales es que de verdad...”, le espetó un seguidor. Y ella contestó: “Jo, es que es verdad. Qué loco que siendo mujer pueda tener opinión propia y ser tan osada como de compartirla”.

Mientras se producía este cruce de declaraciones, Isco debutó con el Betis tras disputar el primer tiempo del último amistoso de pretemporada. “Sólo llevo una semana entrenando con el equipo, aunque físicamente me encuentro muy bien, la verdad”, declaraba el jugador tras su debut. Sensaciones que secundó su técnico Manuel Pellegrini. “Lo vi dentro de los destellos de calidad que sabemos que él tiene. Por supuesto que está falto de fútbol, pero está trabajando fuertemente todos los días de la semana. Físicamente no está muy lejos de lo que es el óptimo para él y en la semana seguirá mejorando”.

