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Las nuevas reglas de Eurovisión que España no ha llegado a presenciar: mayor persecución y control sobre los votos fraudulentos por polémicas pasadas

Este sábado 16 de mayo, Eurovisión intentará huir de las controversias con nuevas medidas que ya ha puesto en marcha en sus semifinales

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JJ, ganador de Eurovisión 2025 (UER)
JJ, ganador de Eurovisión 2025 (UER)

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció en noviembre una profunda remodelación en las reglas de votación del Festival de la Canción de Eurovisión, que celebrará la final de su 70ª edición este sábado 16 de mayo en Viena. Tras la victoria de JJ con Wasted Love en Basilea, la capital austríaca acogerá este evento para conmemorar las siete décadas del certamen bajo el lema “Unidos por la música”, pese a que la participación cuente con grandes ausencias como España.

Para la edición de 2026, entre los cambios más destacados figura la reducción a la mitad del límite de votos por usuario respecto a ediciones anteriores. El número máximo de votos por método de pago se establecerá en 10, cuando anteriormente era de 20. Esta limitación busca que los aficionados distribuyan su apoyo entre más participantes y disminuir el riesgo de votaciones coordinadas o fraudulentas, sobre todo tras polémicas de años anteriores con supuestas irregularidades en la obtención de votos de Israel.

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Además, un jurado profesional ampliado y más diverso, que incluye al menos dos miembros de entre 18 y 25 años por país, ha regresado a la fase de semifinales tras tres ediciones de ausencia. Se anunciaron también nuevas medidas técnicas y límites a las campañas promocionales para reforzar la integridad del proceso.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Los cambios de Eurovisión

Las modificaciones, detalladas por la UER en noviembre al anunciar el sistema renovado, afectan a todos los aspectos sensibles de “la imparcialidad del festival”, en palabras de Martin Green, director del evento: “Tenemos uno de los mejores sistemas de votación para el público en el mundo. Es justo, es cierto, es seguro”.

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De cara a la próxima edición, el máximo permitido de votos será de 10 por cada vía disponible, en línea, SMS o llamada telefónica, y se introduce la obligación de que todos los miembros del jurado firmen una declaración formal de independencia y neutralidad.

El asesor independiente nombrado por el Comité Ejecutivo de la UER ha desarrollado una revisión íntegra del sistema de votación, colaborando con los directivos de las emisoras participantes y responsables internacionales. Sus recomendaciones, refrendadas por los jefes de delegación, han cimentado un paquete de nuevas reglas y controles adicionales.

Victoria Swarovski y Michael Ostrowski presentadores de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)
Victoria Swarovski y Michael Ostrowski presentadores de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

“La neutralidad e integridad del Festival de la Canción de Eurovisión son de suma importancia para la UER, sus miembros y todo nuestro público. Es fundamental que la imparcialidad del Festival se proteja siempre”, llegó a defender Green ante los medios con una premisa que ha llevado a blindar desde la votación hasta los aspectos promocionales.

Eurovisión pone fin a la publicidad por votos

Las nuevas pautas incluyen la imposibilidad de que artistas, delegaciones y emisoras participen o respalden activamente campañas de promoción llevadas a cabo por terceros, incluidas aquellas apoyadas por gobiernos. De acuerdo con el Código de Conducta revisado, cualquier actuación destinada a alterar el resultado de la votación será sancionada. Se reforzará también la supervisión para impedir que letras, coreografías o la escenografía puedan constituir un uso indebido del concurso.

Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, los presentadores de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)
Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, los presentadores de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

El jurado profesional ha pasado de cinco a siete miembros y ha ampliado su base de selección para incorporar a distintos profesionales, desde críticos y periodistas hasta docentes, personal creativo e integrantes con experiencia en la industria musical. Además, uno de los requisitos ha sido que los miembros del jurado eviten manifestar sus preferencias en redes sociales hasta la conclusión del concurso y no han podido coordinarse entre sí antes del voto.

En el plano técnico, la UER continuará su colaboración con la empresa Once, que gestiona la votación, para fortalecer sistemas automatizados capaces de detectar y bloquear irregularidades y patrones fraudulentos. En este sentido, Green ha recalcado que “estas medidas están diseñadas para mantener la atención donde corresponde: en la música, la creatividad y la conexión”.

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