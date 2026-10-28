Kim Kardashian reveló que fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

El periodista Jonathan Van Meter reveló en la biografía 'Citizen Kim' que un policía apuntó con un arma a Kim Kardashian en Uganda en 2018. (Clint Spaulding/Shutterstock)

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Una noche de 2018 en Uganda, Kim Kardashian tuvo un arma apuntada en su cabeza tras un episodio desencadenado por su entonces esposo, Kanye West, según revela su biógrafo en un libro publicado este martes.

El periodista Jonathan Van Meter detalla el incidente en Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, donde describe cómo “las cosas llegaron a un punto sin retorno” entre la empresaria y el rapero durante ese viaje a África.

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La productora ejecutiva de Keeping Up with the Kardashians, Farnaz Farjam, fue quien relató el episodio al biógrafo. Según su testimonio recogido en el libro, el equipo de rodaje se encontraba en un lugar remoto de Uganda cuando West “se volvió paranoico y agitado”.

“Básicamente convenció a la policía local de que había personas intentando drogarlo, así que llegaron con las armas desenfundadas. Los hizo allanar las habitaciones de todos”, dijo Farjam, según consta en el libro de Van Meter.

En un momento del incidente, “uno de los policías le puso un arma en la cabeza a Kim”, una escena que la productora describió como “intensa”.

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Farnaz Farjam atribuyó el conflicto ocurrido en África al trastorno bipolar y a la fase maníaca del rapero. (State House of Uganda/ Facebook)

“Terminé teniendo que conseguir un jet privado y sacar a mi equipo de allí”, agregó Farjam en el relato recogido en la biografía.

El biógrafo señala que Farjam perdonó al músico “por el fiasco de África” porque “vive con trastorno bipolar y estaba en un estado maníaco”.

La biografía también revela un episodio que no llegó a emitirse. El 28 de octubre de 2020, durante el cumpleaños de Caitlyn Jenner, Kanye West llegó a la casa junto a Kardashian y comenzó a arremeter contra Kris Jenner y el resto de la familia. Según Farjam, el rapero cuestionó a los presentes por no haberlo apoyado en su candidatura presidencial de ese año.

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“Hizo que todo girara en torno a él. Toda esa batalla de 30 minutos fue muy reveladora, pero tuvimos que editarla”, declaró la productora en el libro.

Aunque ese altercado no llegó a la pantalla, la reacción de Kardashian ante el deterioro de su matrimonio sí quedó registrada en el final de la temporada 20, que cerró definitivamente la serie. En una escena, la empresaria rompió en llanto frente a sus hermanas Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

“Honestamente ya no puedo hacer esto más. Me siento como una maldita fracasada y es, como, un tercer maldito matrimonio… Me siento como una maldita perdedora”, les dijo.

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La productora evacuó al equipo de grabación en un avión privado tras un episodio de paranoia de West con las fuerzas de seguridad locales. (EFE /RINGO CHIU /Archivo)

Kim Kardashian y Kanye West: la tormentosa crianza compartida de sus cuatro hijos

En otra sección del mismo libro, Kim Kardashian admitió que la crianza compartida con su exmarido le representa “una gran carga”, aunque aseguró que nunca dejará de preocuparse por él.

“Oh, me preocupo por [Kanye] todo el día. Todo el tiempo. Es el padre de mis hijos, nunca dejaré de preocuparme por él”, declaró la empresaria a Van Meter. “Y esa es una gran carga de tener hijos con alguien con quien no necesariamente te llevas bien. Mis hijos nunca lo sabrían”, agregó.

Kardashian, de 46 años, y West, de 49, se casaron en 2014 y concretaron su divorcio en 2022. Tienen cuatro hijos: North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7.

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La convivencia, sin embargo, habría alcanzado cierta estabilidad. “Ha sido bastante tranquila desde hace un tiempo. Supongo que porque no hablamos mucho. Pero cuando nos vemos, nos damos un abrazo”, señaló Kardashian al biógrafo.

La empresaria también contó que adopta una política de puertas abiertas con su exmarido: “¿Quieres venir a cenar? Yo me voy de la casa. Ven y cena con los niños en su casa para que se sientan cómodos. Quédate a dormir unas noches”, le propone.

La empresaria definió la crianza compartida de sus cuatro hijos como una gran carga tras concretar su divorcio en 2022. (Instagram/Kim Kardashian)

La expareja compartió las fiestas navideñas el año pasado. Kardashian invitó a West a quedarse en Nochebuena junto a su actual esposa, Bianca Censori: “La Navidad pasada le dije: ‘Quédate a dormir en Nochebuena. Trae a tu novia’. ¡Soy flexible! ‘Hagamos la Navidad todos juntos’”, recordó.

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La empresaria adelantó que repetirá la invitación este año: “Barreré todo debajo de la alfombra, todas las cosas horribles que ha dicho sobre mí, para que los niños puedan ver a su padre”.

Sobre la salud de su exesposo, Kardashian reconoció una preocupación constante: “Y no creo que vaya a mejorar. Rezo para que sí. Por mis hijos”.

Según la biografía, la comunicación entre ambos se canaliza actualmente a través de Censori y del mánager del rapero.