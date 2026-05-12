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Carlos Sainz Jr. marca el estilo español en la alfombra de la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026: a juego con su novia Rebecca Donaldson

La modelo escocesa reveló recientemente que ella es quien compra y elige la ropa del piloto

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Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Reuters)
Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Reuters)

La presencia de Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural de la 79.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 ha marcado uno de los momentos más destacados de la alfombra roja. La pareja ha apostado por una estética coordinada en color negro, reflejando elegancia y una complicidad estilística que no ha pasado desapercibida ante la prensa y el público congregados en la Costa Azul.

El piloto madrileño y la modelo escocesa, quienes comenzaron su relación tras ser fotografiados juntos en Córcega en el verano de 2023, han sido el centro de atención en el bulevar de la Croisette. La edición número 79 del festival se celebra del 12 al 23 de mayo en el Palais des Festivals et des Congrès, con el Grand Théâtre Lumières como epicentro de los grandes eventos.

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Las jornadas festivas en Cannes convierten la ciudad en un referente internacional del cine y la moda, contando este año con una nutrida representación española. Entre los asistentes figuran nombres como Pedro Almodóvar y el elenco de Amarga Navidad, los Javis con La bola negra o Rodrigo Sorogoyen acompañado por parte de su equipo artístico para El ser querido. Estas nominaciones consolidan la edición de 2026 como la más ligada a España en la historia del festival.

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Reuters)
Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Reuters)

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson a juego

Previo a su paso por la alfombra roja, la pareja optaba por estilismos relajados que confirmaban su inclinación por la elegancia atemporal y las tonalidades neutras. En la llegada a Cannes, Carlos Sainz Jr. ha sido fotografiado luciendo una camiseta blanca de manga larga y corte holgado, complementada por unos pantalones grises de pinza de inspiración sartorial, zapatillas blancas y un jersey beige cruzado sobre los hombros.

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Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en su llegada la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Grosby)
Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en su llegada la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Grosby)

Una elección basada en la sencillez pero destacada por el toque clásico y la fluidez de los tejidos. Por su parte, Donaldson ha apostado por una camiseta gris entallada y una falda lencera blanca de largo midi, acompañadas por salones blancos de puntera alargada, gafas de sol oscuras y un bolso de mano marrón, logrando un resultado minimalista y sofisticado.

Carlos Sainz Jr. en Cannes

En el acceso a la primera alfombra roja del festival, ambos han optado por un estilismo conjunto en negro: Sainz Jr. ha llevado un esmoquin clásico, mientras Donaldson ha lucido un vestido lencero con cuello halter, espalda descubierta y un detalle de fajín masculino, que se prolonga en una falda larga de caída elegante. El sleep dress de la modelo añade un punto diferencial al conjunto e incluye un bolso Ginkgo de Bulgari, fabricado en ante y decorado con Neige Pavé Crystals aplicados a mano.

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Reuters)
Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en la ceremonia inaugural del Festival de Cannes 2026 (Reuters)

Esta sincronía ha reforzado el denominado girlfriend effect, fenómeno ya reconocido entre quienes forman pareja con figuras del deporte y la moda. La participación de Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson en el evento, más allá del deporte, consolida su imagen como referentes de estilo y tendencia en la Riviera francesa. La complicidad de la pareja queda reflejada en la confirmación pública de que Donaldson es quien compra y firma los looks del piloto madrileño, según reveló recientemente la propia modelo escocesa.

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