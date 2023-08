Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen: “No creo que Arabia vaya a tener mucho impacto, no es una liga interesante”

Fernando Carro CEO del Bayer Leverkusen (Bayer04)

El mundo del fútbol ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Los ingresos de los clubes se han multiplicado, los entrenadores han pasado de vestir en chándal a portar trajes a medida y las pretemporadas se basan en realizar un stage de preparación. Desde el organizado por el Bayer Leverkusen en Saalfelden, Austria, Fernando Carro, CEO del conjunto alemán, atiende a Infobae España antes de comenzar una nueva temporada, la sexta desde que fue nombrado director general de uno de los clubes más potentes de la Bundesliga.

“Me encontraba en el mundo laboral privado alemán, era CEO de una empresa de medios de comunicación alemana. Me hicieron una oferta para ser CEO y, como siempre me ha apasionado el mundo del deporte, fue fácil aceptar la propuesta y venir al Leverkusen”, explica Fernando sobre cómo llegó a convertirse en director general del club. Cuando asumió el cargo, tenía el difícil objetivo de asentar al Bayer como un asiduo de las competiciones europeas (Champions y Europa League). “Lo hemos conseguido. Además, al mismo tiempo hemos aumentado ingresos, número de socios, asistencia al estadio... Nos hemos desarrollado muchísimo”.

Apuesta firme por Xabi Alonso

Uno de los artífices de que el Leverkusen no fallara este curso a su cita anual con las competiciones europeas es Xabi Alonso. El donostiarra tomó las riendas del banquillo germano la temporada pasada en un momento delicado: con el equipo eliminado en primera ronda de la Copa alemana y ocupando los puestos de descenso en el campeonato doméstico. Pese a su corta experiencia como entrenador —Xabi era técnico del filial de la Real Sociedad—, Fernando Carro y la dirección del club apostaron por él y, seis meses después, los resultados les dieron la razón. Xabi Alonso cambió la mentalidad de unos jugadores que pasaron de coquetear con el descenso a clasificarse para competición europea y alcanzar las semifinales de Europa League.

“Lo conocíamos, lo teníamos en nuestra lista como posibles nuevos entrenadores y nos habían hablado muy bien de él. Lo fuimos a ver, hablamos sobre cómo veía el fútbol y nos convenció para apostar por él. Estábamos seguros de que iba a salir bien. Xabi tiene una capacidad muy grande para que los jugadores le sigan. Ellos saben su gran trayectoria futbolística y eso siempre es una ventaja. Ha tenido un efecto muy importante a la hora de conseguir fichar a los jugadores que nosotros queríamos. Exige una profesionalidad brutal a cada futbolista. Para nosotros es una gran alegría que sea nuestro entrenador. Acabará en los grandes clubes de Europa”, vaticina Fernando a Infobae España.

“No creo que el mercado árabe tenga mucho impacto”

El dinero saudí ha sacudido el actual mercado de fichajes veraniego. Jugadores como Benzema, Kanté, Rubén Neves, Milinkovic Savic o Firmino, procedentes de clubes europeos poderosos como Real Madrid, Chelsea y Liverpool, han hecho las maletas hacia una liga que amenazaba con seguir fichando a base de talonario. El Bayer Leverkusen no está exento a esta intimidación. Lo vivieron en primera persona con Moussa Diaby. El delantero fue traspasado por 55 millones al Aston Villa, pero fue tentado por un club saudí. “Teníamos una oferta de Arabia por Diaby, pero la del Aston Villa ha sido mejor. Creo que ellos invierten mucho en pagar al jugador, pero menos en el traspaso. Esa es mi sensación”, explica Fernando a Infobae España.

“Yo como deportista no iría ahí. Indudablemente, si viniese un club saudí a comprar un jugador y ofrecen una cantidad que nos satisfaga, la estudiaremos. El árabe no es un mercado que me interesa y, al contrario de lo que dice Cristiano Ronaldo, no creo que vaya a tener mucho impacto, no es una liga interesante. Las ligas europeas siguen teniendo más nivel por muchos jugadores que les quiten”, opina Fernando.

“La Superliga no tiene sentido ni futuro”

Otro de los aspectos que ha removido los cimientos del planeta fútbol es la creación de la Superliga, competición que impulsaba una liga integrada por los mejores equipos del Viejo Continente. El proyecto, apoyado en un principio por la mayoría de los clubes integrantes, ha ido perdiendo adeptos hasta quedarse Barcelona y Real Madrid como únicos defensores. “No tiene ningún sentido que dos clubes intenten montar una Superliga cuando el resto están asociados en la ECA y tienen un acuerdo con UEFA. La Superliga no tiene sentido ni futuro y no creo que vaya a realizarse”, analiza Fernando Carro, miembro precisamente de la ECA, asociación creada con el fin de defender los intereses de los clubes.

Más allá de la Superliga, lo cierto, es que el formato de las ligas está en el punto de mira. La española, al igual que la inglesa e italiana, está formada por 20 equipos que disputan 38 jornadas ligueras. En Alemania se disputan cuatro fechas menos, como en Francia, que a partir de esta temporada también contará con 18 clubes, aligerando así el calendario. “Creemos que es mejor porque tenemos cuatro partidos menos por temporada y se agradece con lo apretado que está el calendario con las competiciones europeas. A nivel europeo, se intentó presionar a España e Italia para que redujeran a 18 el número de equipos, pero no los veo muy interesados en ello. Lo que está claro es que nosotros nos mantendremos en los 18″, apunta

El límite salarial

El número de equipos participantes no es la única diferencia entre la liga española y alemana. Mientras que en LaLiga, clubes como el Barcelona han despilfarrado su capital económico y ahora deben cuadrar cuentas para no incumplir el límite salarial, en Alemania carecen de esta reglamentación. “No hay límite salarial porque la mentalidad alemana es de no gastarse más de lo que tienen. Los clubes no invierten más de lo que tienen. En España hace falta más regulación”.

La gestión del Bayer Leverkusen seguirá bajo el liderazgo de Fernando Carro, cuyo anhelo es romper la maldición que persigue al cuadro alemán. “Lo que persigue a este equipo es el hecho de acabar segundo. Siempre lo suelo comparar con el Atlético de Madrid. La historia le debe una Champions y creo que una Bundesliga al Bayer Leverkusen, estoy convencido”, se pronuncia Fernando sobre el mal fario del Bayer a la hora de disputar las finales. Su objetivo ahora acabar la Bundesliga entre “los cuatro primeros” y poner la guinda al proyecto “ganando un título”. El éxito del Bayer Leverkusen está en manos españolas: Carro manda en los despachos y Xabi en el banquillo.

