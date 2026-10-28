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Lamar Odom, exesposo de Khloé Kardashian y campeón de la NBA, abre su cuenta de OnlyFans

El exbasquetbolista de 46 años confirmó su incursión en la plataforma y anticipó que habrá sorpresas para quienes se suscriban

Lamar Odom abrió una cuenta de OnlyFans y se presentó como el primer exjugador de la NBA en llegar a la plataforma. (Instagram)
Lamar Odom abrió una cuenta de OnlyFans y se presentó como el primer exjugador de la NBA en llegar a la plataforma. (Instagram)
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Lamar Odom se convirtió en el primer exjugador de la National Basketball Association (NBA) en sumarse a OnlyFans, la plataforma de contenido por suscripción. El exalero de los Lakers de Los Ángeles, de 46 años, confirmó la noticia en una entrevista con TMZ el 27 de octubre, medio que reveló la información en primer lugar.

“La gente escucha OnlyFans y automáticamente piensa en una sola cosa, pero no estoy aquí para decirte qué vas a ver o qué no”, declaró Odom al tabloide.

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El exjugador, campeón de la NBA en dos ocasiones junto a Kobe Bryant en 2009 y 2010, agregó que su vida todavía guarda capítulos inéditos: “He vivido una vida bastante salvaje y, créeme, todavía quedan algunas sorpresas. Siempre fui un libro abierto, pero hay capítulos que la gente no ha visto”.

Lamar Odom abrió una cuenta de OnlyFans
La suscripción a la cuenta del exbasquetbolista cuesta USD 3,25 durante el primer mes (Instagram)

El precio de la suscripción y el contenido prometido

Según informó Complex, el ex de los Clippers de Los Ángeles abrió su cuenta el martes 27 de octubre con un costo de 3,25 dólares el primer mes y 13 dólares mensuales después. La biografía de su perfil describe la propuesta del exjugador: “Me vieron en la cancha. Me vieron en la televisión. Ahora conozcan al verdadero Lamar. Un poco más personal. Un poco más juguetón. Y un lado de Lamar que no habían visto antes. Entren a mi mundo”.

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En un comunicado enviado a PEOPLE a través de su representante, Odom amplió los detalles sobre su decisión. “Sumarme a OnlyFans me da la oportunidad de conectar con mis seguidores en un nivel completamente distinto, sin filtros”, argumentó.

El exdeportista adelantó que los suscriptores encontrarán “un poco de todo, algunas sorpresas y quizás algunas cosas que no esperarían de mí”. Agregó que “nada está fuera de la mesa”.

El perfil de Lamar Odom invita a sus seguidores a conocer “al verdadero” exjugador, con contenido más personal y distendido. (Shutterstock)
El perfil de Lamar Odom invita a sus seguidores a conocer “al verdadero” exjugador, con contenido más personal y distendido. (Shutterstock)

Fuentes cercanas al exjugador consultadas por TMZ indicaron que publicará contenido subido de tono, aunque sin llegar a límites extremos por el momento. Odom también promocionó su cuenta en Instagram Stories con una fotografía sin camiseta en una piscina.

Cabe notar que Rachel Bradley, novia actual de Odom, también abrió su propia cuenta de OnlyFans el mismo día. Se describe como una “profesional inmobiliaria en Los Ángeles, con pasión por la moda, los viajes, los lugares hermosos y disfrutar cada minuto de la vida”.

En la biografía de la plataforma, Bradley escribió: “Me gusta un poco de misterio, un poco de atención y alguien que sepa cómo mantenerme interesada”.

Odom y Bradley oficializaron su relación en abril, cuando el exjugador compartió en Instagram un video de los dos ingresando juntos a la arena Crypto.com, en Los Ángeles.

Rachel Bradley, actual novia de Lamar Odom, también lanzó una cuenta en la plataforma de suscripción
Rachel Bradley, actual novia de Lamar Odom, también lanzó una cuenta en la plataforma de suscripción. (Instagram)

Los antecedentes con Khloé Kardashian

Odom estuvo casado con Khloé Kardashian entre 2009 y 2016, año en que se finalizó el divorcio de la pareja, que se había separado en 2013. Antes de esa relación, el exjugador fue pareja de Liza Morales, con quien tiene dos hijos adultos: Destiny, nacida en 1998, y LJ, nacido en 2002.

El vínculo con Kardashian volvió a quedar expuesto en el documental de Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom, estrenado en marzo, donde el exjugador habló sobre su atracción por el estilo de vida de la familia Kardashian como un factor en su decisión de casarse apenas treinta días después de conocerla.

La relación entre Odom y Kardashian volvió a ser tema de conversación tras el documental de Netflix sobre la vida del exdeportista (REUTERS)
La relación entre Odom y Kardashian volvió a ser tema de conversación tras el documental de Netflix sobre la vida del exdeportista (REUTERS)

Las declaraciones generaron una respuesta de la propia Kardashian en su podcast Khloé in Wonder Land, donde calificó los comentarios de “una mierda muy jodida”. Odom respondió en el programa Nothing’s Off the Table with Louis Ruggiero que esas palabras específicas sobre la fama “nunca salieron de mi boca”.

Por otro lado, Odom no es el primer deportista o celebridad masculina en sumarse a OnlyFans: el cantante Chris Brown abrió su cuenta en noviembre de 2020, mientras que el rapero Tyga se unió a la plataforma en septiembre de ese año antes de dejarla en 2021 para lanzar su propio servicio de suscripción, Myystar.

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