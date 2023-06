PP y Vox pisan el acelerador de los pactos: Comunidad Valenciana, Elche, Guadalajara y otros tres ayuntamientos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Día de la Hispanidad, a 12 de octubre de 2022 (Eduardo Parra / Europa Press)

¿Qué ha pasado con la máxima de Feijóo de no pactar con Vox? Los populares han tenido que recular y saltarse una de las directrices de su presidente con tal de formar gobierno en distintos puntos de España, debido a que el tiempo para constituir los Consistorios apremiaba. Así, el PP se ha visto obligado a cambiar de estrategia. Un movimiento que ha beneficiado a los de Santiago Abacal, quienes hasta el momento han conseguido cerrar un total de seis pactos de gobernabilidad, algunos incluso en territorios con los que no contaban debido al rechazo de los populares.

Este es el caso de la Comunidad Valenciana, el último territorio en el que PP y Vox han cerrado un acuerdo, no sin antes mantener sendas negociaciones, e imponer exigencias y líneas rojas. El pacto en esta región ha supuesto un antes y un después en las negociones que mantienen ambos, ya que es el primer acuerdo a nivel autonómico. Una cuestión que se mascaba desde que el portavoz de campaña, Borja Sémper, evidenciara que el único impedimento para no forma un gobierno de coalición era que el candidato de Vox, Carlos Flores (condenado por violencia machista), estuviera en las listas. Vox no tardó en mover ficha y sacrificar a su político con tal de cumplir las exigencias de los populares y poder cerrar finalmente el pacto. Y así ha sido.

Hasta el momento no se conoce cual será el reparto de las consejerías, aunque sí han adelantado que la Mesa de las Cortes Valencianas estará presidida por un miembro de Vox y la vicepresidente y una secretaría por políticos populares. También han apuntado cuales serán los principales ejes de este gobierno de coalición: la libertad para elegir en todos los ámbitos, educativo y de la vida privada; el desarrollo económico; la potenciación de la sanidad y los servicios sociales; la protección de las señas de identidad valencianas y el apoyo a las familias como “núcleo fundamental de la sociedad.

A este acuerdo se suman también el de Elche (Alicante), que se hacía oficial tan solo unas horas antes y que ha sido anunciado junto a una de las primeras medidas que llevarán a cabo, la creación de una concejalía de Familia y Mayores. En este gobierno, los populares contarán con 11 concejales mientras que los políticos de Vox ostentarán tres departamentos. Previamente al territorio alicantino, se forjó una alianza en Guadalajara, donde el partido de extrema derecha ha permitido que sea la candidata popular, Ana Guarinos, quien gobierne y asuma la alcaldía. El PP y Vox también cuentan con pactos ya sellados en Calvià, Alcudia (Mallorca) y Macarena (Granada)

Territorios con negociaciones avanzadas

La localidad donde parecía que habían conseguido forjar otro acuerdo era Molina de Segura, en Murcia, donde incluso llegaron a anunciar que había acuerdo. Sin embargo, este se ha paralizado por “causas ajenas” a Vox, según ha explicado el líder de la formación, Santiago Abascal. Hasta el momento, no se conoce si finalmente se llevará a cabo este acuerdo entre ambos partidos.

Donde las negociaciones parecen que avanzan es en Aragón, ya que este martes el candidato popular, Jorge Azcón, se ha reunido por el cabeza de lista de la formación de extrema de derecha, Alejandro Nolasco, para negociar la primera fase del acuerdo. Entre las cuestiones que se han puesto sobre la mesa de debate ha sido las Mesa de las Cortes. Hasta el momento, no existe un pacto oficial, pero el político popular continúa presionando para que Vox apoye su investidura.

A estos se suman 135 municipios en los que PP y Vox trabajan codo con codo para conseguir llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y que permita constituir gobierno. Entre estos territorios, destacan siete grandes ciudades en las que los populares necesitan a los de Santiago Abascal para tratar de desbancar a la izquierda: Burgos, Alcalá de Henares, Toledo, León, Valladolid o Talavera de la Reina.

