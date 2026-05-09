Un biógrafo destapa la supuesta relación entre Sarah Ferguson y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, en la cárcel por transporte para ejercer la prostitución

Un biógrafo destapa la supuesta relación entre Sarah Ferguson y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs (Reuters / EFE)

La publicación de una edición actualizada del libro Auge y caída de la Casa de York del escritor y biógrafo Andrew Lownie ha situado de nuevo en el foco mediático a Sarah Ferguson. El experto en realeza británica sostiene en su obra que la exduquesa de York habría mantenido una relación íntima durante cerca de una década con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, actualmente en prisión por delitos relacionados con la trata y prostitución de mujeres.

Las revelaciones del libro de Andrew Lownie incluyen detalles como que Ferguson y Combs comenzaron su affaire en 2004, después de conocerse en 2002 en una fiesta organizada en Nueva York por Ghislaine Maxwell, pareja y colaboradora de Jeffrey Epstein. Lownie señala que las reuniones entre ambos tenían lugar en hoteles de lujo de Europa y África, en estancias cuyo precio podía superar los 5.000 euros por noche.

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Asegura que el rapero, cuya fortuna se estimaba entonces en unos 1.000 millones de dólares, era quien financiaba estos encuentros. El escritor afirma, además, que el perfume Unforgivable, lanzado por Combs en 2006, habría estado inspirado en Ferguson y sus preferencias en materia de fragancias.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El entorno de Sarah Ferguson lo niega

Según sostiene Andrew Lownie en su obra, la relación de Ferguson y Combs era de “amigos con derecho a roce”, y el propio artista presuntamente alardeaba de estas confidencias en su círculo más cercano. No obstante, el entorno de la exduquesa de York ha negado de forma categórica estas afirmaciones: en declaraciones recogidas por The Telegraph, fuentes próximas a Ferguson han calificado las revelaciones de “una tontería absoluta y fabricada, rotundamente falsa y otra acusación falsa más de su parte”, en referencia al escritor británico.

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El pasado mes de abril, Sarah Ferguson fue fotografiada en un pequeño municipio austriaco conocido por su estación de esquí, donde se alojó en un chalet de alto valor económico. Los detalles sobre su presencia fueron recogidos por el diario The Sun, que publicó imágenes de la exduquesa saliendo de un monovolumen Mercedes, con abrigo azul y gorra de béisbol blanca. Unos meses antes, en diciembre, Ferguson asistió en el Palacio de St. James, en Londres, al bautizo de su nieta Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, acompañada de otros miembros de su familia.

Sarah Ferguson, en imagen de archivo (Europa Press)

La relación de Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein

Más allá de esta polémica, los vínculos previos de Ferguson con el entorno de Jeffrey Epstein han ampliado las consecuencias para su reputación pública. Tras la difusión de correos electrónicos en septiembre de 2025 donde ella se refería a Epstein como “gran amigo”, se conoció que el empresario la habría ayudado a saldar importantes deudas económicas. Desde que trascendieron estos hechos, la exduquesa perdió el estatus de madrina en varias ONG, entre ellas Julia’s House, The Natasha Allergy Research Foundation, Prevent Breast Cancer, Children’s Literacy Charity y la British Heart Foundation.

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La nueva edición de Auge y caída de la Casa de York, resultado de cuatro años de investigación y más de cien entrevistas a allegados de los exduques de York, incluido el expríncipe Andrés, reaviva la controversia sobre la figura de Sarah Ferguson. Según recalca Andrew Lownie en su investigación, la relación con Sean Combs se habría mantenido en secreto debido a la discreción buscada por Ferguson, aunque el rapero habría hecho públicos ciertos detalles en su entorno.

Diddy en los MTV Video Music Awards de 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

Los elementos aportados por Lownie carecen, no obstante, de respaldo documental, más allá de los testimonios anónimos recogidos en su libro. El autor describe la naturaleza de la supuesta relación con el término “friends with benefits”, precisando que nunca habrían mantenido un vínculo sentimental tradicional. Por otra parte, el pasado penal de Sean Combs incluye una condena de cuatro años y dos meses de prisión tras uno de los juicios más mediáticos en Estados Unidos, celebrado el último otoño, pero fue absuelto de las acusaciones de abusos sexuales a menores.

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