Rocío Monasterio: “Ayuso ha roto con nosotros, de nada sirve tener un Gobierno que no es de izquierdas si mantienes leyes de izquierdas”

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, en un momento de la entrevista con Infobae España (Foto: D. F.)

Rocío Monasterio (Madrid, 1974) se juega mucho estas elecciones. No solo quiere consolidar a Vox como fuerza en el Parlamento madrileño, sino que quiere que su partido sea decisivo para formar parte de un Gobierno de coalición ante un previsible triunfo de Isabel Díaz Ayuso sin mayoría absoluta. Si se produce este escenario será un trabajo titánico. Porque Monasterio, siempre sin pelos en la lengua, reconoce que su relación con Ayuso no pasa por su mejor momento. “Ella está a otro nivel”, ironiza. Monasterio, no obstante, se siente fuerte y con ganas y sabe que tiene que lanzar mensajes sencillos, directos y contundentes para que su electorado no se vaya al PP. La candidata de Vox explica en Infobae España sus proyectos de futuro y sus compromisos electorales.

- Uno de los los escenarios más factibles que se puede producir el 28 de mayo es que Vox sea determinante para Isabel Díaz Ayuso pueda formar Gobierno. Si es así, ¿exigirán entrar en ese Ejecutivo y qué compromisos serán indispensables para que el PP tenga su apoyo?

- Pues yo le preguntaría a los madrileños, ¿nos van a dar la fuerza suficiente para poder exigir entrar en el Gobierno?, ¿nos van a dar la fuerza suficiente para poder exigir que se hagan las políticas de Vox? Eso depende de los madrileños, depende de la confianza que nos den. Yo ahora lo que estoy pidiendo es esa confianza. Lo importante no es qué puestos vamos a pedir. A mí, los puestos de poder no me interesan absolutamente nada. Me interesa qué políticas vamos a conseguir cambiar.

- Y, ¿qué políticas quiere cambiar?, ¿Habrá unas líneas rojas innegociables para Vox?

- Lo que me interesa es tener esa fuerza para, por ejemplo, conseguir derogar una ley trans que hace daño a los niños. ¿Vamos a conseguir proteger al pequeño comercio, a los autónomos?, ¿vamos a conseguir una política de protección de la familia?, ¿vamos a conseguir bonificar a aquel que hace una inversión en Madrid, que quiere ampliar su negocio y que necesita políticas fiscales que la ayuden?, ¿vamos a conseguir que esté en el centro del debate político el tema de la seguridad en Madrid? Es brutal lo que está pasando. Todas las noches hay un apuñalamiento. Estas son las cosas que Vox quiere llevar a que sean políticas de Gobierno. Y políticas de Gobierno quiere decir que se tomen medidas contundentes. Hablaba el otro día Almeida de un plan de convivencia, yo hablo de un plan de contundencia contra la ocupación y un plan contundente contra el tema de la inseguridad. Y si Vox tiene la fuerza suficiente, la confianza de los madrileños, llevaremos estas políticas a ser una realidad.

“Yo hablo de un plan de contundencia contra la ocupación y de un plan contundente contra la inseguridad”

- En Madrid ya hemos vivido un Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Y ahora de nuevo es factible entre PP y Vox. Los electores tienen derecho a saber qué líneas rojas exigirá Vox.

- Yo no sé qué líneas eran las de Ciudadanos, porque Ciudadanos no creía en nada. Rojas, líneas rojas, le aseguro que yo no tengo nada rojo (sonríe la candidata). Lo que yo tengo es un programa clarísimo, un plan para Madrid. Se escucha continuamente hablar a la presidenta Ayuso contra Sánchez, se habla de Bolaños y la anécdota de la tribuna. Pero, dígame, ¿cuál es el plan para Madrid para los próximos años?, ¿cómo vamos a hacer que Madrid se convierta en una región líder, no sólo en Europa, sino para Latinoamérica? Para eso hay que resolver problemas básicos, como es el acceso a la vivienda, como es una política fiscal que de verdad deje de ahogar a comerciantes, pymes y autónomos, hay que hacer un plan de infraestructuras potente, que la gente se tira dos horas en un coche para ir a su trabajo.

- Pues el PP lleva gobernando muchos años en la Comunidad de Madrid. Y Ayuso, ya cuatro años. Todo lo que me dice parece una crítica a su gestión.

- Yo creo que lo que digo lo suscriben todos los madrileños. Hay cosas que hacer que no son siempre del Gobierno de la nación, son de la comunidad de Madrid. Tenemos que mejorar la sanidad, no puede ser que reinaguremos carteles de centros de salud en los PAUS. En estos barrios donde se oxidan los carteles lo que hacen cada vez que llega una campaña es reinaugurar el cartel. Ahora ya, por lo menos, tienen el pudor de poner el plazo de ejecución sin decir cuándo va a empezar. Estas son las cosas que hay que resolver y a las que tenemos que dar una respuesta. Y a esto viene Vox. Decimos lo que queremos, tenemos un plan, decimos la verdad, aunque a veces sea dura.

Rocío Monasterio, candidata de Vox, en la tradicional pegada de carteles al inicio de la campaña (Foto: Alberto Cuéllar)

- Pero para resolver esos problemas que usted enumera, es necesario estar en el Gobierno.

- Si soy presidenta de la Comunidad de Madrid, desde luego se acaban esos problemas. Pero hay que ser presidenta de la Comunidad de Madrid, que es a lo que voy yo.

- Pero, ¿sería usted vicepresidenta de un Gobierno de coalición?

- Depende, ser vicepresidente si no tienes ninguna posibilidad... porque no te dan ninguna atribución, no tiene ningún interés en ningún caso. Lo que tienes que pactar es un programa. Aquí los cargos no valen nada. Lo que vale es el programa que pactas, que firmas y que ejecutas. Y eso es a lo que tenemos que ir. A que el programa de Vox sea la realidad del próximo Gobierno de Comunidad de Madrid, que la seguridad esté en el centro de las políticas del próximo Gobierno, que la protección de los menores esté en el centro, que la ayuda al comercio esté en el centro, la familia...

- Según Isabel Díaz Ayuso, y cito textualmente, ‘Vox ha cogido una deriva que atenta contra la prosperidad de Madrid’. Se refería a que ustedes no aprobaron el dictamen de los Presupuestos para 2023.

- La verdad es que nosotros hemos estado mucho tiempo tendiendo la mano a la señora Díaz Ayuso hasta el último Pleno de la Asamblea, tendiendo la mano con cordialidad para intentar sacar una ley adelante que no discriminara a los madrileños en esa prosperidad. Es triste, en los barrios nos cuentan comerciantes y empresas que querían ampliar el negocio que a ellos no les dan esa bonificación que la señora Ayuso sí ofrecía a los que iban a venir de fuera. Y eso fue un motivo, yo creo, para no votar una ley que lo que hacía era discriminar a los madrileños. Desde antes de noviembre no quisieron llegar a un acuerdo con nosotros en los Presupuestos, que llevaba cosas buenas para todos los madrileños, como una reducción de impuestos, de medio punto del IRPF, que nos negaron y que se guardaron para anunciarlo en campaña electoral. Si era tan bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? También había una ayuda al autónomo para dos meses de bonificación, ayudas al pequeño comercio, protección de los menores. No quisieron nada de eso. ¿Por qué?

- Explíqueme. ¿Por qué?

- Yo creo que recibieron una orden de romper, de romper con nosotros a lo mejor relacionada con la moción de censura, no lo sé. Nosotros nos quedamos perplejos, han roto con nosotros, esa es la verdad, cuando la señora Ayuso dijo ‘se separan los caminos’ la frase sonó y retumbó en el Pleno a la asamblea como retumbó el ‘hasta aquí hemos llegado’ del señor Casado al señor Abascal. Es una pena que no se haya entendido que lo que tenemos que tener como prioridad es sacar las políticas de izquierda del Gobierno de la nación y de la Comunidad de Madrid, porque de nada sirve tener un Gobierno que no es de izquierdas si mantienes las leyes de izquierda, como la ‘ley trans’ en la Comunidad de Madrid. Ya lleva seis años vigente, ¡seis años vigente!

- ¿A qué achaca usted la ruptura de la señora Ayuso?

- Fue ya hace muchos meses. En noviembre cuando rompieron con nosotros no quisieron aprobar ni una sola enmienda de los presupuestos, ni llegar a ningún acuerdo, ni siquiera una enmienda que no tuviera coste económico como era derogar la ‘ley trans’. Y yo creo que la señora Ayuso trabaja para el señor Feijóo y ha debido ser una orden de Génova, si no es inexplicable. Y es una pena porque yo creo que los madrileños lo que están esperando es que intentemos sacar las políticas de izquierda que hacen tanto daño a los gobiernos. Lo estamos viendo en otros lugares del mundo. Estas leyes de ideología de género, este fanatismo climático, este miedo a hablar de la seguridad, este ataque a la propiedad privada con la ocupación, todo esto destroza países.

Rocío Monasterio, candidata de la Comunidad de Madrid, en una visita a un mercado durante la campaña (Foto: Alberto Cuéllar)

- ¿Cómo es su relación personal con Ayuso?

- Bueno, la verdad es ella está en Sol, no me cruzo con ella, casi nada, yo estoy en Vallecas, en la Asamblea de Madrid. No nos vemos, la verdad. Pero porque no coincidimos, está a otro nivel.

- Usted siempre ha defendido que hay que adelgazar la estructura del Gobierno madrileño. ¿También lo va a defender su forma pate de él?

- Yo creo que eso es importantísimo, porque es defender los recursos de los madrileños. Los madrileños ven como la mitad de su nómina se esfuma todos los meses, ¿no? Un mileurista es un ‘dos mileurista’ atracado por el Estado. Y esa mitad de su nómina no se va a mejorar el sueldo a los médicos, no se va a pagar mejor a los profesores. Se va en muchos casos a pagar 70 millones de euros para publicidad en medios de comunicación por parte del Gobierno madrileño, ¡70 millones de euros al año! Con eso haríamos maravillas para ayudar a las familias que lo están pasando mal. La señora Ayuso da 22 millones de euros al año a los sindicatos de UGT y CCOO. ¿Por qué? Y a la patronal. ¿Por qué no se pueden financiar con las cuotas de sus afiliados? Menos observatorios y más ambulatorios, menos diputados cobrando, reduzcamos a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, menos consejerías en los mejores sitios de Madrid. Yo creo que ahí nos estamos equivocando.

- Los pilares básicos de cualquier sociedad son la sanidad y la educación. Usted ha prometido una mejora en la retribución de médicos y profesores.

- Yo creo que todos los madrileños estamos de acuerdo en que queremos tener una sanidad y unos sanitarios bien pagados y que estén contentos. Es algo evidente. Uno sale de España y todo el mundo dice: qué maravilla la sanidad. Pues, ¿por qué no cuidamos la sanidad? Es fundamental potenciar la sanidad, teniendo en cuenta el desastre demográfico que tenemos, tenemos muchísimos mayores con mucha esperanza de vida, eso es algo maravilloso, y pocos nacimientos, eso es algo terrible. Nuestros mayores merecen ser atendidos muy bien en la sanidad pública, darles mejores condiciones y darles dignidad para esos últimos años de su vida, y eso incluye una sanidad excelente y de calidad, y humana, no que te atiendan por una pantalla presencial. Para poder pagar eso, tenemos que reducir el gasto que no es fundamental, como son los chiringuitos, los observatorios, las consejerías en sitios maravillosos, los 70 millones que dedicamos a política institucional, los 22 que dedicamos a sindicatos, las 80 tasas que tenemos y que no sirven absolutamente para nada y, en cambio, tenemos funcionarios que no están dedicados a captar los fondos europeos, ¡que los vamos a tener que devolver! como nos pasó con los fondos FEDER...

- Pero, centrémonos en las mejoras retributivas de médicos y profesores. ¿Es su compromiso?

- Claro que sí. Por supuesto que sí, podemos hacerlo. Pero vamos a ver, si solo con los 70 millones y los 22 millones que tenemos dedicados a publicidad situacional y a los sindicatos. Por supuesto. En Madrid nos atacaron porque dijimos que cada plaza de una ‘mena’ [menor inmigrante no acompañado] costaba 4.000 euros y pico euros al mes. Pusimos un cartel en Sol. Yo tengo que pedir perdón, me confundí. son 6.500 euros al mes. Una familia española no tiene 6.500 euros al mes para criar un niño. Esta es la realidad, estamos fomentando además una inmigración que no es compatible con nuestro modelo de vida, que no respeta nuestros valores y que está ocasionando problemas en muchos barrios de Madrid, y esto tiene consecuencias, los barrios inseguros ahuyentan también la inversión. La inseguridad ahuyenta la inversión y hace las calles peligrosas, los barrios se deterioran y eso no trae riqueza, precisamente lo que trae es pobreza.

- Usted siempre ha valorado la figura del profesor.

- Los profesores son fundamentales, para mí el profesor debería ser la profesión mejor pagada, porque un buen profesor motiva a un niño, consigue que un niño que a lo mejor viene a un entorno malo, con pocas posibilidades económicas, de una familia desestructurada, en un entorno de violencia, lo que sea, un buen profesor le lleva donde quiera. Los países que creen en ellos mismos, y que tienen un proyecto para un futuro, lo que hacen es tener una educación excelente. Corea del Sur lo hizo. Finlandia lo ha hecho. Entonces, pagar bien a los profesores, tenerlos motivados, formarles para poder adaptarse a la sociedad actual y a los cambios que está habiendo a toda velocidad. Un profesor que motiva a un niño vale oro y eso tiene que estar pagado como en ningún sitio. Y por cierto, hay recuperar la autoridad del profesor y la de los padres.

Para mí un profesor deberí ser la profesión mejor pagada, un profesor que motiva a un niño vale oro

- Pero no solo son necesarias mejoras retributivas. Hablemos de infraestructuras. ¿Vox tiene hecha una radiografía de, por ejemplo, cuántos hospitales y centros de salud hacen falta en Madrid?

- Lo primero que hay que hacer es cumplir con los compromisos que había adquirido el Gobierno anterior: 22 centros de salud que no se han construido. El otro día estuve en Carabanchel, en Abrantes, el centro de salud lo han prometido cien veces y ahí sigue el cartel oxidándose. En el Ensanche de Vallecas lo han prometido cien veces y ahí no está ni el cartel. Bueno, sí, ahora han puesto el cartel sin fecha de comienzo. En Villaverde, lo mismo. El otro día, en Méndez Álvaro, está el solar pero no está ni el cartel. Hemos hecho nuevos desarrollos de vivienda en lugares donde faltan las infraestructuras, donde falta el centro de salud, donde a lo mejor no hay ni siquiera las dotaciones escolares. Eso deteriora los barrios, eso hace que la gente se tire horas en un atasco para algo sencillo, eso no ayuda a conseguir que tengamos unos entornos de calidad de vida. Nosotros no se comprometemos a hacer las infraestructuras básicas en todos esos barrios, que la gente está ya suplicando. Recursos hay, lo que pasa que están mal dirigidos.

- Da la sensación de que su opinión es que Ayuso ha gestionado muy mal estos cuatro años.

- Hay que hacer una evaluación exhaustiva del gasto en sanidad para ver cómo se puede ser más eficaz en el gasto farmacéutico, por ejemplo. Ahora estamos dedicando muchos fondos europeos a rechapar los hospitales. Por fuera. Yo creo que eso está bien para una inauguración. La fachada va a quedar muy bonita. Pero realmente no estamos aumentando la capacidad de quirófanos como necesitamos en Madrid. Ha sido una pena no aprovechar esos fondos para hacer todo esto. Y lo primero que tienes que hacer es que el personal que trabaja. en la Comunidad de Madrid para la sanidad se sienta valorado y se sienta bien tratado. Y ahora mismo esto no pasa. Y así es muy difícil trabajar.

- Explíque su propuesta de cheque escolar. Usted dice que va a empoderar a los padres y que va a permitir la competencia entre los centros educativos

Esto es importantísimo. A lo mejor yo, por mi faceta de cubana, le tengo terror al adoctrinamiento de los niños en los colegios. En países comunistas, lo que hacen a los niños es ponerles un pañuelito y un uniforme, y todos los días les hacen cantar a favor del Che Guevara y de Fidel Castro, es la propaganda y la ideología en los colegios.

Rocío Monasterio, candidata de la Comunidad de Madrid, en un momento de la entrevista con Infobae España (Foto: D. F.)

- Pero, ¿esto pasa en España?

- Eso es lo que estamos viendo en España, con leyes. La Comunidad de Madrid, desde el año 2016, obliga a dar determinados contenidos de ideología de género a los niños en los colegios, en los privados, públicos y concertados, so pena de perder la subvención a los concertados si no cumples con esto, te obligan a dar unos contenidos que son nuevas prácticas sexuales, nuevos modelos de familia y probar nuevas identidades. A un niño de 8 años, un niño de 12 años, entran los colectivos LGTBI o ‘trans’ y le explican que tienen que probar nuevas cosas, nuevas identidades, que tienen que probar nuevas prácticas sexuales y tienen que probar y ver nuevos modelos de familia. Y el que no cumple pierde la subvención. Entonces, claro, esto es el Gobierno, el Estado, entrando a dar ideología en los colegios y chantajeándote con la subvención, con la cual el colegio si no la tiene, cierra. Entonces, ¿cuál es la manera de que verdaderamente los colegios puedan ser libres y las familias puedan ser libres para elegir la educación de los niños? Que yo creo que tiene que ser neutra. No hay que dar ideología en los colegios, hay que dar matemáticas, hay que dar lengua, hay que dar historia a España, pero no puede ser que nuestros niños sepan más de género que de matemáticas. Es que es un drama. Lo que proponemos desde Vox es dar un cheque a los padres, que cubra la plaza, y los padres pueden ir al colegio que quieran a dar ese cheque, y el colegio que sea excelente tendrá muchos padres que quieren ir a ese colegio y podrá ampliar sus instalaciones. Y el colegio que no sea excelente no tendrá padres que quieran ir a ese colegio.

- ¿Es un cheque lineal para todas las familias con hijos?

- No, hay que hacerlo en función de la renta. Nosotros sí que tenemos un tope de renta. Y además, teniendo en cuenta la renta per cápita. Si tienes muchos miembros de la familia, habrá que ver cuánto tienes de renta en función del número de hijos. Nosotros todas las medidas fiscales siempre las proponemos con progresividad. Esto es empoderar a los padres, esto es la verdadera libertad y esto es sacar al Estado que quite las manos de nuestros niños, y que se acabe el adoctrinamiento y que no acabemos como en otros países donde si no gritas ‘patria o muerte’ o si no gritas ‘viva el Che’, te quedas fuera de todo.

- Hablemos de vivienda. Los sueldos no crecen, el alquiler se dispara en muchos municipios de Madrid, tampoco se construye demasiada vivienda protegida. ¿Qué debe hacer un Gobierno autonómico para ayudar a sus ciudadanos a acceder a una vivienda digna y a precios asequibles?

- Todo, porque tiene todas las competencias en vivienda. Tiene la posibilidad de poner suelo en el mercado y tiene la posibilidad de dotar de fondos y recursos para construir esas viviendas. Es un tema de desbloquear el mercado donde hay una falta de oferta. Y la falta de oferta no se resuelve dando cheques ni interviniendo el mercado, porque eso lo que produce al final es una elevación de los precios. El problema es la falta de oferta, porque si tienes una vivienda para 200 personas que quieren alquilar esa vivienda o quieren comprarla, entonces el precio va a ser infinito. Las medidas de Sánchez atacan la propiedad privada, a los propietarios de una vivienda les da miedo alquilarla por el tema de la ocupación y porque les van a topar la renta. Lo que va a pasar con las medidas de Sánchez es que mucha gente va a querer vender ese piso que tenía en alquiler. Eso momentáneamente va a poner viviendas en el mercado, pero va a ser puntual porque luego vamos a generar un problema muchísimo mayor.

- Así que la clave pasa por aumentar la oferta. Ayuso prometió 15.000 al inicio de la legislatura.

- No se ha construido vivienda, lo que hay que hacer es liberalizar el suelo, poner todo el suelo que hay en la comunidad de Madrid, que no sea mediambientalmente protegido, ponerlo automáticamente en el mercado para construir ya. Y ahí, lo que tenemos que hacer es políticas que doten de fondos. En Castilla y León, donde estamos en el Gobierno, 400 millones, que gracias a Vox se han destinado para avalar a los jóvenes para que puedan acceder a una primera vivienda, que no llegan porque tienen unos sueldos precarios, porque la cesta de la compra se dispara.

- Todos apuestan por los avales: Vox, PSOE, y PP.

- Lo que hay que hacer primero es ayudar a los que quieren acceder a su primera vivienda con políticas de avales, eso lo llevamos ya nosotros en la Comunidad de Madrid. Ahora el señor Feijóo le ha parecido una buena medida, pero es una medida de Vox. Me parece muy bien que nos copien lo que está bien. Lo segundo, hay que eliminar impuestos que en Madridestán penalizando a los jóvenes. Como el de transmisiones patrimoniales. Para una vivienda de más de 100.000 euros, les penalizas con 12.000 euros de impuesto que se lo lleva la Comunidad de Madrid a la hucha. Luego hay que reducir el impuesto de actos jurídicos autonómicos, un impuesto puramente autonómico, que cuando ya sales del notario, después de que te han sableado, te atizan un 7%, que no sabes en concepto de qué. Si la gente lo está pasando mal para llegar a poder pagar una vivienda, lo mínimo que puede hacer la Comunidad de Madrid es reducir la carga fiscal de esas viviendas. Cuando pones una vivienda en el mercado, un 25% son cargas fiscales.

- Está de moda anunciar miles de viviendas protegidas.

- No es verdad que Sánchez pueda hacer esas viviendas. Sería realista, en colaboración público-privada, construir 35.000 viviendas en Madrid en los próximos cuatro años. Eso es algo realista, pero en colaboración con la empresa privada, si no es imposible. El que diga lo contrario no está diciendo la verdad. La realidad es que en estos últimos cuatro años la Comunidad de Madrid ha entregado cero viviendas. Cero. Y luego, pasa una cosa, ¿de qué nos sirve desarrollar Valdecarros o Madrid Nuevo Norte, o ahora la operación Campamento, pero oiga, usted no tiene infraestructuras. Tiene usted a todos los vecinos de la A-5 manifestándose todos los domingos porque no tienen infraestructuras y les va a meter usted la operación Campamento sin hacer infraestructuras.

Sería realista, en colaboración público-privada, construir 35.000 viviendas en Madrid en los próximos cuatro años.

- Ustedes defienden que la okupación es un problema. Entiendo que para la persona que la ha sufrido es un drama. Las estadísticas hablan de una media de solo 4 diarias en Madrid. Me refieron a okupaciones que acaban en un juzgado.

- Es un problema en Madrid. Los vecinos nos hablan de la okupación. Y es un problema cuando se ataca la propiedad privada. Y es un problema cuando la gente ve que no pasa nada cuando alguien entra en tu casa. Claro que es un problema. El otro día hablé con gente fuera de España, que son gente de fondos, que me decían que no iban a entrar en España, porque lo único que oían hablar era de la ockupación. ¿Cómo puede ser que fuera de España se esté hablando de la okupación? Es que en el norte de Europa no dan crédito.

- ¿Los fondos de inversión no quieren invertir en vivienda en España?

- Los fondos nos dicen que hay inseguridad con la okupación. Dicen que en un lugar la propiedad privada no esté garantizada... ¿cómo van a invertir? Y empresas que querían venir. Una empresa que quería generar 4.000 puestos de trabajo en Madrid no ha venido porque no hay vivienda. Qué pena, ¿no? Hemos perdido esa oportunidad. El tema de la vivienda es fundamental, la okupación, la propiedad privada. Cuando está cuestionada, pues lo que crea es inseguridad. La inseguridad lo que genera es que la gente no invierta. Y no solo eso. Es que no puede ser que uno ahorre toda su vida, como me decía el otro día una señora mayor, y me decía que ya no iba a ver a sus hijos porque tenía miedo que la okuparan la vivienda. No hay derecho. Eso es atacar los ahorros de las personas, eso es atacar por lo que han luchado toda la vida. ¿Dónde está el Estado, que no es capaz de defender lo más básico, que es la seguridad y la propiedad privada? Creo que es fundamental aquí ser contundentes, no con un plan de convivencia como decía el señor Almeida, sino un plan de contundencia contra el delincuente. Y no podemos dar el mensaje que se está recibiendo fuera de España en que aquí el delincuente es premiado y el que cumple con todo es castigado.

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Alberto Cuéllar)

- Pero en lo relacionado con la seguridad, las competencias son locales y estatales.

- Se pueden hacer muchas cosas en la Comunidad de Madrid. Mira, de hecho, gracias a que está Vox se quitó una cláusula que había en la Agencia de Vivienda que permitía la legalización de los okupas a los que les daban la escritura. Cuando nos lo contaron algunos vecinos que daban escrituras a los okupas pensábamos que nos estaban tomando el pelo. Y resulta que el antiguo IVIMA [hoy Agencia de la Vivienda] tenía una clausura que permitía la legalización de los okupas. Pero cómo podía ser. Y había gente esperando durante meses en un listado una vivienda, cumpliendo con todo, siendo legal, haciendo cola para tener una vivienda. ¿En qué país estamos? Porque el mensaje que das es que se premia al okupa y al pobre que lleva haciendo cola meses para optar a una vivienda... pues esta cláusula se ha eliminado gracias a Vox. Primero nos negaron que existía, luego nos atacaron por haberla descubierto. Yo creo que es muy injusto ver que estás esperando una vivienda y que al que se le dan es al okupa.

- Me gustaría hablar de transportes. Ustedes tienen un proyecto de tren bala.

- El tren bala se lleva utilizando desde los años 60 en Japón. China tiene un montón de proyectos del tren bala, ahora en Europa hay por ejemplo en Noruega. Consigue reducir los tiempos a la mitad. El tren bala es un medio que no contamina, de alta velocidad, que permite entrar desde distancias medias o distancias altas en las grandes ciudades que están completamente colapsadas. Lo que no puede ser es que nos prohíban entrar y no nos den una alternativa. Lo que no puede ser es que todos los medios de transporte en Madrid estén atascados, la gente pierda horas de trabajo, de estar con su familia, de ver a sus niños. El sur de Madrid está muy mal comunicado. Alguien que vive, por ejemplo, en La Latina y trabaja en Alcobendas pede tardar 57 minutos de trasbordos todos los días para ir y 57 minutos para volver.

- Pero en qué zonas han determinado que es factible ese tren bala y cuánto costaría.

- No puede ser que no invirtamos en medios que ya están probados en otros sitios. El tren bala puede ir en un túnel, o puede ir en unas estructuras metálicas elevadas sobre las autovías. Hay un montón de empresas que estarían dispuestas a hacerlo. Y lo mejor de todo, hay fondos europeos para que no nos cueste. Es baratísimo si comparamos con las horas trabajadas perdidas de los madrileños y si comparamos con el coste de productividad de las empresas que pierden a sus trabajadores en el transporte público.

- Yo he escuchado a la Comunidad, al consejero de Transportes, decir que esta propuesta es irrealizable.

- Pues David Pérez lo que tiene que hacer es hablar con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que creo que es del PP, ¿verdad? Pues resulta que ha llegado a un pacto para hacer el tren bala con fondos europeos. Que hable con su compañero y que le explique el tren bala. Yo creo que David Pérez está en un modelo de transporte antiguo. Está en un modelo del siglo pasado. Yo lo que quiero es poner a Madrid como una región puntera. No solo en Europa, también en Latinoamérica.

- Perdone que insista. Pero en qué ejes de la región encajaría ese tren bala.

- A mí me gustaría potenciar el sur. ¿Por qué? Porque siempre creo que ha sido el gran olvidado. Se ha potenciado mucho el norte y poco el sur. Pero también lo pordría necesitar la A-1 y la A-6. Hay que hacer un plan de infraestructuras potente, y lo podemos hacer, y además hay fondos europeos para ello. Entonces, ¿por qué los desaprovechamos? Hay empresas con colaboración pública y privada que estarían dispuestas. ¿Por qué no invertimos en infraestructuras?, ¿a qué estamos dedicados? Al género, al cambio climático, a cosas que ahora mismo creo que no resuelven el día a día de los madrileños. Lo que pasa es que los Gobiernos han perdido la ambición.

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Alberto Cuéllar)

- Las ampliaciones del Metro de Madrid siempre han sido un gran reclamo electoral. ¿Qué propone Vox?

- Creo que hay que mejorar la red de Metro y, sobre todo, la accesibilidad de la red de Metro y la de Cercanias. El otro día un chico en silla de ruedas me dijo que no podía ir de Carabanchela a Torrejón de Ardoz porque no estaban adaptados los vagones de Cercanías. ¿Cómo puede ser? El pobre chico no pudo ir y se quedí poniendo una reclamación. Eso es grave. Claro que tenemos que mejorar la red de Metro, tenemos que conseguir infraestructuras modernas.

- Dígame tres o cuatro medidas concretas para mejorar la vida y los negocios de los autónomos, las pymes y los pequeños comercios.

- Llevábamos en las enmiendas de los presupuestos, esas que no quisieron aceptar, que a los autónomos se les permitiera elegir los dos meses donde no tenían buena facturación para no pagar, para que la Comunidad les bonificara la cuota. De manera que tú no tengas que pagar unos gastos fijos si no tienes unos ingresos. Estoy segura que los autónomos agradecerían esa medida. Por otra parte, llevábamos una bonificación de los gastos energéticos al pequeño comercio. Para muchos negocios solo levantar la persiana es brutal, por el coste de la luz. Porque además el pequeño comercio no puede repercutir al cliente el aumento de estos costes. Porque el cliente ya no le da para más con el sueldo que tiene. Al final, cierran muchos pequeños comercios. Y si cierra el pequeño comercio, también perdemos seguridad en las calles.

- Ha criticado las bonificaciones a los inversores extranjeros

- Es que hay que bonificar las inversiones a los que ya están trabajando en Madrid, pero la señora Ayuso propone que si alguien de fuera invierte 300.000 euros en comprar un local se le bonifica un 20%. Nosotros lo que queremos es esa bonificación no solo para el que viene de fuera, sino para el que ya está aquí trabajando, que no se le puede discriminar. Para invetir por ejemplo en aumentar una nave, para tener más espacio y poder contratar más gente. O en compar un pequeño local donde poder hacer tu negocio, porque no creemos que los madrileños tengan que ser discriminados frente a los que vienen de fuera. Por lo menos creemos que tienen que tener las mismas medidas.

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña (Foto: Alberto Cuéllar)

- La he escuchado decir que no tenemos una Administración ágil, que no ayuda al ciudadano.

Yo antes podía ir a una oficina de la Comunidad de Madrid a resolver algo y me decían, buenos días, qué tal está usted. Ahora esa oficina no existe y ni siquiera me cogen el teléfono. Una administración desaparecida. Ahora cita previa y si te cogen el teléfono. También hay que reducir la burocracia. El pequeño comercio, el autónomo... está ahogado a burocracia. Cuando no le vienen con un plan de igualdad, le vienen con un plan LGTBI, cuando no le vienen con una nueva normativa, cuando no es un estudio de impacto medioambiental o un estudio de impacto de género para construir un edificio de viviendas. Pero, ¿de qué estamos hablando? Por cierto, gracias a Vox, en la Comunidad de Madrid ya no hay que hacer estudio de impacto de género para construir viviendas. Nos ahorraremos meses de tramitación.

- La población inmigrante en Madrid ha pasado del 5% que había en el año 2000 al 21% que hay ahora. En estas elecciones autónomicas están llamados a votar unos 525.000 votantes foráneos. ¿Qué ofrece Vox a este electorado?

- Nosotros lo que siempre hemos defendido es esa inmigración legal. A la que damos la bienvenida cuando es legal, ordenada y que además viene a prosperar. Muchas veces viene huyendo de las políticas del comunismo, de la Colombia de Petro, de Bolivia, Venezuela por desgracia. O en Cuba. Los cubanos llevamos 63 años de comunismo. Hay mucho que en España han conseguido prosperar y salir adelante, y han cumplido con todo. Y para ellos es muy injusto que en algunos casos se premie al que viene pues de forma ilegal. Nosotros lo que decimos es que tiene que ser legal y una inmigración compatible con la sociedad española. Y les damos la bienvenida. Y por supuesto, especialmente a aquellos que huyen, como tuvieron que huir los cubanos, mi familia está exiliada por el comunismo, yo no quiero para mis hijos lo mismo que le pasó a mi padre o a mi abuelo o a mis tíos, que tuvieron que irse con una mano delante y otra detrás, tuvieron que dejar hasta la medalla en la bandeja del aeropuerto y empezar de cero. Lo que quiero es que el que venga a España tenga un lugar donde pueda prosperar, pueda formar una familia, se integre en valores y pueda salir adelante. España es una gran oportunidad y quiero que sea para todo el mundo. Y para eso, si Vox están en los gobiernos, es la mejor garantía. Creo que está claro el concepto.