La última mentira de Vox para terminar la campaña electoral: “Solo les interesa difundir odio”

Cartel de Vox en el metro de Madrid.

En pleno huracán por los insultos racistas a Vinícius Jr, el último anuncio electoral de Vox antes del 28-M ha ahondado en la herida abierta de la xenofobia en España. Solo ha hecho falta una foto acompañada de 16 nombres, un cartel visible durante este martes en algunas paradas del Metro de Madrid.

El partido de ultraderecha ha buscado dar un golpe de efecto en las últimas horas de campaña electoral y ha puesto un spot publicitario en más de veinte estaciones de la Comunidad de Madrid con una mentira con fondo racista. “Los madrileños destinan el 57% de su salario al pago del alquiler, que no para de subir. Pero las ayudas se las llevan siempre los mismos”, se puede leer mientras se acompaña un listado manipulado de ayudas al alquiler donde los nombres de los perceptores de la ayuda son de origen árabe.

Vox ha decidido para su último spot de campaña electoral destacar algunos apellidos de origen árabe como El Hassad o Youssef de un total de 1.300 apellidos. La formación de Macarena Olona y Santiago Abascal ha obviado los cientos de Pérez, Torres, Alvarado o Sánchez que también aparecen en ese mismo documento, donde se pueden ver quienes fueron la. Más de 1.300 nombres de un documento de hace dos años.

Imagen de la misma lista de la que Vox ha extraído esos apellidos

“Solo el 15% de los usuarios de los servicios sociales son extranjeros”

Tito Morano, diputado por Unidas Podemos, esclarece la verdad ante la falacia usada por Vox: “En primer lugar, hay que partir de la base de que no existe ningún tipo de ayuda social dirigida a personas extranjeras por el mero hecho de serlo y de las que puedan quedar excluidos los que tengan nacionalidad española”, apunta. “Los datos demuestran que la mayoría de las ayudas van destinadas a personas nacidas en España. En concreto, y según el nada sospechoso INE, solo el 15% de los usuarios de los servicios sociales son extranjeros; el resto son personas nacidas en España, y eso a pesar de que el porcentaje de hogares en riesgo de pobreza es mayor entre la población migrante (58% vs. 23%)”, zanja. Esta ayuda tiene las mismas bases de convocatoria que cualquier otra y no exime a los españoles de recibir ayuda.

Saray Bolko, presidencia de SOS Racismo Madrid, asegura que se puede demostrar que el mensaje podría ser denunciado como delito de odio: “Buscan atacar la otredad, que son los extranjeros, frente al nosotros, los supuestos españoles de verdad. Es fácilmente demostrable que es un delito de odio; usan el nombre de personas para relacionarlos con migrantes del norte de África y hacer ver que se quedan ciertas ayudas. Hacen ver que las consiguen los extranjeros y vuelven a reiterar el mito de que los extranjeros: quitar a los españoles algo que les pertenece. Atacan a un grupo oprimido de forma sistemática con un discurso racista”, arguye, a la vez que recuerda que las personas migrantes no suelen tener acceso a las ayudas, ya que en parte ni siquiera son conscientes de que están disponibles. “Los extranjeros tienen muchas trabas administrativas para optar a ayudas que ellos omiten aquí. Simplemente, se dedican a atacar”, reconoce.

“A Vox no le preocupa el acceso a la vivienda”

El documento original del que presumiblemente ha extraído Vox estos nombres es un documento PDF de 34 páginas. En él se pueden ver todas las personas que en 2021 recibieron la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid. Entre los miles de apellidos que ahí convergen se pueden apreciar todo tipo orígenes léxicos, donde predominan nombres clásicos del español. Pero Vox ha preferido centrar el tiro en aquellos que suenan a extranjero, sin ninguna prueba de que lo sean.

Mónica García, candidata por Más Madrid a la presidencia de la Comunidad, ha ofrecido a Infobae España declaraciones muy duras contra la campaña del partido ultra: “A Vox no le preocupa el acceso a la vivienda de los madrileños, si no apostaría por regular los precios del alquiler o plantar cara a los fondos buitres. A Vox solo le interesa difundir odio porque no tienen nada más que ofrecer a Madrid. Son el brazo político de los que gritan insultos racistas en los estadios de fútbol, son los que agitan la xenofobia y siembran intolerancia, ahí se mueven como pez en el agua”, declara.

Moha Gerehou, periodista y activista antirracista, analiza una parte de este último mensaje de Vox, que considera extranjera a toda persona que no tenga un apellido tradicional español: “Asumen que un apellido que no suena a Pérez o González es automáticamente extranjero. La estrategia clásica de la extrema derecha es desviar los problemas reales a los chivos expiatorios, las personas migrantes. Los grandes tenedores, las agencias inmobiliarias y los fondos de inversión son los culpables del precio del alquiler, pero en vez de señalarles atacan a los migrantes a través del racismo”, apunta.

