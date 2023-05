Roberto Sotomayor: “Si Podemos no entra con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber gobierno progresista”

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos-IU-Alianza Verde, en la redacción de Infobae España (Foto: José Carmona)

Roberto Sotomayor (Madrid, 16 de diciembre de 1997), cree que Podemos tiene que entrar en el Ayuntamiento de la capital para cambiar Madrid “corriendo”, como dice su lema de campaña. El exatleta y tricampeón de Europa en atletismo que también trabajó 25 años en El Corte Inglés de Leganés y en el de Sanchinarro, comenta a Infobae España que decidió dar el paso a la política para poder combatir a los “poderosos”. Si dan los números, Sotomayor unirá fuerzas el 29 de mayo con el resto de fuerzas de la izquierda en el Ayuntamiento, pero les acusa de no ser contundentes haciendo oposición a José Luis Martínez-Almeida.

-Es la primera vez que Podemos presenta su candidatura en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué debería entrar?

Yo diría que la pregunta es: ¿por qué es importante que Podemos gobierne en la ciudad de Madrid? Es importante que estemos en el Gobierno porque Madrid necesita unas reformas que no pueden esperar más y acabar con la desigualdad que llevamos; una desigualdad clarificada desde hace muchos años. Como dice mi campaña, hay que cambiar Madrid corriendo. No podemos esperar más hasta que haya un barrio de primera o de segunda categoría.

-Pero los ciudadanos tienen tres alternativas de izquierda: ¿por qué Podemos y no Más Madrid o el PSOE?

Porque creo que ha habido una oposición durante estos cuatro años de mandato que no ha sido lo suficientemente contundente. Hay una diferencia clave entre Podemos y el resto, por eso nos golpean a nosotros tanto y a otros no tanto, y es que a la hora de decir las cosas no nos tiemblan las manos ni nos tiemblan las piernas, y cuando determinamos que hay que señalar al causante de quien genera la pobreza o de quien genera desigualdad, lo señalamos.

El ejemplo ha sido el escándalo de las mascarillas millonarias. ¿Dónde estuvo la oposición y dónde ha estado Podemos desde fuera? Nosotros hemos estado denunciando las mascarillas millonarias en un juzgado mientras que la oposición no se lo esperaba. De hecho, ayer en el debate nadie habló de las mascarillas, y ha sido el caso de corrupción más grande que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que los ciudadanos tienen que notar la diferencia.

-Podemos abogaba por una candidatura de unidad, pero finalmente no ha salido. ¿Cree que esto penaliza a la izquierda?

Yo lamento que no haya sido así. Yo he sumado con Podemos, he sumado con Izquierda Unida y Alianza Verde. Hace un año, a los primeros que llamamos fue a Más Madrid y no quisieron sentarse y hablar con nosotras. Esto es como cuando te gusta mucho un chico y no te hace ni puñetero caso; por mucho que insistas, no querían. Yo creo que esto no es de dos partidos políticos.

Quien esté jugando a intentar romper ese pluralismo político en esa suerte de bipartidismo, volver otra vez a ese bipartidismo y hacer declaraciones en ese sentido, como las portavoces de Más Madrid, creo que se está equivocando. Lo que nos pide la gente en la calle es unidad. Yo he trabajado por la unidad y lamento profundamente que Rita Maestre o Monica García no hayan querido sumar en Madrid.

“Quien esté jugando a intentar romper ese pluralismo político en esa suerte de bipartidismo y hacer declaraciones en ese sentido, como las portavoces de Más Madrid, creo que se está equivocando”

-Pero el 29 de mayo...

Evidentemente, el 29 de mayo, si dan los números, va a haber un gobierno pogresista en Madrid. Eso le tiene que quedar a todo el mundo claro, pero para que eso ocurra, para que haya un gobierno progresista en la ciudad de Madrid, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde tienen que entrar con fuerza en la ciudad de Madrid. Si eso no ocurre, no va a haber gobierno progresista.

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos-IU-Alianza Verde, en un acto de campaña.

-Entonces Podemos piensa que en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid debería haber una candidatura unitaria. ¿Y a nivel nacional?

Nosotros seguimos pensando que no llegar a una candidatura unitaria en el Gobierno es pegarse un tiro en el pie, tanto para Sumar como para nuestro espacio político. Yo creo que vamos a ser todas muy responsables, estoy convencido de que va a haber una candidatura unitaria el próximo mes de diciembre y que habrá un espacio a la izquierda del Partido Socialista que vaya unida. Si no fuera así, pues estaremos una vez más no haciendo caso a lo que nos está pidiendo la gente.

-Vamos a centrarnos más en su candidatura. ¿Qué le hizo entrar en política y por qué eligió Podemos?

Bueno, en política he estado siempre. Yo siempre he estado haciendo política desde fuera, desde la militancia o con las plataformas contra los locales de apuestas. El hecho de entrar en política más activo... Yo soy un tío muy reivindicativo siempre. He sido una persona que nunca me ha cortado la hora de decir las cosas. Yo he tenido amenazas por parte del lobby del sector de los juegos. Yo creo que Podemos es el espacio político que más me representa; el único espacio político que se atreve a decir las cosas a los poderosos y a los fondos buitre que son los verdaderos okupas, los que están destrozando la vivienda, es Podemos.

-Pero en el Ayuntamiento de Madrid no estaba Podemos hasta 2023. ¿A quién votó en las últimas elecciones? ¿Y en 2015?

En 2015 yo voté a Manuela Carmena, porque además ese fue el éxito. Creo que no hemos repetido ese logro. Se ganó Madrid porque fuimos todas unidas al 2015. En 2019 me sentí defraudado con ese mandato de Manuela Carmena. Creo que a la profundidad de las transformaciones que necesitaba Madrid no se llegó. En 2019, voté a Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie Municipalista).

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos-IU-Alianza Verde, en un acto de campaña.

-Podemos ha generado polémica esta campaña electoral con una lona con un mensaje bastante duro en el Barrio de Salamanca en la que denuncia la dedicación exclusiva del alcalde de Madrid a los “cayetanos” u otra en la que sale la cara de Tomás Díaz Ayuso.

No creo que hayan sido unas lonas duras, han sido unas lonas que reflejan la realidad. La última lona que hemos puesto es un mensaje de Pablo Casado. Se lo cargaron ellos, no nosotros. Se lo cargó el PP. Y la anterior lona refleja una realidad, y es que efectivamente se ha invertido un 9,6% más de presupuesto en el distrito de Salamanca que en el de Vallecas. Yo creo que los ciudadanos también tienen derecho a saber lo que ocurre en la Administración del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, claro que hay un barrio de primera y un barrio de segunda.

-Entonces si Podemos gobierna toda la ciudad, lo que incluye el distrito de Salamanca, ¿la inversión por distritos sería diferente?

Evidentemente, Podemos cuando llegue al Gobierno lo que va a hacer es acabar con la desigualdad, y no es lo mismo las bolsas de pobreza que hay en Puente de Vallecas que las que hay en el distrito de Salamanca. Lo que quiero es gobernar para todos, y si está la calle de Velázquez impoluta, también quiero que esté la Avenida de la Albufera impoluta.

-Quizás lo que ha levantado ampollas haya sido referirse a los ciudadanos de ese distrito como “cayetanos”.

La palabra ‘cayetano’ puede que moleste, pero me acuerdo de los personajes que salieron en medio de la pandemia con un palo de golf, pegando a una farola y diciendo que querían libertad cuando se estaban muriendo 800 personas todos los días, o el señor Medina y el señor Luceño gastándose seis millones de euros de dinero público en comprarse Rolex y yates con el consentimiento del Ayuntamiento de Madrid y mediante el primo de Martínez-Almeida, que es otro personaje que pasa desapercibido, pero al final siempre todo es lo mismo: los primos, los hermanos, los amigos siempre forman parte. Es como una trama mafiosa.

- La Junta Electoral dice que la lona con la imagen de Tomás Díaz Ayuso se puede mantener. ¿Hasta cuándo estará en la calle Goya?

Pues hasta el día 26 de mayo, que es el último día en que se permite mantener la lona. Ee mantendrá ahí, como bien dice la Junta Electoral de Zona, pese a que el Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida les moleste. Es una lona que refleja un mensaje de su ex secretario general que ellos mismos se cargaron.

- También ha habido polémica con Ana Rosa Quintana y Pablo Motos. La APM ha pedido que Podemos “detenga la campaña de ataques e insultos” después de que usted tildara a la presentadora de Telecinco de “corrupta”

No he dicho nada que no sea verdad, y es que Ana Rosa Quintana cuenta mentiras, fake news y bulos a las 10 de la mañana en su espacio de televisión.

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos-IU-Alianza Verde, en un acto de campaña.

-Vayamos a las propuestas y a los problemas en la ciudad. ¿Qué es lo que más te preocupa de Madrid?

La desigualdad y la juventud tiene mucho que ver con la vivienda también. Por eso son nuestros tres temas principales: acabar con la desigualdad con planes integrales para que los chavales en los barrios periféricos no tengan más facilidades para entrar en una banda juvenil o en un local de apuestas que en una agrupación deportiva o en una casa cultural. Yo creo que la cultura y el deporte, y yo que vengo del deporte, son herramientas de transformación social. La cultura no llega a algunos barrios de Madrid, por tanto, tenemos un problema. Y con el deporte pasa lo mismo. Existe una barrera económica para poder practicar deporte y esto está ocurriendo en Madrid.

La vivienda es un problema. La principal preocupación de los jóvenes es que no encuentran un alquiler accesible en la ciudad de Madrid. Tenemos una propuesta de un parque público de vivienda mediante la obra nueva, mediante la rehabilitación o la movilización de la vivienda vacía;o alquileres por debajo de los 400 euros, como hacen otros países en la Unión Europea. Tenemos un parque público de alquiler que no llega ni al 1%, creemos que quien manda aquí es Idealista, no el Ayuntamiento de Madrid, y creo que tenemos una empresa pública, que es la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), que lo que se tiene que encargar es de velar por que los ciudadanos -y sobre todo los jóvenes- tengan asegurado un derecho tan elemental recogido en la Constitución como es el derecho a una vivienda digna.

-Supongo que este será un plan más a largo plazo.

A cuatro u ocho años vista para conseguir 10.000 viviendas públicas pública con alquiler asequible. Evidentemente, es un desafío,y hay que tener voluntad de querer hacerlo. El Ayuntamiento de Barcelona en 2015 puso en marcha un plan de acceso a la vivienda y en estos seis primeros años se han invertido 1.800 millones de euros en vivienda. Podemos hablar de que tienen también problemas de vivienda en Barcelona, evidentemente. Pero por lo menos invierten 1800 millones de euros, [mientras] nosotros tenemos una deuda de 1800 millones. Nosotros no hemos hecho los deberes. Aquí conseguir una vivienda es muy complicado. Los jóvenes en Madrid ganan 1.200 euros de sueldo medio y los alquileres están a 1.000 euros. A mí no me sale las cuentas.

-Ahora tocan las propuestas a corto plazo. ¿Qué es lo primero que haría nada más pisar el Palacio de Cibeles?

Pues mira, una que puede ser un poco anecdótica, pero que creo que es muy importante: retirarle la medalla de honor de Madrid a Ana Rosa Quintana y dársela a Almudena Grandes.

-Además de defectos, la ciudad de Madrid también tiene virtudes, ¿no?

Madrid es una ciudad maravillosa, Madrid tiene un potencial enorme, pero yo creo que ese potencial y esa riqueza tienen que llegar a los barrios. Madrid no es solamente la M-30, no puede ser que haya esas diferencias tan grandes. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó hace meses en el barrio de Orcasitas con un niño de 11 años que me preguntó que por qué su barrio no estaba igual de cuidado que un barrio del centro de Madrid. Era un niño de 12 años que estaba descubriendo la desigualdad y eso está pasando en mi ciudad. Yo no puedo permitir eso, no puede ser que un niño de 12 años descubra que su barrio efectivamente no está igual de cuidado que el centro. Por tanto, Madrid es muy amplio, hay que llegar a todo el mundo.

-¿Qué plantea Podemos en materia de transportes? ¿Qué haría con Bicimad?

Primero hay que proteger lo público, más personal. Yo me he reunido con los trabajadores de la EMT y están saturados porque no hay apenas personal para gestionar Bicimad. Y, sobre todo, que este servicio llegue a todos los barrios. Si no crees en lo público, como le pasa al Partido Popular, pues te terminas cargando lo público. Y yo creo que lo que ha pasado con Bicimad es que Almeida quiso hacer una promesa electoral que al final ha sido una pesadilla y va a pasar a la historia como la promesa electoral más chapucera de la historia de Madrid.

-¿Y Madrid 360?

Es que Madrid 360 no pasó ni por el Pleno del Ayuntamiento. Habla todo el mundo de Madrid 360 y hay un plan A del que nadie habla nunca y solamente se cumple un punto que es Madrid Central. Hay que recordar que Almeida se presentó a las elecciones pasadas prometiendo retirar Madrid Central y tuvo que llegar a Europa y tirarle de las orejas.

Creo que el futuro de la ciudad de Madrid -y yo creo que quien esté en el Ayuntamiento, y espero ser yo, lo tendrá que acometer- es ampliar Madrid Central. ¿Por qué? Porque los niveles de contaminación son los que son. Y [en] muertes por contaminación ya encabezamos la lista de la Unión Europea. Por tanto, tenemos que ser valientes y tenemos que tener voluntad. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que igualarnos a las principales capitales europeas y para eso hace falta invertir mucho en transporte público, que haya muchas más líneas, que haya muchas más frecuencias y que no tengamos que tardar una hora de un barrio a otro cuando a lo mejor está al lado. No hay buenas conexiones periféricas, no se conectan bien los barrios y yo creo que si arreglamos eso, si fomentamos el transporte público gratuito para todos los empadronados en Madrid (que esto es muy revolucionario, pero posible). y tenemos recursos para poder hacerlo, conseguiremos bajar los niveles de contaminación.

Podemos propone transporte público gratuito para todos los empadronados en Madrid

-Explíqueme bien esta propuesta.

Transporte público gratuito para que todos los madrileños se levanten por la mañana un día y digan: ‘Pues yo voy a coger autobús porque me va a llevar más rápido, porque va a ser más seguro y porque no me va a dejar tirado’. Tenemos recursos más que de sobra. Es que claro, si seguimos perdonando los impuestos a las grandes fortunas, pues entonces no damos. La Constitución que dice que los que más tienen son los que más tienen que aportar. Lo que no podemos hacer es lo que está haciendo el Partido Popular, que le está perdonando casi 995 millones de euros a las grandes fortunas.

-Entiendo que el programa fiscal de Podemos lo contempla. ¿Cómo son sus propuestas?

Pues contrarias a las del Partido Popular, como ha sido el bajar del IBI. Se baja el IBI y sin embargo esa medida resulta que es un ahorro del triple para un ciudadano que vive en el distrito de Salamanca con respecto a un ciudadano que vive en el barrio de Usera. No, tiene que ser justo al revés. Hay que hacer que los que más tienen sean los que más aporten. En cuanto al IBI, yo le subiría el 50% a los grandes tenedores y a los fondos buitres que tienen vivienda vacía. No nos podemos permitir que Madrid tenga miles de viviendas que están vacías. Tenemos desde el Ayuntamiento que fomentar esa movilización de la vivienda vacía.

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos-IU-Alianza Verde, en un acto de campaña.

-También promete erradicar las casas de apuestas.

Sí, los locales de apuestas. Las casas, como digo yo, es donde vivimos. Son locales turbios; locales que generan desigualdad, son centros de desigualdad. Cuando anunciaron Eurovegas, que al final no salió adelante, todo el mundo aplaudió y después dijeron que al final han entrado en razón, pero es que el Eurovegas lo tenemos en cada barrio. Hay barrios como Carabanchel que tiene 46 locales de apuestas y Puente Vallecas tiene 44 locales de apuestas. Tenemos 400 locales de apuestas en Madrid con unos niveles de gente con trastornos de juego muy elevados y empezamos a ser una de las ciudades con más listas de ‘autoprohibidos’, lo que es muy preocupante. A mí me da la sensación de que los políticos no se han enterado de lo que está pasando y para esto hace falta tomar medidas ya. En primer lugar, yo haría una moratoria para no dar más licencias de locales de apuestas. En segundo lugar, prohibir toda la publicidad de los locales de apuestas en todos los espacios municipales y atender a la gente que no se puede pagar un tratamiento por ludopatía en los centros sociosanitarios.

-Y otra propuesta que me ha llamado la atención: playas de barrio para hacer frente a las olas de calor.

Las famosas playas de cada barrio, parques de agua reciclada como la que tenemos en Madrid Río o la que hay en Alcorcón, son parques de agua para que cuando vengan las olas de calor, [para que] los vecinos que no tienen piscinas privadas en su casa puedan bajar y puedan disfrutar con sus familias de darse un chapuzón y poder paliar el calor, algo que me parece muy sensato, muy coherente. Yo lo llame playas de calor o playas de barrio porque creo que el nombre era muy atractivo, pero creo que es muy democrático.

-Ya vamos terminando, ¿cuál diría que es la medida estrella de Podemos?

La Empresa Municipal de Cuidado, sin duda. [Es] la mejor, creo que es la más ambiciosa, la que no lleva ningún partido político. Cuando anunciamos esta medida, se acercó un urbanista y me dijo que el programa político que presentábamos en esas elecciones era el más ambicioso desde la época de Tierno Galván, y hablaba de esta medida en concreto. Yo creo que la recuperación de los servicios públicos, la recuperación de los servicios sociales con un sector feminizado que está absolutamente precarizado y que está en manos de las empresas de Florentino Pérez, que ganan 800 euros y que sus contratos son infames y muy miserables, eso no lo puede permitir la ciudad.

- Defíname el mandato de Almeida

Lo definía el mandato de la nada. Por ejemplo, el otro día hablaba de que había sacado adelante cuatro escuelas infantiles, de las cuales tres habían sido presupestadas en el mandato anterior de Manuela Carmena, pero se pone la medalla de algo que no ha hecho él. Ha talado 90.000 árboles. Sí, él dice que en otros mandatos. Yo digo que cualquier político que gobierne esta ciudad no se puede permitir el lujo de talar ni un árbol más, porque necesitamos zonas verdes.

Es el mandato de la nula participación ciudadana: se ha cargado los espacios vecinales, se ha cargado los espacios comunes, los vecinos no tienen herramientas para poder tener una relación con el Ayuntamiento que sea cercana (y el ejemplo claro son las Juntas de Distrito, que se han convertido en buzones de sugerencias y no en centros de participación donde los ciudadanos puedan interactuar con el Ayuntamiento y que no tengan que esperar nueve meses para que les cambien un ceda el paso porque no lo tienen). Yo creo que el Ayuntamiento del Martínez Almeida va a pasar a la historia como el Ayuntamiento de la nada.

