La Real Sociedad vence al Bayer Leverkusen y Xabi Alonso vuelve a pronunciarse sobre su posible fichaje por el Real Madrid

“Las conclusiones sobre cómo está el equipo la sacaremos al acabar la semana”, explicaba Xabi Alonso a Infobae España un día antes de visitar el Reale Arena con el Bayer Leverkusen para enfrentarse a la Real Sociedad. El donostiarra hizo esas declaraciones teniendo en cuenta la agenda de su equipo en los próximos siete días. Tras caer contra el club de ‘su’ vida en el primer partido de pretemporada, el Bayer se enfrentará al Olympique de Marsella y West Ham en menos de una semana. Una vez superado el tercer y último partido antes de debutar en competición oficial, el donostiarra abandona ‘su’ casa con sensaciones dispares.

Para ser el primer partido de pretemporada, su equipo está a un nivel óptimo físicamente. Sobre el césped del Reale Arena se vio reflejada la idea que Xabi Alonso ha transmitido durante todo el ‘stage’ de pretemporada en Austria. Su equipo jugó con la línea alta, presionando y comprometiendo la salida de balón donostiarra, así llegó el gol de Frimpong, anulado por fuera de juego, a los 40 segundos de iniciar el partido. Hacia presagiar que los de Xabi Alonso someterían al cuadro de Imanol que, tras comprobar la superioridad inicial germana, realizó dos cambios antes del descanso que cambiaron el rumbo del partido.

“El futuro no me preocupa”

“Cada cosa a su tiempo”, respondió Xabi Alonso a Infobae España en relación a su posible llegada al conjunto blanco. “Estoy muy contento aquí, lo que depare el futuro ya se verá”, añade antes de dejar claro su actual punto de vista. “Cuando en el fútbol se piensa a medio o largo plazo, normalmente se suele perder el foco de lo que tienes más cerca”, zanja el donostiarra.

Sólo tres días de aquellas declaraciones, de nuevo tuvo se pronunció sobre su futuro en los banquillos y dejó claro su punto de vista. “Ahora mismo me veo entrenando al Bayer Leverkusen que es donde estoy y lo que me preocupa. Nunca se sabe en el futuro. La verdad es que no me preocupa nada”, contesta cuando es le preguntan sobre si se ve entrenando al Real Madrid o Real Sociedad.

Tamborrada con pocos goles en su especial regreso a casa

Sola y Turrientes sustituyeron a Traoré y Merino y en menos de un minuto el cuadro txuriurdin ya se había adelantado en el marcador. Brais Méndez cazó un balón muerto en el costado del área y conectó un zurdazo al que Hradecky no pudo responder. Sí lo hizo Imanol, que realizó cuatro cambios durante el descanso para repartir minutos en su tercer partido de pretemporada. Anteriormente su equipo se enfrentó y cayó ante Sporting de Portugal y Osasuna.

La Tamborrada de San Sebastián, patrón de la ciudad, que amenizó el entretiempo a los aficionados y retumbó en toda la ciudad, engalanada también por la ‘Clásica’ competición ciclista que se disputó durante el mediodía, no despertó a los de Xabi Alonso. A su equipo le costaba hilvanar las jugadas y llegar con peligro a la meta de un Remiro que tuvo muy poco trabajo en todo el partido.

Xabi Alonso regresó al Reale Arena, pero habitando el banquillo visitante, por primera vez desde que abandonó el filial del cuadro donostiarra con el que logró un histórico ascenso a Segunda División tras 59 años de ausencia en la categoría de plata. “Ha sido muy especial para mí. He visto personas del club con las que he estado trabajando codo con codo durante tres años. Me ha hecho especial ilusión ver a muchos de los jugadores que entrené en el filial de la Real Sociedad dando un buen nivel en el primer equipo”, explicó un Xabi Alonso que aún tiene por delante dos exigentes pruebas ante Marsella y West Ham antes de competir en competición oficial.

