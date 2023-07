Xhaka, el Xabi Alonso del nuevo Bayer Leverkusen: “No sabría decir si estaría aquí de no ser por él”

El volante Granit Xhaka firmó su contrato jungo a Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen. Twitter Bayer Leverkusen

Xabi Alonso ha encontrado su prolongación en el campo, al jugador al que encargar la labor de extender su idea sobre el terreno de juego. Se trata de Granit Xhaka, flamante nuevo fichaje del conjunto bávaro. El suizo, fichado este verano procedente del Arsenal a cambio de 15 millones de euros, liderará el centro del campo del nuevo Leverkusen de Xabi Alonso.

El técnico español afronta su segunda temporada al frente del equipo ‘aspirina’, la primera que llevará a cabo de manera completa, ya que el curso pasado asumió el cargo a mediados de curso. Y Xhaka apunta a ser clave en el engranaje de su equipo. El suizo comparte ciertas similitudes con el Xabi Alonso jugador, como su jerarquía, liderazgo y gran golpeo de larga distancia. “Es un honor que me comparen con él. Todo el mundo sabe la clase de jugador era y la personalidad que tenía. En mi etapa en el Gladbach nos enfrentamos y creo que sí tenemos algunas similitudes. Me gusta tenerle como entrenador. Espero seguir aprendiendo de él”, explica el jugador a un reducido grupo de medios de comunicación en el que se encontraba Infobae España.

Durante la pretemporada del Leverkusen ya ejerce como líder. Cuando tiene la posesión, da sentido al juego y sin el balón, ordena y corrige a sus compañeros. Un jugador con alma de capitán pese a no llevar el brazalete. “Estaría equivocado si pidiera ser el capitán nada más llegar. No he venido para cambiarlo todo. He venido, y así se lo dije a Xabi, para ayudar en todo lo que pueda y lo que necesitamos son 11 capitanes o más”, asegura.

Xabi Alonso con la equipación del Bayer Leverkusen (DPA).

Xabi Alonso, vital en su decisión

Xhaka decidió fichar por el Leverkusen tras quedar encandilado por el ambicioso proyecto deportivo del club alemán, pero especialmente después de haber hablado con Xabi Alonso, quien fue vital en su decisión. “No sabría decir si estaría aquí si no estuviera Xabi, pero sí puedo decir que jugó un papel muy importante para que viniera”, reconoce.

El centrocampista cerró una etapa de siete años en el Arsenal antes de ser llamado a filas por el donostiarra. En Londres, de la mano de Arteta, Xhaka recuperó su mejor nivel y aprendió la filosofía de un técnico que comparte raíces con Xabi Alonso. “Ambos tienen una filosofía muy parecida. Arteta es increíble, no sólo como técnico, y pienso que Xabi está en la misma línea. Ven el fútbol de forma muy diferente a otros entrenadores que he tenido. Pasé siete años increíble en el Arsenal, tenía claro que si me iba no quería jugar contra ellos. No fue fácil para mí salir, ni para el club dejarme ir. Sentí el cariño y el respeto, pero quería afrontar un nuevo desafío en el Bayer Leverkusen”, afirma.

