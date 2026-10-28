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Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

La adaptación de Jane Austen recupera una de las historias de amor más famosas de la literatura con nuevos protagonistas

Netflix presenta el tráiler oficial de su miniserie "Orgullo y prejuicio", una adaptación creada por Dolly Alderton a partir de la novela de Jane Austen.
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La nueva adaptación de Orgullo y prejuicio presentó su primer tráiler oficial, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel del señor Darcy. La miniserie de Netflix llegará el 3 de diciembre con seis episodios que retoman la historia de amor, los prejuicios y las diferencias sociales de la célebre novela de Jane Austen.

El adelanto ofrece las primeras escenas de esta versión, con los paisajes rurales de la Inglaterra del siglo XIX, la vida de las hermanas Bennet y la tensión romántica entre sus dos protagonistas.

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El video presenta a la señora Bennet (Olivia Colman), en medio de la dinámica familiar, mientras el señor Bennet (Rufus Sewell) parece mantenerse al margen de las conversaciones y el bullicio de sus hijas. Elizabeth, conocida como Lizzie, comparte escenas con sus hermanas Jane, Mary, Kitty y Lydia, en una historia que combina las expectativas sociales de la época con los conflictos personales de la familia.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Emma Corrin y Jack Lowden protagonizan la miniserie (Netflix)

La relación de Elizabeth y Darcy, eje de la novela, también se anticipa en el tráiler: su vínculo pasa de la desconfianza y los enfrentamientos a una atracción que ninguno parece dispuesto a reconocer con facilidad.

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Las imágenes también muestran los campos de Hertfordshire y ofrecen breves apariciones de otros personajes importantes, como el señor Collins, el señor Bingley, Wickham y Lady Catherine de Bourgh.

Una adaptación de seis episodios

La serie retoma la novela publicada en 1813 y sigue a Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy en la sociedad inglesa del siglo XIX. A lo largo de la historia, las primeras impresiones, las diferencias de clase y los juicios equivocados condicionan el vínculo entre ambos. El relato además examina las expectativas familiares y el matrimonio.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Elizabeth, Jane, Mary, Kitty y Lydia Bennet regresan a la pantalla (Netflix)

Dolly Alderton, autora de Everything I Know About Love, escribió los seis episodios, mientras que Euros Lyn, conocido por su trabajo en Heartstopper, dirige la producción. De acuerdo con Netflix Tudum, la adaptación mantiene la fidelidad al texto de Austen y una recreación minuciosa de la época, aunque el formato permite profundizar en algunas tramas y personajes secundarios.

Alderton la guionista reconoció la responsabilidad que sintió al aceptar el proyecto y también defendió la vigencia de la obra. “Orgullo y prejuicio es una historia atemporal por las emociones que aparecen en el libro; son tan pertinentes ahora como lo eran en 1812″, expuso. Entre sus múltiples temas se encuentra el temor a quedarse atrás, la preocupación por la familia y el dolor de juzgar mal a otra persona o de ser juzgado injustamente.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Jack Lowden da vida al señor Darcy, el hombre cuya relación con Elizabeth Bennet atraviesa enfrentamientos, malentendidos (Netflix)

El elenco y la producción de la serie

Además de Corrin (The Crown) y Lowden (Slow Horses), el reparto incluye a Freya Mavor como Jane Bennet, Jamie Demetriou como el señor Collins, Daryl McCormack como el señor Bingley, Louis Partridge como Wickham y Rhea Norwood como Lydia Bennet.

Siena Kelly interpreta a Caroline Bingley, mientras que Hopey Parish y Hollie Avery debutan en pantalla como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. Fiona Shaw completa el grupo principal como Lady Catherine de Bourgh.

Imágenes oficiales de "Orgullo y prejuicio"
Olivia Colman interpreta a la señora Bennet, quien busca el futuro más conveniente para sus cinco hijas (Netflix)

La producción cuenta con Alderton y Lyn como productores ejecutivos, junto con Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter, de la compañía Lookout Point. Corrin también obtiene su primer crédito como productora ejecutiva, mientras que Lisa Osborne figura como productora.

Para Corrin, el guion consigue equilibrar la ambientación de época con la relevancia contemporánea de la novela. “No creo que hayamos tenido una adaptación que reúna esa modernidad y esa autenticidad que tanto nos gustan”, señaló.

La nueva versión de Orgullo y prejuicio llegará a Netflix el 3 de diciembre de 2026

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