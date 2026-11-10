Katseye pospone sus conciertos tras confirmarse que Megan Skiendiel tiene una conmoción cerebral

Katseye pospuso tres presentaciones del Wildworld Tour debido a la conmoción cerebral que sufrió Megan Skiendiel. (Instagram/@meganskiendiel)

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Katseye pospuso tres conciertos de su Wildworld Tour en menos de una semana tras confirmar que su integrante Megan Skiendiel se recupera de una conmoción cerebral, lo que obligó al grupo a suspender presentaciones en Detroit, Chicago y Mineápolis y dejó a miles de seguidores sin shows para los que, en muchos casos, habían viajado desde otras ciudades.

La primera postergación se produjo el martes 3 de noviembre, cuando el sexteto tuvo que cancelar su función en el Little Caesars Arena de Detroit con las puertas ya abiertas y apenas 30 minutos antes de que el espectáculo estuviera previsto para comenzar.

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En ese momento, el grupo no dio detalles sobre el diagnóstico y se limitó a indicar, a través de sus historias de Instagram, que Skiendiel “no se encontraba bien” y que necesitaba tiempo para descansar y recuperarse.

La cantante explicó que los médicos le recomendaron reposo estricto antes de volver a los escenarios. (Instagram/@meganskiendiel)

Días después, con dos nuevas fechas comprometidas, se reveló que la cantante padece una conmoción cerebral.

El jueves 5 de noviembre, el sello Hybe x Geffen confirmó la suspensión de las presentaciones previstas para esa misma noche en el United Center de Chicago y para el sábado 7 en el Target Center de Mineápolis.

“La discográfica tomó la decisión de posponer nuestros shows en Chicago y Mineápolis mientras Megan se recupera de una conmoción cerebral”, comunicó la banda a través de sus historias de Instagram.

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“Sabemos cuánto esperaban estos shows y que muchos viajaron grandes distancias para estar allí; no nos tomamos eso a la ligera”, agregó el grupo en la misma publicación.

La banda pidió a los compradores que conserven sus boletos hasta la reprogramación oficial de los espectáculos. (Instagram/@meganskiendiel)

Katseye pospone shows del Wildworld Tour

En un mensaje propio, Megan Skiendiel, de 20 años, se dirigió directamente a sus seguidores para explicar su situación.

“Actualmente tengo una conmoción cerebral y estoy haciendo todo lo que está en mis manos para recuperarme y poder estar de nuevo en el escenario para ustedes”, escribió la cantante en su Instagram Story.

Y añadió: “Quise intentar que el show igual se realizara, pero los profesionales médicos me han recomendado firmemente que necesito tomarme este tiempo para recuperarme y volver de manera segura”.

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La artista también se disculpó de forma personal con quienes tenían entradas para las tres ciudades. “Estoy devastada por tener que hacer esto. No puedo esperar para compensarlos, Eyekons, y darles el show que merecen”, expresó.

El grupo, por su parte, pidió a los asistentes que conserven sus entradas y prometió anunciar las nuevas fechas a la brevedad. “No pueden imaginar cuánto lamentamos decepcionar a nuestros fans”, señaló la banda en su comunicado.

La discográfica confirmó el regreso de la cantante Sophia Laforteza a Katseye para enero de 2027. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las cancelaciones se producen en un contexto de formación reducida. Katseye lleva meses actuando como cuarteto, con Lara Raj, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeung y la propia Skiendiel como única alineación activa.

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Manon Bannerman anunció en febrero una pausa temporal para atender su salud, mientras que Sophia Laforteza se tomó una licencia en agosto para priorizar su bienestar mental y físico.

En octubre, Hybe x Geffen confirmó que Laforteza se reintegrará al grupo en enero de 2027. La artista expresó en ese momento que “no puede esperar para volver a compartir el escenario” con sus compañeras.

Katseye fue formado en 2023 a través del reality de competición Dream Academy, una coproducción de los sellos Hybe y Geffen.

La banda inició el tramo norteamericano del Wildworld Tour, que arrancó en Europa en septiembre, con el cuarteto activo. Con tres fechas postergadas en el lapso de una semana, el grupo aún no fijó nuevas fechas para los shows de Detroit, Chicago y Mineápolis.

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