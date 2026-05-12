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Un niño de 11 años fue mordido por un perro en plena calle: el dueño le lanzó 20 euros y huyó

El menor tuvo que ser trasladado al hospital tras ser atacado en la pierna

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Dos hermanos, uno de 11 años llorando, se toman de la mano en una calle mojada mientras un hombre se aleja corriendo con su perro mediano.
Un niño de 11 años fue mordido por un perro en plena calle y su dueño sale corriendo. (VisualesIA ScribNews)

Un niño de 11 años paseaba por una calle italiana junto a su hermano pequeño cuando, de repente, un perro saltó de un coche y lo mordió en la pantorrilla. Lo que podría haber quedado en un desafortunado incidente terminó provocando aún más indignación por la reacción del dueño del animal, quien le lanzó un billete de 20 euros y huyó del lugar con el perro.

El suceso ocurrió en Andria, una localidad del sur de Italia, cerca de la iglesia de Santa Maria Addolorata alle Croci, alrededor de las 20:00 horas, según recoge el diario italiano Corriere della Sera. Testigos aseguran que el hombre no esperó ni a la llegada de la familia ni de la policía, tan solo lanzó el billete y abandonó rápidamente la zona tras el ataque.

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La actitud del propietario del perro ha causado una gran conmoción entre los presentes y los familiares del niño, que consideran que su comportamiento agravó todavía más la angustia vivida en esos momentos y mostró una absoluta falta de preocupación por el estado del menor herido.

Un médico sentado de perfil frente a una pareja en una sala de espera de hospital moderna con grandes ventanales y mucha luz natural, flanqueados por filas de sillas.
El niño fue trasladado al servicio de urgencias y sus padres quieren interponer una denuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la mordedura del perro, el niño fue trasladado al servicio de urgencias del hospital de Andria, donde recibió atención médica y permanece bajo evaluación. Por su parte, los padres del menor han anunciado su intención de presentar una denuncia por omisión de socorro. Además, las cámaras de seguridad instaladas en la zona podrían resultar clave para reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable.

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¿Qué dice la ley en casos como este?

En Italia, los propietarios de mascotas son legalmente responsables de los daños que puedan causar sus animales, incluso cuando el ataque se produce de manera imprevista. El artículo 2052 del Código Civil italiano establece que el dueño de un animal, o la persona que lo tenga bajo su control en ese momento, debe responder por los perjuicios ocasionados, salvo que logre demostrar que se trató de un caso fortuito o de una circunstancia completamente imprevisible, según recoge el despacho Giambrone Law.

La legislación italiana también contempla responsabilidades civiles y penales en aquellos ataques de perros que provoquen lesiones a personas o a otros animales. Expertos jurídicos consultados por el portal italiano Chiarini explican que el propietario puede enfrentarse a denuncias por lesiones si se demuestra negligencia en el control del animal.

Los perros potencialmente agresivos deben ser paseados en la vía pública con correas resistentes y bozales.
La normativa italiana obliga a los dueños a mantener a los perros bajo control en espacios públicos mediante correa.

Además, la normativa obliga a los dueños a mantener a los perros bajo control en espacios públicos mediante correa y, en determinadas situaciones, también con bozal. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas e incluso en consecuencias judiciales si el animal causa daños.

En el caso ocurrido en Andria, donde un niño de 11 años fue mordido en la pantorrilla por un perro, la situación del dueño podría complicarse todavía más debido a no asistir al menor tras el ataque. Las autoridades ya están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable. Si lo localizan, el dueño del animal podría enfrentarse a sanciones económicas derivadas del ataque y de su posterior huida del lugar.

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