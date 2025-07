Qué pasó con Henry Cavill y por qué entregó el manto de Superman a David Corenswet

La llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Studios redefinió el rumbo de Superman y culminó con la salida de Henry Cavill del icónico papel (Warner Bros.)

Henry Cavill interpretó a Superman durante casi una década. El actor británico debutó como Clark Kent en la película El hombre de acero (2013) y retomó el papel en Batman vs Superman: el origen de la justicia (2016), Liga de la Justicia (2017) y en la versión dirigida por Zack Snyder en 2021.

Durante años, expresó interés por seguir representando al superhéroe. “Como siempre digo, la capa sigue en el armario”, dijo a The Hollywood Reporter en 2021.

Esta disposición cambió de forma significativa un año más tarde, cuando en octubre de 2022, el estudio anunció a James Gunn y Peter Safran como los nuevos co-CEOs de DC Studios.

Este cambio en la dirección incluyó la presentación de un plan para reiniciar y unificar el Universo DC, comenzando con una nueva visión de Superman.

Pocos meses después de que Cavill anunciara a sus seguidores que volvería a encarnar al personaje, numerosos proyectos previos de DC, entre ellos Mujer Maravilla 3 de Gal Gadot y la nueva película de Superman, fueron cancelados o puestos en espera.

El actor se despidió de Superman tras casi una década interpretándolo en el cine (DC Studios)

Gunn advirtió a los fanáticos acerca de un “período de transición” mientras se establecía una narrativa más cohesionada en cine, televisión, animación y videojuegos.

“Sabemos que no vamos a hacer feliz a cada persona en cada paso, pero todo lo que hacemos está al servicio de la HISTORIA y de los PERSONAJES DE DC que ustedes aman y que nosotros hemos amado toda la vida”, publicó el cineasta.

Unos días antes de la renovación directiva, Henry Cavill realizó una aparición sorpresa en Black Adam, junto a Dwayne Johnson. A través de Instagram en octubre de 2022, confirmó su retorno como Superman.

“Oficialmente estoy de vuelta como Superman”, afirmó entonces. Sin embargo, según THR, el actor no tenía un acuerdo contractual, sino solo un acuerdo verbal para participar en futuros proyectos.

Dos meses después, el artista comunicó en esa misma red social que no volvería al papel.

La ausencia de un contrato formal impidió que Cavill continuara como el Hombre de Acero mientras avanzaba la estrategia de unificación del universo cinematográfico de DC (REUTERS/Luke MacGregor)

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias tristes para todos. No regresaré como Superman. Tras ser instruido por el estudio para anunciar mi regreso en octubre, antes de que los contrataran, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, reveló.

En esa misma línea, admitió que su tiempo con el personaje se había agotado pero se sentía muy contento por lo vivido. “Mi turno con la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes”, expresó.

En diciembre de 2022, James Gunn explicó que el nuevo film se enfocaría en una etapa más temprana de la vida de Superman, dejando así fuera a Henry Cavill debido a la diferencia de edad con el enfoque del personaje.

Aunque Peter Safran precisó que la película no será una historia de origen, explicó que se mostrará al héroe “equilibrando su herencia kryptoniana con su educación humana”.

En ese sentido, describió a Superman como “la encarnación de la verdad, la justicia y el modo de vida estadounidense. Es la bondad en un mundo que piensa que la bondad ya pasó de moda”.

James Gunn aclaró que la elección de un nuevo actor para Superman respondió a la necesidad de narrar una versión más joven del personaje (Reuters/Mario Anzuoni)

¿Qué dijo James Gunn sobre la salida de Henry Cavill?

En relación a su salida, Cavill señaló: “El cambio de guardia sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un nuevo universo que construir. Les deseo lo mejor y la mayor de las fortunas”.

Frente a los cuestionamientos de los seguidores sobre la salida del actor, Gunn aclaró que nunca hubo un despido de por medio, sino que no se le extendió una invitación formal para el proyecto.

“No despedimos a Henry. Henry nunca estuvo elegido. Para mí se trata de a quién quiero elegir como Superman, y a quién quieren elegir los cineastas que tenemos. Y para mí, para esta historia, no es Henry”, explicó el director frente a los cuestionamientos de los fans.

Y agregó: “Me cae bien Henry, me parece un gran tipo. Creo que ha sido manipulado por mucha gente, incluyendo el régimen anterior en esta empresa. Pero este Superman no es Henry, por varias razones”.

David Corenswet da vida a Superman en la nueva película inspirada en los cómics (DC Studios)

El productor y director afirmó que se reunió con Cavill y dejó abierta la puerta a una futura colaboración. “Somos grandes fans. Y hablamos sobre varias posibilidades emocionantes de trabajar juntos en el futuro”, concluyó.