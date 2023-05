El exclusivo menú de 350 euros que crearán Eneko Atxa, Paco Morales, Quique Dacosta y otros 6 chefs españoles

Eneko Atxa, Paco Morales y Quique Dacosta

Un año más, el empresario estadounidense Steven Plotnicki presentará al público su guía de los mejores restaurantes de Europa, una lista capaz de poner en el mapa las apuestas gastronómicas más novedosas y atrevidas en el mundo de la alta cocina. Opinionated About Dining, el emergente ranking liderado por Plotnicki desde hace diez años, ha conseguido un enorme prestigio internacional y sus opiniones en lo que se refiere a comer bien van prácticamente a misa.

Madrid será este año la ciudad elegida para presentar el nuevo ranking de Los Mejores Restaurantes de Europa en 2023, un evento que se celebrará durante una cena que promete pasar a la historia de la alta cocina en España. Plotnicki ha conseguido reunir a los chefs españoles más prestigiosos para que juntos elaboren la degustación de 10 platos que los asistentes probarán durante la gala.

Esta cena degustación a 18 manos contará con las elaboraciones de nueve de los mejores chefs del panorama español. Los asistentes podrán probar las recetas de chefs Eneko Atxa (Azurmendi, Vizcaya), Paco Morales (Noor, Córdoba), Hugo Muñoz (Ugo Chan, Madrid), Massimiliano Delle Vedove (Smoked Room, Madrid), Nacho Manzano (Casa Marcial, Asturias), Quique Dacosta (Quique Dacosta Restaurante, Denia, Alicante), Diego Murciego (Desde 1911, Madrid), Rafa Zafra (Estimar, Madrid y Barcelona) y Alberto Aguado (OPazo, Madrid).

Elegir la capital madrileña como escenario no ha sido una decisión al azar. El fundador de la guía, Steve Plotnicki, confesaba su amor por España y su gastronomía en unas declaraciones concedidas a Europa Press. “Es un lugar fascinante en lo gastronómico, con una despensa espectacular, y Madrid se ha consolidado como su mejor escaparate”, aseguraba el foodie.

El empresario define Madrid como “el sitio donde quieren estar todos los grandes cocineros del país, pero también los de fuera, porque el público nacional y extranjero busca y demanda novedades y proyectos interesantes y pioneros”. La cena tendrá lugar el 12 de junio en Taller de Bombas, el espacio de eventos del restaurante madrileño Desde 1911, especializado en platos de pescado y marisco.

Espacio Taller de Bombas (Web del espacio)

‘Los magníficos pescados y mariscos de España’

La cena contará con un menú de diez pases, todo ellos elaborados con una temática en común. Cada año, Steve Plotnicki elige una temática especial sobre la que gira esta exclusiva cena y, en esta ocasión el título hace honor a uno de los productos ‘made in Spain’ más valorados: ‘Los magníficos pescados y mariscos de España’.

Cada uno de los chefs propondrá un plato basado en este concepto, con una receta centrada en el marisco de su región. Harán su aparición las famosas kokotxas de merluza al pilpil de Atxa, la gamba de Denia de Quique Dacosta y las fabes con callos de bacalao de Nacho Manzano, entre otras delicias con las que los chefs rendirán homenaje a lo mejor de las costas españolas.

El tema de la degustación serán los mariscos y pescados de España (Opinionated About Dining)

La cena está abierta al público, para que cualquiera que lo deseara pudiera probar las delicias de los nueve chefs, aunque las plazas ya se han agotado y solo queda la opción de apuntarse en una lista de espera disponible en la web de la guía. Esta degustación, que incluye un maridaje a base de selectos vinos, tiene un precio de 350 euros por persona.

Opinionated About Dining, de blog aficionado a otra Michelin

Steve Plotnicki es la mente detrás de la que ya se ha convertido en una de las guías gastronómicas de referencia a nivel mundial. Gran aficionado a la buena cocina, este músico y empresario nacido en Brooklyn decidió crear su propio blog en 2003, Opinionated About Dining (OAD), un espacio en el que compartía sus experiencias gastronómicas por Internet. El éxito fue enorme y pasados cuatro años desde sus inicios, el empresario decidió dar un paso más allá y convertir su plataforma en un ranking. A partir de encuestas entre sus seguidores, que recomendaban sus restaurantes favoritos, consiguió crear una lista de recomendaciones según zonas geográficas que ya lleva diez años elaborándose.

Para crear este ranking, Opinionated About Dining reune hasta 13 sondeos con los votos de unos 7.500 colaboradores acreditados sobre más de 6.000 establecimientos en todo el mundo. A diferencia de otras entidades como Michelin o The World’s 50 Best Restaurants, Opinionated About Dining tiene en cuenta la experiencia en su sistema de puntuación. Cualquiera puede unirse y reseñar su última experiencia hostelera, pero no todo el mundo tiene el mismo peso o impacto en los resultados: el algoritmo valora la opinión de cada usuario basándose en la cantidad y en la calidad de los restaurantes que haya reseñado.

El resultado de este proceso es una recopilación de listas que dan una visión de cuáles son las mejores apuestas gastronómicas del momento. Cada año se eligen los 150 mejores restaurantes de cada continente y se crean otras recopilaciones: las mejores nuevas aperturas, los locales baratos que sí merecen la pena, los establecimientos ‘casual’ que más triunfan...

En la última edición de estos galardones, los restaurantes españoles brillaron con una presencia significativa en varias de las listas de la clasificación. El asador Etxebarri de Axpe se situó como el tercer mejor restaurante europeo de 2022, en una lista en la que estaban presentes hasta 100 locales españoles. Elkano, en Getaria (Guipúzcoa), lideró la lista de Europe Casual, donde se incluían los mejores locales informales del Viejo Continente y el madrileño Desde 1911, que ahora acoge esta prestigiosa cena, encabezó el Top 30 New European Restaurants.

Este año, parece que España volverá a ganar un puesto protagonista en los rankings. “No queremos adelantar nada, pero hay muchos restaurantes españoles en las primeras posiciones del listado, como ya ha pasado en anteriores ediciones”, avanzaba Plotnicki a Europa Press.

