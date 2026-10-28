Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

Russell Brand declaró ante el jurado en el Tribunal de la Corona de Southwark y dijo que su matrimonio con Katy Perry en 2010 le trajo "una fama abrumadora". (REUTERS)

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Russell Brand declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, y negó cada uno de los cargos en su contra, al tiempo que reveló que ninguna persona con información relevante accedió a testificar en su favor.

El actor y comediante británico, de 51 años, fue llamado al estrado por su abogado defensor, Ian Winter KC, como primer testigo de la defensa.

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Interrogado sobre su notoriedad a mediados de la década de 2000, Brand señaló que su matrimonio con Katy Perry en 2010 le trajo “una fama abrumadora”.

En cuanto a la ausencia de testigos, afirmó: “Toda mi vida ha sido consumida por estas acusaciones”, y agregó que había “dedicado” su existencia a enfrentar el proceso judicial.

El actor calificó de “devastador” el documental que el canal Channel 4 emitió sobre él y aseguró que las acusaciones públicas de violación le impidieron acompañar a su hijo durante una cirugía cardíaca.

El actor y comediante británico mencionó a la cantante al testificar en su juicio por violación en Londres, donde negó todos los cargos en su contra. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“La razón dada por el Hospital Great Ormond Street cuando mi hijo recibía una cirugía a corazón abierto y tratamiento posterior se debió al material publicado”, declaró ante el tribunal, según Sky News.

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Al concluir el interrogatorio de su defensa, Brand pronunció dos palabras: “Soy inocente”.

Sobre el primero de los cargos —la presunta violación de una mujer durante la conferencia del Partido Laborista en 1999— Brand sostuvo que fue ella quien “sugirió ir a su habitación de hotel” y que él intuyó que podía haber “una posibilidad de sexo”.

Describió lo ocurrido como “jugueteo, algunos besos en el cuerpo y sexo con preservativo”, y al ser consultado sobre si obligó a la denunciante a tomar fotografías, respondió: “No sé cómo puedes hacer que alguien tome fotografías”.

Respecto del segundo cargo, una exempleada de MTV aseguró que Brand la sujetó del brazo e intentó arrastrarla hacia un baño en 2001; el acusado dijo no tener ningún recuerdo del incidente.

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Brand compareció en el Tribunal de la Corona de Southwark y negó la totalidad de las acusaciones penales en su contra. (Metropolitan Police/Handout via REUTERS)

Sobre el tercer cargo, afirmó que fue presentado a la denunciante como una “chica” que “realmente quería conocerle” y negó “de forma absoluta” haberle tocado los pechos. Describió además el baño donde supuestamente se produjo la violación oral como un espacio “inadecuado” para ese fin.

También rechazó la cuarta acusación, la de una mujer que trabajaba en Capital Radio a quien, según la denuncia, empujó contra una pared y besó de forma “agresiva” entre 2004 y 2005.

En relación con el quinto cargo, Brand admitió haber tenido relaciones sexuales vaginales consentidas con la denunciante en 2009, pero negó haber cometido una violación anal posterior.

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Afirmó que la mujer no dijo “no” ni le pidió que se detuviera, y sostuvo que quitarse el preservativo antes del presunto acto fue “un acto consensuado”, según Sky News.

Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Riel Karmy-Jones KC le preguntó si culpaba a las mujeres que lo denunciaron; Brand respondió que no.

El juez Bennathan sustituyó una acusación previa por el cargo de intento de abuso sexual contra una exempleada de MTV ante la falta de pruebas suficientes. (REUTERS/Jack Taylor)

También negó haberse propuesto mantener relaciones sexuales con 5.000 mujeres, aunque admitió haber estado “obsesionado” con el sexo en su juventud.

Ante una pregunta sobre si alguna vez dijo que no dejaría a una mujer en paz hasta acostarse con ella, citó una frase del director Woody Allen y la calificó de “broma”.

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A lo largo del contrainterrogatorio, respondió con frecuencia “no recuerdo” o “no tengo ningún recuerdo”. Cuando Karmy-Jones le preguntó si era “selectivo” con su memoria, Brand dijo hacer “lo mejor posible” para recordar los hechos.

Fuera del tribunal, Brand declaró a los periodistas: “Debido a las circunstancias de hoy, creo que sería inapropiado decir algo distinto a que estoy muy agradecido de que hoy sea un día para la verdad y la justicia”, según recogió Sky News. Lo acompañó su esposa, Laura Gallacher.

El juicio reúne siete cargos por delitos sexuales contra Russell Brand tras las denuncias presentadas por seis mujeres por hechos entre 1999 y 2009. (REUTERS/Jack Taylor)

Russell Brand enfrenta tres cargos de violación

El martes 27 de octubre, el juez Bennathan, a cargo del proceso en el Tribunal de la Corona de Southwark, determinó que existían “pruebas insuficientes” para sostener una de las acusaciones originales de abuso sexual y pidió al jurado que declarara a Brand no culpable de ese cargo específico.

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De inmediato, lo sustituyó por un cargo de intento de abuso sexual referido al mismo incidente.

El caso corresponde a la denuncia de la exempleada de MTV que afirmó que, en 2001, Brand la sujetó del brazo e intentó arrastrarla hacia un baño mientras trabajaba en Londres.

La mujer, cuya identidad permanece protegida por ley, declaró que le pidió que la soltara y que él insistió en que entrara con él.

Con la modificación, Brand enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de abuso sexual. Las acusaciones corresponden a presuntos incidentes ocurridos entre 1999 y 2009 y fueron presentadas por seis mujeres.

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El actor ocupó el estrado como testigo inicial tras confirmar que ninguna persona con datos relevantes aceptó declarar a favor de la defensa. (REUTERS/Julia Quenzler)

Durante la audiencia del martes, el tribunal escuchó declaraciones que Brand entregó a la policía en entrevistas realizadas entre 2023 y 2025.

En una de ellas, el actor afirmó: “Llevé una vida muy promiscua en el pasado, algo que he denunciado públicamente durante años”.

También negó haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y cuestionó el documental de Channel 4 y los reportajes periodísticos publicados en septiembre de 2023, a los que calificó de “difamatorios y ficticios”.

Según su versión, esa cobertura mediática propició nuevas denuncias basadas en encuentros que, aseguró, fueron “inventados o reinterpretados”.

En otra declaración, Brand reconoció haber tenido encuentros sexuales en distintos lugares y circunstancias, a menudo con personas que acababa de conocer, e insistió en que todos fueron consentidos.

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También afirmó haber besado a cientos de personas durante eventos públicos y señaló que existían fotografías de esos encuentros. Su equipo de defensa presentará su caso una vez cerrada la etapa de la fiscalía, y esta fase del juicio podría extenderse entre dos y tres semanas.