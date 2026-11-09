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Padre de Russell Brand cuestiona el veredicto contra su hijo: “No creemos en el sistema de justicia”

El comediante, de 51 años, fue hallado culpable de cuatro delitos contra cuatro mujeres por un jurado londinense, aunque negó las relaciones sin consentimiento y fue absuelto de otras tres acusaciones

Russell Brand Ron Brand
Russell Brand recibió una condena de 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual contra cuatro mujeres. (Reuters)
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Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresiones sexuales contra cuatro mujeres, informó TMZ.

Un jurado declaró culpable al comediante de 51 años de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual la semana pasada. Brand fue absuelto de dos acusaciones adicionales de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

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El actor negó haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento, pero el jurado rechazó su defensa antes de que el tribunal dictara la sentencia el lunes.

Afuera de un tribunal de Londres, su padre, Ron Brand, cuestionó el proceso judicial y respondió a reporteros que le preguntaron si tenía algún mensaje para las víctimas.

El padre de Russell Brand descalifica el sistema de justicia y sugiere una influencia de redes sociales sobre el jurado. (REUTERS/Jack Taylor)
El padre de Russell Brand descalifica el sistema de justicia y sugiere una influencia de redes sociales sobre el jurado. (REUTERS/Jack Taylor)

“¿Las víctimas? ¿Qué hay de Russell? ¿Te refieres a las mujeres que lo persiguieron y acosaron?”, dijo Ron Brand a TMZ.

Cuando le recordaron que un jurado había declarado culpable a su hijo, respondió: “No me importa. Es un sistema. No creemos en el sistema de justicia”.

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El padre de Russell Brand planteó la posibilidad de que los integrantes del jurado hubieran sido influenciados por publicaciones negativas sobre el comediante en redes sociales. También sugirió que el jurado pudo haber sido corrupto, aunque no presentó pruebas de irregularidades.

“Bueno, digo que es posible. ¿Tú dices que no es posible?”, respondió Ron Brand a TMZ cuando un reportero le preguntó si insinuaba que el jurado estaba corrompido.

Ron Brand aseguró que su hijo podría enfrentar la vida en prisión pese a la sentencia. “Es fuerte”, dijo a TMZ.

También expresó confianza en Laura Gallacher, esposa de Russell Brand, y afirmó que ella también es fuerte.

Megyn Kelly y Elon Musk cuestionaron el veredicto contra Russell Brand

Tras el fallo del jurado, la conductora Megyn Kelly dijo en una transmisión de YouTube que no creía las acusaciones contra Russell Brand y que no tenía que aceptarlas porque el jurado hubiera llegado a la conclusión contraria, según The New York Times.

Kelly, que tiene 4.1 millones de suscriptores en YouTube, afirmó sentirse indignada porque Brand, a quien describió como un referente conservador, hubiera sido blanco del proceso. Lo comparó con Joe Rogan por el tamaño de su audiencia, aunque ubicó su política más cerca de la de Tucker Carlson.

Elon Musk califica el proceso contra Russell Brand como un "estándar legal loco" por la antigüedad de las denuncias. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)
Elon Musk califica el proceso contra Russell Brand como un "estándar legal loco" por la antigüedad de las denuncias. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Elon Musk también reaccionó en X un día después de la condena. Al responder a una publicación que se burlaba del caso por tratarse de delitos de hace más de una década, el empresario calificó el proceso como ejemplo de un “estándar legal loco”, de acuerdo con The New York Times.

Inglaterra no tiene un plazo de prescripción para los delitos de violación o agresión sexual. El juez sentenció a Brand por un cargo de violación y tres de agresión sexual; uno de los episodios incluyó sexo anal sin consentimiento, según el testimonio de la mujer, mientras que el comediante sostuvo que hubo consentimiento.

Los cargos abarcaron hechos denunciados entre 2004 y 2009

Los siete cargos llevados a juicio se referían a seis mujeres y a presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009. El jurado declaró culpable a Russell Brand de cuatro delitos y lo absolvió de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión indecente.

La condena por violación correspondió al testimonio de una mujer que conoció a Brand después de un espectáculo en Hammersmith en 2009. Ella declaró que, durante un encuentro posterior en la vivienda del comediante, él la penetró analmente sin su consentimiento. Brand sostuvo ante el tribunal que el acto fue consentido.

Los otros tres veredictos de culpabilidad se relacionaron con el manoseo a una mujer en un bar de Londres en 2004; con besar y tocar sin consentimiento a otra mujer en una estación de radio entre 2004 y 2005; y con un episodio en 2009, durante un proyecto de Channel 4, en el que una trabajadora denunció una agresión sexual.

Los cargos acreditados abarcan agresiones cometidas entre 2004 y 2009 en una vivienda, un bar y medios de comunicación. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Los cargos acreditados abarcan agresiones cometidas entre 2004 y 2009 en una vivienda, un bar y medios de comunicación. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

La investigación comenzó después de que Channel 4, The Times y The Sunday Times difundieran acusaciones en septiembre de 2023. La Policía Metropolitana informó que revisó más de 1,400 documentos, tomó más de 400 declaraciones y entrevistó a más de 100 testigos, debido a que el tiempo transcurrido limitaba la evidencia forense y digital.

Las cuatro mujeres vinculadas con los delitos por los que fue condenado tienen derecho al anonimato de por vida. La Policía Metropolitana señaló que continúan las pesquisas sobre dos denuncias adicionales de violación contra Brand, mientras la fiscalía evalúa si presenta nuevos cargos.

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