Casper Ruud, el ‘alumno’ aventajado de Nadal que sueña con ganar Roland Garros

Casper Ruud celebra el pase a la final de Roland Garros 2023 tras eliminar a Zverev (REUTERS).

Cuando las cámaras enfoquen a los dos tenistas que pelearán por ganar Roland Garros, no habrá ni rastro de Rafa Nadal. El psoas ilíaco de su pierna izquierda impedió que el máximo ganador histórico del torneo -14 entorchados-, pudiera recuperarse a tiempo para defender su corona en París. Nadal no estará presente físicamente sobre la arcilla de la Philippe Chatrier, pero sí espiritualmente en los dos finalistas.

Tanto en Djokovic, que tratará de ganar su tercer Roland Garros para superar la figura del balear y convertirse en el tenista con más Grand Slams de la historia, como para Casper Ruud, cuya evolución tenística ha crecido vertiginosamente gracias al ‘método Nadal’. El tenista noruego, que ante Djokovic jugará su tercera final de Grand Slam, segunda consecutiva en Roland Garros, ingresó hace cinco años en la Rafa Nadal Academy cuando era el 143º del mundo y desde entonces acumula nueve títulos, aunque aún no ha estrenado su palmarés ni ATP 500 ni Masters 1.000 tras caer el año pasado en la final de Miami ante Alcaraz.

De la Rafael Nadal Academy a la Philippe Chatrier

Rudd alcanzó en 2015 la cima mundial del ranking junior, pero le costó dar el salto al profesionalismo, estuvo meses sin entrenador y ante esa situación decidió entrar en la academia de uno de los mejores tenistas de la historia. Tomó la decisión de la mano de su padre, Christian, extenista profesional que llegó a ser número 39 del mundo en su época. “Me preguntaron si quería probarlo y Rafa es uno de mis más grandes ídolos, así que no vi ningún punto en decir que no. Me cuidan mucho y estoy muy feliz con los resultados y la mejora que estoy teniendo con ellos”, asegura Rudd.

Ruud durante un punto en el partido de semifinales ante Zverev (REUTERS).

El noruego también confiesa cómo son los entrenamientos con Nadal en el feudo del balear. “Muy duros pero divertidos a veces. Cuando juegas contra él en tierra te puede dar muchos buenos consejos. A pesar de que es capaz de destrozarte jugando, es una gran experiencia que necesitas para el futuro”, contó el propio Ruud hace unos años a la página de la ATP.

En Manacor conoció a Pedro Clar, el hombre que desde entonces, junto al padre de Ruud, se ha encargado de hacer subir varios escalones su tenis. “Yo siempre sentí que tenía buena intensidad en mi juego, pero al estar allí obtuve ese 10 o 20 por ciento adicional. Es el pequeño margen que puede cambiar si eres número diez del mundo o el número sesenta. No es que hayan cambiado mi técnica, pero me han ayudado con todos los golpes”, explica el tenista nórdico.

Puede hacer un favor a su ‘maestro’

Hoy, cinco años después de su entrada en la academia y tras dos finales de Grand Slam perdidas, puede cerrar el círculo ganando su primer gran torneo en la Philippe Chatrier, donde su ‘maestro’ se ha retozado de felicidad 14 veces. Ruud ha ido incrementando su nivel con el paso de los días en Roland Garros y prueba de ellos son los dos últimos partidos en los que ha demostrado una gran solidez tanto frente al danés Holger Rune como contra Zverev al que arrasó en semifinales.

Ante Djokovic tiene la oportunidad de, por un lado, conquistar su primer gran torneo, y por otro, ‘devolver’ a Nadal el favor por los servicios prestados en su academia. Si el serbio conquista en la Philippe Chatrier su 23º Grand Slam, desempatará con Rafa y se convertirá en el tenista con más grandes campeonatos en su palmarés. Ruud es el último tenista que puede evitarlo. Alcaraz tuvo su oportunidad, pero la tensión le agarrotó el cuerpo y no pudo rendir a su mejor nivel.

Algo que Pedro Clar, entrenador del noruego, espera que no le suceda a su pupilo. “Será un partido de máxima exigencia. Cuando juegas contra Djokovic sabes lo difícil que es por la historia y por todo lo que ha hecho en este deporte. Lo más importante es que entre al partido con la idea clara y convencido de lo que tiene que hacer”, explica. La gloria le espera a Rudd en Roland Garros, donde tantas victorias ha celebrado su ‘maestro’ Nadal. El tenista nórdico tratará de que a la tercera final de Grand Slam vaya la vencida para él y de paso echar un cable a Rafa. Djokovic es su último obstáculo.

